https://sarabic.ae/20241123/مشاهد-لقيام-منظومة-إسكندر-الروسية-بتدمير-مقاتلة-أوكرانية-من-طراز-ميغ-29-فيديو--1095115263.html

مشاهد لقيام منظومة "إسكندر" الروسية بتدمير مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29"... فيديو

مشاهد لقيام منظومة "إسكندر" الروسية بتدمير مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29"... فيديو

سبوتنيك عربي

نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لاستهداف منظومة صواريخ "إسكندر" الروسية، مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" باستخدام صاروخ مزود برأس حربي شديد الانفجار في مطار... 23.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-23T14:09+0000

2024-11-23T14:09+0000

2024-11-23T14:09+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وتبين المشاهد لحظة تدمير المقاتلة الأوكرانية من طراز "ميغ-29" بواسطة منظومة "إسكندر" الروسية، ونتيجة للضربة الدقيقة، تم تدمير المقاتلة الأوكرانية والقضاء على نحو 15 جنديا أوكرانيا.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم السبت، أن القوات التابعة لها ألحقت خسائر فادحة بالقوات الأوكرانية، أفرادا وعتادا، بما في ذلك البنى التحتية لقاعدة عسكرية جوية، وتدمير مقاتلة "ميغ - 29"، إضافة لدبابتي "ليوبارد" ألمانيتي الصنع.وأفادت الوزارة بأن "الطيران الحربي والطائرات الهجومية المسيرة، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت البنى التحتية للمطارات العسكرية، فضلاً عن تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 149 منطقة، كما تم تدمير طائرة ميغ - 29، تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، قبل إقلاعها".وأضافت وزارة الدفاع أن أنظمة الدفاع الجوي "أسقطت ثلاث قنابل موجهة من طراز هامر فرنسية الصنع، وثمانية صواريخ هيمارس أمريكية الصنع، و59 طائرة مسيرة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20241123/قوات-كييف-تتكبد-35-ألف-عسكري-منذ-بداية-القتال-على-محور-كورسك-1095112184.html

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روسيا, رصد عسكري