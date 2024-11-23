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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241123/مشاهد-لقيام-منظومة-إسكندر-الروسية-بتدمير-مقاتلة-أوكرانية-من-طراز-ميغ-29-فيديو--1095115263.html
مشاهد لقيام منظومة "إسكندر" الروسية بتدمير مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29"... فيديو
مشاهد لقيام منظومة "إسكندر" الروسية بتدمير مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29"... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لاستهداف منظومة صواريخ "إسكندر" الروسية، مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" باستخدام صاروخ مزود برأس حربي شديد الانفجار في مطار... 23.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-23T14:09+0000
2024-11-23T14:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وتبين المشاهد لحظة تدمير المقاتلة الأوكرانية من طراز "ميغ-29" بواسطة منظومة "إسكندر" الروسية، ونتيجة للضربة الدقيقة، تم تدمير المقاتلة الأوكرانية والقضاء على نحو 15 جنديا أوكرانيا.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم السبت، أن القوات التابعة لها ألحقت خسائر فادحة بالقوات الأوكرانية، أفرادا وعتادا، بما في ذلك البنى التحتية لقاعدة عسكرية جوية، وتدمير مقاتلة "ميغ - 29"، إضافة لدبابتي "ليوبارد" ألمانيتي الصنع.وأفادت الوزارة بأن "الطيران الحربي والطائرات الهجومية المسيرة، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت البنى التحتية للمطارات العسكرية، فضلاً عن تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 149 منطقة، كما تم تدمير طائرة ميغ - 29، تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، قبل إقلاعها".وأضافت وزارة الدفاع أن أنظمة الدفاع الجوي "أسقطت ثلاث قنابل موجهة من طراز هامر فرنسية الصنع، وثمانية صواريخ هيمارس أمريكية الصنع، و59 طائرة مسيرة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241123/قوات-كييف-تتكبد-35-ألف-عسكري-منذ-بداية-القتال-على-محور-كورسك-1095112184.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

مشاهد لقيام منظومة "إسكندر" الروسية بتدمير مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29"... فيديو

14:09 GMT 23.11.2024
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationصاروخ إسكندر روسي يدمر مقر قيادة أوكراني
صاروخ إسكندر روسي يدمر مقر قيادة أوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2024
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لاستهداف منظومة صواريخ "إسكندر" الروسية، مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" باستخدام صاروخ مزود برأس حربي شديد الانفجار في مطار دنيبر.
وتبين المشاهد لحظة تدمير المقاتلة الأوكرانية من طراز "ميغ-29" بواسطة منظومة "إسكندر" الروسية، ونتيجة للضربة الدقيقة، تم تدمير المقاتلة الأوكرانية والقضاء على نحو 15 جنديا أوكرانيا.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم السبت، أن القوات التابعة لها ألحقت خسائر فادحة بالقوات الأوكرانية، أفرادا وعتادا، بما في ذلك البنى التحتية لقاعدة عسكرية جوية، وتدمير مقاتلة "ميغ - 29"، إضافة لدبابتي "ليوبارد" ألمانيتي الصنع.
وأفادت الوزارة بأن "الطيران الحربي والطائرات الهجومية المسيرة، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت البنى التحتية للمطارات العسكرية، فضلاً عن تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 149 منطقة، كما تم تدمير طائرة ميغ - 29، تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، قبل إقلاعها".
الجيش الروسي في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قوات كييف تتكبد 35 ألف عسكري منذ بداية القتال على محور كورسك
11:02 GMT
وأضافت وزارة الدفاع أن أنظمة الدفاع الجوي "أسقطت ثلاث قنابل موجهة من طراز هامر فرنسية الصنع، وثمانية صواريخ هيمارس أمريكية الصنع، و59 طائرة مسيرة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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مقاتلة اعتراضية من طراز ميغ-31 تقلع أثناء رحلة تدريبية في مركز الطيران باسم ف. ب. تشكالوف، 10 يوليو 2020 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:34 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 22:42 GMT
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