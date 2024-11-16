https://sarabic.ae/20241116/نصر-حاسم-لروسيا-خبير-غربي-يكشف-عن-خسارة-كبيرة-لكييف-في-حال-رفضها-المفاوضات-مع-موسكو--1094862621.html

"نصر حاسم لروسيا"... خبير غربي يكشف عن خسارة كبيرة لكييف في حال رفضها المفاوضات مع موسكو

"نصر حاسم لروسيا"... خبير غربي يكشف عن خسارة كبيرة لكييف في حال رفضها المفاوضات مع موسكو

سبوتنيك عربي

صرح المستشار السابق لحلف شمال الأطلسي والعقيد المتقاعد في هيئة الأركان العامة السويسرية، جاك بو، أن أوكرانيا ستخسر الجزء الشرقي بأكمله من البلاد إذا لم توافق... 16.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-16T15:19+0000

2024-11-16T15:19+0000

2024-11-16T15:19+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضاف بو في مقابلة مع قناة "ديب دايف" على "يوتيوب"، أن "كييف قد تخسر أوديسا أيضًا إذا لم توافق على الشروط الحالية ورفضت المفاوضات".وفي منتصف يونيو/ حزيران الفائت، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقترحات سلام جديدة لحل الصراع في أوكرانيا، تنص على الاعتراف بوضع مناطق شبه جزيرة القرم وجمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية، وخيرسون وزابوروجيه كمناطق تابعة لروسيا.كما أكد بوتين على ضرورة توحيد دول عدم الانحياز، وتجريد أوكرانيا من السلاح النووي، وإلغاء العقوبات المفروضة على روسيا.

https://sarabic.ae/20241116/خبير-أمريكي-يكشف-عن-تغير-في-تصرفات-الجيش-الأوكراني-بعد-انتخاب-ترامب-1094860668.html

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