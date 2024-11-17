https://sarabic.ae/20241117/القوات-الروسية-تقضي-على-أكثر-من-80-عسكريا-أوكرانيا-وتأسر-24-آخرين-في-مقاطعة-كورسك--1094878754.html

القوات الروسية تقضي على أكثر من 80 عسكريا أوكرانيا وتأسر 24 آخرين في مقاطعة كورسك

القوات الروسية تقضي على أكثر من 80 عسكريا أوكرانيا وتأسر 24 آخرين في مقاطعة كورسك

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية قضت على أكثر من 80 عسكريًا أثناء محاولتهم الهروب في منطقة أولغوفسكايا غروف في مقاطعة كورسك، وأسرت... 17.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-17T15:14+0000

2024-11-17T15:14+0000

2024-11-17T15:15+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أنه "خلال العمليات الناجحة التي قامت بها وحدات من مجموعة "الشمال" الروسية، تمت هزيمة التشكيلات الأوكرانية في مقاطعة كورسك، وتم القضاء على وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أولغوفسكايا غروف".وجاء في تقرير الوزارة اليومي، حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك، أن "خسائر القوات الأوكرانية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغت أكثر من 320 عسكريا، ومركبة مشاة قتالية من طراز (ماردر) ألمانية الصنع، و4 مركبات قتالية مدرعة، ومحطة حرب إلكترونية، و3 سيارات، بالإضافة لاستسلام 5 عسكريين أوكرانيين".وأوضحت الوزارة أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت 33250 عسكريا، و213 دبابة، و137 مركبة مشاة قتالية، و115 ناقلة جند مدرعة، و1171 مركبة قتالية مصفحة، و954 سيارة، و285 مدفعا ميدانيا، و40 راجمة صواريخ من بينها 11 راجمات من طراز "هيمارس" و6 من طراز "ملرز" أمريكية الصنع، و13 قاذفات لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات، و7 سيارات للنقل والتذخير، و66 محطة حرب إلكترونية، و13 رادارا مضاد للبطاريات، و4 رادارات دفاع جوي، و27 وحدة من المعدات الهندسية من بينها 13 مركبة هندسية لإزالة الحواجز ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "او ار-77، وكذلك 6 مركبات مدرعة للإصلاح والإخلاء".وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.

https://sarabic.ae/20241117/الجيش-الأوكراني-يفقد-أكثر-من-320-عسكريا-خلال-24-على-محور-كورسك-1094873949.html

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روسيا, رصد عسكري