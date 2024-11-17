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الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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12 د
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مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
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عالم سبوتنيك
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أمساليوم
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241117/ماذا-يحدث-للقوات-الأوكرانية-بمجرد-رؤية-الجنود-الروس-ضابط-يروي-تفاصيل-مثيرة-1094873070.html
ماذا يحدث للقوات الأوكرانية بمجرد رؤية الجنود الروس.. ضابط يروي تفاصيل مثيرة
ماذا يحدث للقوات الأوكرانية بمجرد رؤية الجنود الروس.. ضابط يروي تفاصيل مثيرة
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة أوكرانية، نقلاً عن ضابط في القوات المسلحة لنظام كييف، أن الجنود الأوكرانيين يهجرون مواقعهم، بمجرد ظهور طلائع الجيش الروسي. 17.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-17T11:17+0000
2024-11-17T11:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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واشتكى الضابط قائلا: "بمجرد أن وثب الروس إلى خندقنا، قفز رجالنا وهربوا بعيدا".وأشار إلى أن الجنود الأوكرانيين يغادرون مواقعهم ليس فقط بسبب عدم كفاية التدريب، ولكن أيضًا بسبب عدم اليقين من أن المدفعية ستحميهم.في الأسبوع الماضي، أفاد موقع نوفوستي لايف، نقلاً عن عالم النفس العسكري الأوكراني أندريه كوزينشوك، أن الأفراد العسكريين في القوات المسلحة الأوكرانية يفرون بدون إذن ويهربون في مجموعات، وليس بشكل فردي، كما كان من قبل.في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، صرحت آنا سكوروخود، النائبة البرلمان الأوكراني (رادا)، أن أكثر من مائة ألف من الأفراد العسكريين الأوكرانيين، قد فروا بالفعل من صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.خبير أمريكي يكشف عن تغير في تصرفات الجيش الأوكراني بعد انتخاب ترامب
https://sarabic.ae/20241117/القوات-الروسية-تدمر-أهدافا-جوية-وبحرية-في-مقاطعة-بيلغورود-وقرب-شبه-جزيرة-القرم-1094869731.html
https://sarabic.ae/20241117/القوات-الروسية-توجه-ضربات-استراتيجية-للمطارات-العسكرية-ومنشآت-الطاقة-الأوكرانية-1094871358.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

ماذا يحدث للقوات الأوكرانية بمجرد رؤية الجنود الروس.. ضابط يروي تفاصيل مثيرة

11:17 GMT 17.11.2024
© Sputnik . Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصوراستسلام النازيين الأوكرانيين من كتيبة آزوف في مصنع آزوفستال بماريوبول
استسلام النازيين الأوكرانيين من كتيبة آزوف في مصنع آزوفستال بماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2024
© Sputnik . Пресс-служба Минобороны РФ
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تابعنا عبر
ذكرت صحيفة أوكرانية، نقلاً عن ضابط في القوات المسلحة لنظام كييف، أن الجنود الأوكرانيين يهجرون مواقعهم، بمجرد ظهور طلائع الجيش الروسي.
واشتكى الضابط قائلا: "بمجرد أن وثب الروس إلى خندقنا، قفز رجالنا وهربوا بعيدا".
وأشار إلى أن الجنود الأوكرانيين يغادرون مواقعهم ليس فقط بسبب عدم كفاية التدريب، ولكن أيضًا بسبب عدم اليقين من أن المدفعية ستحميهم.

إذا اقترب العدو منك لمسافة 50 متراً، وكانت مدفعيتك صامتة، وطائراتك المسيرة لا تحلق، فيبدو أنك تركت وحدك دون دعم.

في الأسبوع الماضي، أفاد موقع نوفوستي لايف، نقلاً عن عالم النفس العسكري الأوكراني أندريه كوزينشوك، أن الأفراد العسكريين في القوات المسلحة الأوكرانية يفرون بدون إذن ويهربون في مجموعات، وليس بشكل فردي، كما كان من قبل.

ووفقا له، فإنهم يتركون الخدمة فقط بسبب الصراعات الداخلية وسوء التفاهم مع القادة، وليس بسبب عوامل سياسية أو خارجية.

مجموعة بانتسير - إس1 الصاروخية المدفعية المضادة للطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر أهدافا جوية وبحرية في مقاطعة بيلغورود وقرب شبه جزيرة القرم
04:47 GMT
في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، صرحت آنا سكوروخود، النائبة البرلمان الأوكراني (رادا)، أن أكثر من مائة ألف من الأفراد العسكريين الأوكرانيين، قد فروا بالفعل من صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
تجربة ناجحة لاختبار صاروخ سارمات باليستي عابر للقارات، 21 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية توجه ضربات استراتيجية للمطارات العسكرية ومنشآت الطاقة الأوكرانية
09:16 GMT
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
خبير أمريكي يكشف عن تغير في تصرفات الجيش الأوكراني بعد انتخاب ترامب
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:16 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل03:00 GMTПожар, вызванный возгоранием гигантского дизельного бака, в результате которого сгорело более десятка автомобилей на парковке и было повреждено здание неподалеку в жилом районе Бейрута, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل15 نوفمبر, 06:05 GMT
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