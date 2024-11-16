"نصر حاسم لروسيا"... خبير غربي يكشف عن خسارة كبيرة لكييف في حال رفضها المفاوضات مع موسكو

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البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
11:11 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
11:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
12:03 GMT
10 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:13 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
13:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
إردوغان يقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل: جدوى الخطوة ودلالات التوقيت
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن تريد جعل الساحة الأوروبية لأي صراع محتمل بين روسيا وأمريكا
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
تحذيرات من خطورة استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا ومطالبات غربية بالتفاوض
17:34 GMT
29 د
صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:19 GMT
41 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:28 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:38 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:29 GMT
12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
13:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن تريد جعل الساحة الأوروبية لأي صراع محتمل بين روسيا وأمريكا
13:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تحذيرات من خطورة استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا ومطالبات غربية بالتفاوض
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بري: المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار ينص على بنود غير مقبولة لبنانيا، محادثات شولتس و بوتين لأول مرة منذ بداية الأزمة الأوكرانية
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
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أمساليوم
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241116/نصر-حاسم-لروسيا-خبير-غربي-يكشف-عن-خسارة-كبيرة-لكييف-في-حال-رفضها-المفاوضات-مع-موسكو--1094862621.html
"نصر حاسم لروسيا"... خبير غربي يكشف عن خسارة كبيرة لكييف في حال رفضها المفاوضات مع موسكو
"نصر حاسم لروسيا"... خبير غربي يكشف عن خسارة كبيرة لكييف في حال رفضها المفاوضات مع موسكو
سبوتنيك عربي
صرح المستشار السابق لحلف شمال الأطلسي والعقيد المتقاعد في هيئة الأركان العامة السويسرية، جاك بو، أن أوكرانيا ستخسر الجزء الشرقي بأكمله من البلاد إذا لم توافق... 16.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-16T15:19+0000
2024-11-16T15:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف بو في مقابلة مع قناة "ديب دايف" على "يوتيوب"، أن "كييف قد تخسر أوديسا أيضًا إذا لم توافق على الشروط الحالية ورفضت المفاوضات".وفي منتصف يونيو/ حزيران الفائت، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقترحات سلام جديدة لحل الصراع في أوكرانيا، تنص على الاعتراف بوضع مناطق شبه جزيرة القرم وجمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية، وخيرسون وزابوروجيه كمناطق تابعة لروسيا.كما أكد بوتين على ضرورة توحيد دول عدم الانحياز، وتجريد أوكرانيا من السلاح النووي، وإلغاء العقوبات المفروضة على روسيا.
https://sarabic.ae/20241116/خبير-أمريكي-يكشف-عن-تغير-في-تصرفات-الجيش-الأوكراني-بعد-انتخاب-ترامب-1094860668.html
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روسيا

"نصر حاسم لروسيا"... خبير غربي يكشف عن خسارة كبيرة لكييف في حال رفضها المفاوضات مع موسكو

15:19 GMT 16.11.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالعرض العسكري في الساحة الحمراء بمناسبة الذكرى الـ79 للنصر على النازية
العرض العسكري في الساحة الحمراء بمناسبة الذكرى الـ79 للنصر على النازية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
صرح المستشار السابق لحلف شمال الأطلسي والعقيد المتقاعد في هيئة الأركان العامة السويسرية، جاك بو، أن أوكرانيا ستخسر الجزء الشرقي بأكمله من البلاد إذا لم توافق على مفاوضات السلام وفقًا لشروط موسكو الحالية.
وأضاف بو في مقابلة مع قناة "ديب دايف" على "يوتيوب"، أن "كييف قد تخسر أوديسا أيضًا إذا لم توافق على الشروط الحالية ورفضت المفاوضات".

ووصف العقيد هذه النتيجة بأنها "نصر حاسم لروسيا".

جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير أمريكي يكشف عن تغير في تصرفات الجيش الأوكراني بعد انتخاب ترامب
13:07 GMT
وفي منتصف يونيو/ حزيران الفائت، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقترحات سلام جديدة لحل الصراع في أوكرانيا، تنص على الاعتراف بوضع مناطق شبه جزيرة القرم وجمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية، وخيرسون وزابوروجيه كمناطق تابعة لروسيا.
كما أكد بوتين على ضرورة توحيد دول عدم الانحياز، وتجريد أوكرانيا من السلاح النووي، وإلغاء العقوبات المفروضة على روسيا.
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