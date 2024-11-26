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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241126/الجيش-الروسي-يفكك-القوات-الأوكرانية-على-محور-كورسك-ويكبدها-خسائر-فادحة-1095200016.html
الجيش الروسي يفكك القوات الأوكرانية على محور كورسك ويكبدها خسائر فادحة
الجيش الروسي يفكك القوات الأوكرانية على محور كورسك ويكبدها خسائر فادحة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي يفكك القوات الأوكرانية ويواصل تقدمه في مقاطعة كورسك الروسية، ويكبد نظام كييف خسائر فادحة على محور... 26.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-26T11:48+0000
2024-11-26T11:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية، مستهدفةً خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق فيكتوروفكا وكروغلنكوي وليبيدفكا وليونيدوفكا ونيكولايفو دارينو ونيكولسكي ونوفايا سوروتشينا ونوفويفانوفكا وبليخوفو وسفيردليكوفو".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية خلال النهار، نحو 250 عسكريًا، و4 دبابات، و4 مركبات قتال مشاة، و3 مركبات قتالية مدرعة، و8 مركبات، كما استسلم جنديان من القوات المسلحة الأوكرانية".وأوضحت الوزارة أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت نحو 35760 عسكريا، و221 دبابة، و156 مركبة مشاة قتالية، و121 ناقلة جند مدرعة، و1197 مركبة قتالية مصفحة، و1035 سيارة، و304 مدفعًا ميدانيًا، و40 راجمة صواريخ من بينها 11 راجمة من طراز "هيمارس"، و6 من طراز "ملرز" أمريكية الصنع، و13 قاذفة لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات، و7 سيارات للنقل والتذخير، و70 محطة حرب إلكترونية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحرر بلدة نوفودميتروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية الدفاع الجوي الروسي يسقط 23 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 3 مقاطعات
https://sarabic.ae/20241126/---الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-كوبانكي-في-مقاطعة-خاركوف-1095195681.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الجيش الروسي يفكك القوات الأوكرانية على محور كورسك ويكبدها خسائر فادحة

11:48 GMT 26.11.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي يفكك القوات الأوكرانية ويواصل تقدمه في مقاطعة كورسك الروسية، ويكبد نظام كييف خسائر فادحة على محور كورسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية، مستهدفةً خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق فيكتوروفكا وكروغلنكوي وليبيدفكا وليونيدوفكا ونيكولايفو دارينو ونيكولسكي ونوفايا سوروتشينا ونوفويفانوفكا وبليخوفو وسفيردليكوفو".

وتابع البيان: "نفذت القوات الجوية العملياتية التكتيكية والصواريخ الروسية وطيران الجيش ونيران المدفعية هجمات على مناطق عدة في مقاطعة سومي".

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية خلال النهار، نحو 250 عسكريًا، و4 دبابات، و4 مركبات قتال مشاة، و3 مركبات قتالية مدرعة، و8 مركبات، كما استسلم جنديان من القوات المسلحة الأوكرانية".
جنود من القوات المسلحة الروسية في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدة كوبانكي في مقاطعة خاركوف
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وأوضحت الوزارة أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت نحو 35760 عسكريا، و221 دبابة، و156 مركبة مشاة قتالية، و121 ناقلة جند مدرعة، و1197 مركبة قتالية مصفحة، و1035 سيارة، و304 مدفعًا ميدانيًا، و40 راجمة صواريخ من بينها 11 راجمة من طراز "هيمارس"، و6 من طراز "ملرز" أمريكية الصنع، و13 قاذفة لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات، و7 سيارات للنقل والتذخير، و70 محطة حرب إلكترونية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تحرر بلدة نوفودميتروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
الدفاع الجوي الروسي يسقط 23 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 3 مقاطعات
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