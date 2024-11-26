https://sarabic.ae/20241126/الجيش-الروسي-يفكك-القوات-الأوكرانية-على-محور-كورسك-ويكبدها-خسائر-فادحة-1095200016.html

الجيش الروسي يفكك القوات الأوكرانية على محور كورسك ويكبدها خسائر فادحة

الجيش الروسي يفكك القوات الأوكرانية على محور كورسك ويكبدها خسائر فادحة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي يفكك القوات الأوكرانية ويواصل تقدمه في مقاطعة كورسك الروسية، ويكبد نظام كييف خسائر فادحة على محور... 26.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-26T11:48+0000

2024-11-26T11:48+0000

2024-11-26T11:48+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية، مستهدفةً خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق فيكتوروفكا وكروغلنكوي وليبيدفكا وليونيدوفكا ونيكولايفو دارينو ونيكولسكي ونوفايا سوروتشينا ونوفويفانوفكا وبليخوفو وسفيردليكوفو".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية خلال النهار، نحو 250 عسكريًا، و4 دبابات، و4 مركبات قتال مشاة، و3 مركبات قتالية مدرعة، و8 مركبات، كما استسلم جنديان من القوات المسلحة الأوكرانية".وأوضحت الوزارة أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت نحو 35760 عسكريا، و221 دبابة، و156 مركبة مشاة قتالية، و121 ناقلة جند مدرعة، و1197 مركبة قتالية مصفحة، و1035 سيارة، و304 مدفعًا ميدانيًا، و40 راجمة صواريخ من بينها 11 راجمة من طراز "هيمارس"، و6 من طراز "ملرز" أمريكية الصنع، و13 قاذفة لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات، و7 سيارات للنقل والتذخير، و70 محطة حرب إلكترونية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحرر بلدة نوفودميتروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية الدفاع الجوي الروسي يسقط 23 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 3 مقاطعات

https://sarabic.ae/20241126/---الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-كوبانكي-في-مقاطعة-خاركوف-1095195681.html

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