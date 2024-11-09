https://sarabic.ae/20241109/بوريل-يعد-كييف-بتدريب-75-ألف-جندي-أوكراني-خلال-أشهر-1094634521.html
بوريل يعد كييف بتدريب 75 ألف جندي أوكراني خلال أشهر
بوريل يعد كييف بتدريب 75 ألف جندي أوكراني خلال أشهر
سبوتنيك عربي
أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال زيارته إلى كييف، أن مهمة التدريب العسكري للاتحاد الأوروبي في أوكرانيا، ستقوم بتدريب 75 ألف... 09.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-09T16:33+0000
2024-11-09T16:33+0000
2024-11-09T16:33+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/11/1062321253_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_f5c64b32284050d7ac5218e818e98819.jpg
وأضاف بوريل: "لقد قمنا بالفعل بتدريب 60 ألف عسكري أوكراني، وبحلول نهاية الشتاء سنقوم بتدريب 75 ألفا...، لا يوجد إجماع على نقل التدريب إلى أراضي أوكرانيا، لكن لا يمكنني استبعاد أنه سيتم الاتفاق على ذلك يوما ما".وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.كما صرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.إعلام: واشنطن تعتزم تزويد كييف بذخيرة "باتريوت" قبل عودة ترامب
https://sarabic.ae/20241015/بوريل-من-غير-المرجح-أن-ترغم-روسيا-على-الهدنة-بالوسائل-العسكرية-1093761651.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/11/1062321253_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_38a831ba623d53359877fbd0f37e6187.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي, رصد عسكري
أخبار الاتحاد الأوروبي, رصد عسكري
بوريل يعد كييف بتدريب 75 ألف جندي أوكراني خلال أشهر
أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال زيارته إلى كييف، أن مهمة التدريب العسكري للاتحاد الأوروبي في أوكرانيا، ستقوم بتدريب 75 ألف جندي أوكراني، بحلول نهاية الشتاء.
وأضاف بوريل: "لقد قمنا بالفعل بتدريب 60 ألف عسكري أوكراني، وبحلول نهاية الشتاء سنقوم بتدريب 75 ألفا...، لا يوجد إجماع على نقل التدريب إلى أراضي أوكرانيا، لكن لا يمكنني استبعاد أنه سيتم الاتفاق على ذلك يوما ما".
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
كما صرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.