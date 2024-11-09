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بوريل يعد كييف بتدريب 75 ألف جندي أوكراني خلال أشهر
بوريل يعد كييف بتدريب 75 ألف جندي أوكراني خلال أشهر
سبوتنيك عربي
أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال زيارته إلى كييف، أن مهمة التدريب العسكري للاتحاد الأوروبي في أوكرانيا، ستقوم بتدريب 75 ألف... 09.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-09T16:33+0000
2024-11-09T16:33+0000
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وأضاف بوريل: "لقد قمنا بالفعل بتدريب 60 ألف عسكري أوكراني، وبحلول نهاية الشتاء سنقوم بتدريب 75 ألفا...، لا يوجد إجماع على نقل التدريب إلى أراضي أوكرانيا، لكن لا يمكنني استبعاد أنه سيتم الاتفاق على ذلك يوما ما".وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.كما صرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.إعلام: واشنطن تعتزم تزويد كييف بذخيرة "باتريوت" قبل عودة ترامب
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أخبار الاتحاد الأوروبي, رصد عسكري
أخبار الاتحاد الأوروبي, رصد عسكري

بوريل يعد كييف بتدريب 75 ألف جندي أوكراني خلال أشهر

16:33 GMT 09.11.2024
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورالممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2024
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال زيارته إلى كييف، أن مهمة التدريب العسكري للاتحاد الأوروبي في أوكرانيا، ستقوم بتدريب 75 ألف جندي أوكراني، بحلول نهاية الشتاء.
وأضاف بوريل: "لقد قمنا بالفعل بتدريب 60 ألف عسكري أوكراني، وبحلول نهاية الشتاء سنقوم بتدريب 75 ألفا...، لا يوجد إجماع على نقل التدريب إلى أراضي أوكرانيا، لكن لا يمكنني استبعاد أنه سيتم الاتفاق على ذلك يوما ما".
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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15 أكتوبر, 06:17 GMT
ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
كما صرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
إعلام: واشنطن تعتزم تزويد كييف بذخيرة "باتريوت" قبل عودة ترامب
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