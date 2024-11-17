https://sarabic.ae/20241117/الجيش-الأوكراني-يفقد-أكثر-من-320-عسكريا-خلال-24-على-محور-كورسك-1094873949.html

الجيش الأوكراني يفقد أكثر من 320 عسكريا خلال 24 على محور كورسك

الجيش الأوكراني يفقد أكثر من 320 عسكريا خلال 24 على محور كورسك

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، أن خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك بلغت أكثر من 320 عسكريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، لتبلغ حصيلة الخسائر منذ بدء... 17.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-17T11:51+0000

2024-11-17T11:51+0000

2024-11-17T11:51+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في تقرير الوزارة اليومي، حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك، أن "خسائر القوات الأوكرانية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغت أكثر من 320 عسكريا، ومركبة مشاة قتالية من طراز (ماردر) ألمانية الصنع، و 4 مركبات قتالية مدرعة، ومحطة حرب إلكترونية، و 3 سيارات، بالإضافة لاستسلام 5 عسكريين أوكرانيين". وأوضحت الوزارة أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت 33250 عسكري، و213 دبابة، و137 مركبة مشاة قتالية، و115 ناقلة جند مدرعة، و1171 مركبة قتالية مصفحة، و954 سيارة، و285 مدفع ميدان، و40 راجمة صواريخ من بينها 11 راجمات من طراز "هيمارس" و 6 من طراز "ملرز" أميركية الصنع، و13 قاذفات لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات، و7 سيارات للنقل والتذخير، و66 محطة حرب إلكترونية، و13 رادار مضاد للبطاريات، و4 رادارات دفاع جوي، و27 وحدة من المعدات الهندسية من بينها 13 مركبة هندسية لإزالة الحواجز ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "او ار-77، وكذلك 6 مركبات مدرعة للإصلاح والإخلاء". وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها أن "الطيران الحربي والطائرات المسيرة، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، وجهت ضربات، طالت البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومنشآت إنتاج الغاز، ومنشآت الطاقة المسخّرة لإمداد المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، ومستودعا للطائرات المسيرة".

https://sarabic.ae/20241117/ماذا-يحدث-للقوات-الأوكرانية-بمجرد-رؤية-الجنود-الروس-ضابط-يروي-تفاصيل-مثيرة-1094873070.html

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