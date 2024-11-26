https://sarabic.ae/20241126/---الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-كوبانكي-في-مقاطعة-خاركوف-1095195681.html

الجيش الروسي يحرر بلدة كوبانكي في مقاطعة خاركوف

الجيش الروسي يحرر بلدة كوبانكي في مقاطعة خاركوف

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة كوبانكي في مقاطعة خاركوف. 26.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-26T09:30+0000

2024-11-26T09:30+0000

2024-11-26T10:12+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وجاء في بيان وزارة الدفاع أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، ونتيجة للعمليات القتالية الحاسمة، تمكنت من تحرير بلدة كوبانكي في مقاطعة خاركوف".وأضاف البيان أن القوات الروسية استهدفت تجمعات القوى العاملة، ومعدات الألوية الآلية 43 و44 و67 واللواءين 25 و115 المحمولين جواً التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كوبيانسك، وسينكوفو، ولوزوفايا، وزاغورويكوفكا، ونوفوبلاتونوفكا في مقاطعة خاركوف، وإيفانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 115 عسكريا، ودبابة، ومركبة، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم.وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، قامت بتحسين تموضعها التكتيكي على طول خط المواجهة، واستهدفت عددا من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كونستانتينوفكا، وداتشنوي، وسلافيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي ست قنابل موجهة من طراز "هامر" مصنوعة في فرنسا، ونظام صواريخ متعدد الإطلاق "هيمارس" مصنوعا في الولايات المتحدة الأمريكية، و71 طائرة دون طيار، و56 منها خارج منطقة العملية العسكرية.وأشار البيان إلى أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت اللواء الميكانيكي 33 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءي الدفاع الأرضي 127 و 241 في مناطق رازليف، وكومار وأوكتيابر في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 125 عسكريًا، ودبابة، وست مركبات، ومدفعية ذاتية الدفع عيار 155 ملم من طراز "بوغدان"، ومدفعية ذاتية الدفع عيار 152 ملم من طراز "أكاتسيا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحرر بلدة نوفودميتروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية الدفاع الجوي الروسي يسقط 23 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 3 مقاطعات

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري