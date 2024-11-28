https://sarabic.ae/20241128/القوات-الروسية-تستهدف-عددا-من-الألوية-لقوات-كييف-في-مقاطعة-كورسك-وتكبدها-خسائر-فادحة--1095288641.html
القوات الروسية تستهدف عددا من الألوية لقوات كييف في مقاطعة كورسك وتكبدها خسائر فادحة
القوات الروسية تستهدف عددا من الألوية لقوات كييف في مقاطعة كورسك وتكبدها خسائر فادحة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية استهدفت عددا من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة كورسك، وكبدتها خسائر فادحة في... 28.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-28T11:34+0000
2024-11-28T11:34+0000
2024-11-28T11:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، استهدفت تشكيلات الألوية 21، 41، 44، 47، 17، 5، والألوية المحمولة جوا 80، 82 و95، واللواء 36 مشاة بحرية، وألوية الدفاع الإقليمي 116 و117 و129 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق الإسكندرية، وفيكتوروفكا، ودارينو، وكوريلوفكا، وليبيديفكا، وليونيدوفكا، ومارتينوفكا، ونيجني كلين، ونيكولايفو دارينو، ونيكولسكي، ونوفويفانوفكا، وبليخوفو، وسفيردليكوفو.وأضاف البيان أن طيران الجيش استهدف بضربات جوية تكتيكية، تجمعات للقوى البشرية، ومعدات للقوات الأوكرانية في مناطق إيفاشكوفسكي، كروغلنكوي، كوريلوفكا، ليبيديفكا، ليونيدوفو، مالايا لوكنيا، مارتينوفكا، مخنوفكا، نيجني كلين، نيكولايفو دارينو، نيكولسكي، نوفايا سوروتشينا، نوفويفانوفكا، بليخوفو، سفيردليكوفو، تشيركاسي بوريشنوي، وباسوفكا، بيلوفودي، فوروجبا، زورافكا، مالايا ريبيتسا وبافلوفكا في مقاطعة سومي.وفي المجمل، خلال المعارك في اتجاه كورسك، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 36260 عسكريًا، 223 دبابة، 158 عربة قتال مشاة، 122 ناقلة جند مدرعة، 1200 مركبة قتالية مدرعة، 1044 مركبة، 304 قطعة مدفعية، 40 قاذفة متعددة لإطلاق الصواريخ، بما في ذلك 11 نظام "هيمارس" و6 "إم إل أر إس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، و13 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات، وسبع مركبات نقل وتحميل، و70 محطة حرب إلكترونية، و13 رادارًا مضادًا للبطاريات، وأربعة رادارات للدفاع الجوي، و27 وحدة من المعدات الهندسية وغيرها، منها 13 مركبة هندسية، ومركبة لإزالة الألغام من طراز "يو أر-77"، بالإضافة إلى ست مركبات إصلاح.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحرر بلدة نوفودميتروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية الدفاع الجوي الروسي يسقط 23 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 3 مقاطعات
https://sarabic.ae/20241127/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-على-محور-كورسك-1095241763.html
https://sarabic.ae/20241126/الجيش-الروسي-يفكك-القوات-الأوكرانية-على-محور-كورسك-ويكبدها-خسائر-فادحة-1095200016.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
القوات الروسية تستهدف عددا من الألوية لقوات كييف في مقاطعة كورسك وتكبدها خسائر فادحة
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية استهدفت عددا من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة كورسك، وكبدتها خسائر فادحة في العدة والعتاد.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، استهدفت تشكيلات الألوية 21، 41، 44، 47، 17، 5، والألوية المحمولة جوا 80، 82 و95، واللواء 36 مشاة بحرية، وألوية الدفاع الإقليمي 116 و117 و129 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق الإسكندرية، وفيكتوروفكا، ودارينو، وكوريلوفكا، وليبيديفكا، وليونيدوفكا، ومارتينوفكا، ونيجني كلين، ونيكولايفو دارينو، ونيكولسكي، ونوفويفانوفكا، وبليخوفو، وسفيردليكوفو.
وأضاف البيان أن طيران الجيش استهدف بضربات جوية تكتيكية، تجمعات للقوى البشرية، ومعدات للقوات الأوكرانية
في مناطق إيفاشكوفسكي، كروغلنكوي، كوريلوفكا، ليبيديفكا، ليونيدوفو، مالايا لوكنيا، مارتينوفكا، مخنوفكا، نيجني كلين، نيكولايفو دارينو، نيكولسكي، نوفايا سوروتشينا، نوفويفانوفكا، بليخوفو، سفيردليكوفو، تشيركاسي بوريشنوي، وباسوفكا، بيلوفودي، فوروجبا، زورافكا، مالايا ريبيتسا وبافلوفكا في مقاطعة سومي.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية خلال الـ24 الساعة الماضية، أكثر من 250 عسكريا، وتم تدمير عربة قتال مشاة، وعربة قتالية مدرعة، وست عربات، وخمس قذائف هاون. واستسلم أحد جنود القوات المسلحة الأوكرانية.
وفي المجمل، خلال المعارك في اتجاه كورسك، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 36260 عسكريًا، 223 دبابة، 158 عربة قتال مشاة، 122 ناقلة جند مدرعة، 1200 مركبة قتالية مدرعة، 1044 مركبة، 304 قطعة مدفعية، 40 قاذفة متعددة لإطلاق الصواريخ، بما في ذلك 11 نظام "هيمارس"
و6 "إم إل أر إس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، و13 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات، وسبع مركبات نقل وتحميل، و70 محطة حرب إلكترونية، و13 رادارًا مضادًا للبطاريات، وأربعة رادارات للدفاع الجوي، و27 وحدة من المعدات الهندسية وغيرها، منها 13 مركبة هندسية، ومركبة لإزالة الألغام من طراز "يو أر-77"، بالإضافة إلى ست مركبات إصلاح.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.