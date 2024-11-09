https://sarabic.ae/20241109/بوريل-يعد-كييف-بتدريب-75-ألف-جندي-أوكراني-خلال-أشهر-1094634521.html

بوريل يعد كييف بتدريب 75 ألف جندي أوكراني خلال أشهر

بوريل يعد كييف بتدريب 75 ألف جندي أوكراني خلال أشهر

سبوتنيك عربي

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال زيارته إلى كييف، أن مهمة التدريب العسكري للاتحاد الأوروبي في أوكرانيا، ستقوم بتدريب 75 ألف... 09.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-09T16:33+0000

2024-11-09T16:33+0000

2024-11-09T16:33+0000

أخبار الاتحاد الأوروبي

رصد عسكري

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وأضاف بوريل: "لقد قمنا بالفعل بتدريب 60 ألف عسكري أوكراني، وبحلول نهاية الشتاء سنقوم بتدريب 75 ألفا...، لا يوجد إجماع على نقل التدريب إلى أراضي أوكرانيا، لكن لا يمكنني استبعاد أنه سيتم الاتفاق على ذلك يوما ما".وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.كما صرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.إعلام: واشنطن تعتزم تزويد كييف بذخيرة "باتريوت" قبل عودة ترامب

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أخبار الاتحاد الأوروبي, رصد عسكري