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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241117/القوات-الروسية-تدمر-أهدافا-جوية-وبحرية-في-مقاطعة-بيلغورود-وقرب-شبه-جزيرة-القرم-1094869731.html
القوات الروسية تدمر أهدافا جوية وبحرية في مقاطعة بيلغورود وقرب شبه جزيرة القرم
القوات الروسية تدمر أهدافا جوية وبحرية في مقاطعة بيلغورود وقرب شبه جزيرة القرم
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت طائرتين أوكرانيتين مسيرتين فوق مقاطعة بيلغورود، خلال الليل، كما دمرت أربعة زوارق مسيرة،... 17.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-17T04:47+0000
2024-11-17T05:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد: "خلال الليلة الماضية، تم إيقاف محاولات نظام كييف، لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة، على أهداف في أراضي روسيا، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين أوكرانيتين مسيرتين، فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".وذكر البيان، أن الأطقم النارية المناوبة، دمرت الزوارق المسيرة الأربعة في حوض البحر الأسود، والتي كانت في طريقها نحو شبه جزيرة القرم.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية
https://sarabic.ae/20241116/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-34-طائرة-مسيرة-فوق-المناطق-الروسية-خلال-الليل-1094853737.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تدمر أهدافا جوية وبحرية في مقاطعة بيلغورود وقرب شبه جزيرة القرم

04:47 GMT 17.11.2024 (تم التحديث: 05:00 GMT 17.11.2024)
© Sputnik . Evgeny Biyatovمجموعة "بانتسير - إس1" الصاروخية المدفعية المضادة للطائرات
مجموعة بانتسير - إس1 الصاروخية المدفعية المضادة للطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت طائرتين أوكرانيتين مسيرتين فوق مقاطعة بيلغورود، خلال الليل، كما دمرت أربعة زوارق مسيرة، كانت متجهة نحو شبه جزيرة القرم في البحر الأسود.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد: "خلال الليلة الماضية، تم إيقاف محاولات نظام كييف، لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة، على أهداف في أراضي روسيا، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين أوكرانيتين مسيرتين، فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
وذكر البيان، أن الأطقم النارية المناوبة، دمرت الزوارق المسيرة الأربعة في حوض البحر الأسود، والتي كانت في طريقها نحو شبه جزيرة القرم.
منظومة الدفاع الجوي بانتسر-اس1 في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يسقط 34 طائرة مسيرة فوق المناطق الروسية خلال الليل
أمس, 05:29 GMT

وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.

وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
وكانت السلطات الروسية قد أعلنت حالة الطوارئ أو "نظام مكافحة الإرهاب" في كافة المناطق الروسية المحاذية للحدود الأوكرانية.
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
04:47 GMT
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:16 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل03:00 GMTПожар, вызванный возгоранием гигантского дизельного бака, в результате которого сгорело более десятка автомобилей на парковке и было повреждено здание неподалеку в жилом районе Бейрута, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل15 نوفمبر, 06:05 GMT
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