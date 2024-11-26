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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241126/---الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-كوبانكي-في-مقاطعة-خاركوف-1095195681.html
الجيش الروسي يحرر بلدة كوبانكي في مقاطعة خاركوف
الجيش الروسي يحرر بلدة كوبانكي في مقاطعة خاركوف
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة كوبانكي في مقاطعة خاركوف. 26.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-26T09:30+0000
2024-11-26T10:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083010638_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_117dddc2f1a4ab8b1a557925cef18b87.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، ونتيجة للعمليات القتالية الحاسمة، تمكنت من تحرير بلدة كوبانكي في مقاطعة خاركوف".وأضاف البيان أن القوات الروسية استهدفت تجمعات القوى العاملة، ومعدات الألوية الآلية 43 و44 و67 واللواءين 25 و115 المحمولين جواً التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كوبيانسك، وسينكوفو، ولوزوفايا، وزاغورويكوفكا، ونوفوبلاتونوفكا في مقاطعة خاركوف، وإيفانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 115 عسكريا، ودبابة، ومركبة، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم.وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، قامت بتحسين تموضعها التكتيكي على طول خط المواجهة، واستهدفت عددا من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كونستانتينوفكا، وداتشنوي، وسلافيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي ست قنابل موجهة من طراز "هامر" مصنوعة في فرنسا، ونظام صواريخ متعدد الإطلاق "هيمارس" مصنوعا في الولايات المتحدة الأمريكية، و71 طائرة دون طيار، و56 منها خارج منطقة العملية العسكرية.وأشار البيان إلى أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت اللواء الميكانيكي 33 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءي الدفاع الأرضي 127 و 241 في مناطق رازليف، وكومار وأوكتيابر في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 125 عسكريًا، ودبابة، وست مركبات، ومدفعية ذاتية الدفع عيار 155 ملم من طراز "بوغدان"، ومدفعية ذاتية الدفع عيار 152 ملم من طراز "أكاتسيا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحرر بلدة نوفودميتروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية الدفاع الجوي الروسي يسقط 23 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 3 مقاطعات
https://sarabic.ae/20241126/الجيش-الروسي-ينفذ-ضربات-موجعة-عدة-ضد-قوات-نظام-كييف-1095187980.html
https://sarabic.ae/20241126/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-39-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1095187178.html
https://sarabic.ae/20241125/القوات-الروسية-تكبد-نظام-كييف-خسائر-فادحة-على-محور-كورسك---1095171176.html
https://sarabic.ae/20241125/القوات-الروسية-تكبد-كييف-خسائر-فادحة-تحسن-تموضعها-على-عدد-من-المحاور-1095159318.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يحرر بلدة كوبانكي في مقاطعة خاركوف

09:30 GMT 26.11.2024 (تم التحديث: 10:12 GMT 26.11.2024)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جنود من القوات المسلحة الروسية في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة كوبانكي في مقاطعة خاركوف.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، ونتيجة للعمليات القتالية الحاسمة، تمكنت من تحرير بلدة كوبانكي في مقاطعة خاركوف".
وأضاف البيان أن القوات الروسية استهدفت تجمعات القوى العاملة، ومعدات الألوية الآلية 43 و44 و67 واللواءين 25 و115 المحمولين جواً التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كوبيانسك، وسينكوفو، ولوزوفايا، وزاغورويكوفكا، ونوفوبلاتونوفكا في مقاطعة خاركوف، وإيفانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية في اتجاه مقاطعة خاركوف، استهدفت تشكيلات لواء الدفاع الأرضي 116 ومفرزة الحدود الخامسة التابعة لدائرة الحدود الأوكرانية في مناطق ليبيديفكا، وكازاتشيا لوبان، في مقاطعة خاركوف.
مي-28إن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي ينفذ ضربات موجعة عدة ضد قوات نظام كييف
06:09 GMT
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 115 عسكريا، ودبابة، ومركبة، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم.
وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، قامت بتحسين تموضعها التكتيكي على طول خط المواجهة، واستهدفت عددا من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كونستانتينوفكا، وداتشنوي، وسلافيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتم صد ثلاث هجمات مضادة، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 485 عسكريا، وناقلة جند مدرعة، ومركبة قتالية مدرعة، وتم تدمير مستودع ذخيرة ميداني.
صاروخ مضاد للسفن الحربية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 39 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
04:29 GMT

وأضاف بيان الوزارة أن الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيّرات، والقوات الصاروخية والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية، ونقاط مراقبة الطائرات دون طيار التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي انطلقت منها الطائرات المسيرة، التي استهدفت محطة زابوروجيه للطاقة النووية، بالإضافة إلى استهداف تجمعات القوى العاملة، والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 135 منطقة.

وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي ست قنابل موجهة من طراز "هامر" مصنوعة في فرنسا، ونظام صواريخ متعدد الإطلاق "هيمارس" مصنوعا في الولايات المتحدة الأمريكية، و71 طائرة دون طيار، و56 منها خارج منطقة العملية العسكرية.
القوات الأوكرانية قصفت منطقة إنيرغودار والأراضي المجاورة لمحطة زابوروجيه النووية 5 مرات، وتم إسقاط 3 طائرات مسيرة معادية.
طواقم قوات المدفعية 2إس3 أكاتسيا من مجموعة قوات بريسا، التابعة للقوات الخاصة أخمات، في منطقة مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تكبد نظام كييف خسائر فادحة على محور كورسك
أمس, 14:13 GMT
وأشار البيان إلى أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت اللواء الميكانيكي 33 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءي الدفاع الأرضي 127 و 241 في مناطق رازليف، وكومار وأوكتيابر في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 125 عسكريًا، ودبابة، وست مركبات، ومدفعية ذاتية الدفع عيار 155 ملم من طراز "بوغدان"، ومدفعية ذاتية الدفع عيار 152 ملم من طراز "أكاتسيا".
القوات الروسية تدمر مستودع أوكراني للذخيرة في اتجاه كراسنوارميسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحسن تموضعها على عدد من المحاور وتكبد قوات كييف خسائر فادحة
أمس, 11:18 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تحرر بلدة نوفودميتروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
الدفاع الجوي الروسي يسقط 23 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 3 مقاطعات
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