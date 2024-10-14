https://sarabic.ae/20241014/جندي-أوكراني-يكشف-متى-توقفت-رغبة-الأشخاص-بالانضمام-إلى-القوات-الأوكرانية-1093749923.html
جندي أوكراني يكشف متى توقفت رغبة الأشخاص بالانضمام إلى القوات الأوكرانية
جندي أوكراني يكشف متى توقفت رغبة الأشخاص بالانضمام إلى القوات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفاد رقيب في اللواء 79 الأوكراني بأن رغبة السكان الأوكرانيين في الانضمام طوعًا إلى صفوف القوات المسلحة الأوكرانية قد توقفت في عام 2023. 14.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-14T15:50+0000
2024-10-14T15:50+0000
2024-10-14T15:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأوضح الرقيب خلال مقابلة أن جميع المجندين في لوائه تقريبًا تزيد أعمارهم عن 35 عامًا، وبعضهم مدمنون على الكحول، والبعض الآخر مصاب بالتهاب المفاصل، علاوة على ذلك، فإنهم يفتقرون إلى الدافع للقتال.وأعرب الرقيب عن أسفه لأن التدريب الأساسي، الذي يتلقاه المجندون ليس له فائدة تذكر في ساحة المعركة، ويعتمد جزء كبير من الدورة التدريبية على النظرية التي طورها أعضاء الناتو منذ عقود، قبل اختراع المسيرات والقنابل الانزلاقية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241013/إعلام-الفجوة-بين-أوكرانيا-وحلفائها-المهمين-آخذة-في-الاتساع-1093700702.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
جندي أوكراني يكشف متى توقفت رغبة الأشخاص بالانضمام إلى القوات الأوكرانية
أفاد رقيب في اللواء 79 الأوكراني بأن رغبة السكان الأوكرانيين في الانضمام طوعًا إلى صفوف القوات المسلحة الأوكرانية قد توقفت في عام 2023.
وأوضح الرقيب خلال مقابلة أن جميع المجندين في لوائه تقريبًا تزيد أعمارهم عن 35 عامًا، وبعضهم مدمنون على الكحول، والبعض الآخر مصاب بالتهاب المفاصل، علاوة على ذلك، فإنهم يفتقرون إلى الدافع للقتال.
وتابع: "تدفق (أولئك الذين أرادوا الانضمام إلى صفوف القوات المسلحة الأوكرانية) توقف في عام 2023".
وأعرب الرقيب عن أسفه لأن التدريب الأساسي، الذي يتلقاه المجندون ليس له فائدة تذكر في ساحة المعركة، ويعتمد جزء كبير من الدورة التدريبية على النظرية التي طورها أعضاء الناتو منذ عقود، قبل اختراع المسيرات والقنابل الانزلاقية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.