https://sarabic.ae/20241116/خبير-أمريكي-يكشف-عن-تغير-في-تصرفات-الجيش-الأوكراني-بعد-انتخاب-ترامب-1094860668.html
خبير أمريكي يكشف عن تغير في تصرفات الجيش الأوكراني بعد انتخاب ترامب
خبير أمريكي يكشف عن تغير في تصرفات الجيش الأوكراني بعد انتخاب ترامب
سبوتنيك عربي
ذكر عالم السياسة الأمريكي وخبير العلاقات الدولية، البروفيسور جون ميرشايمر، أن القوات الأوكرانية، بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، فقدت الرغبة في... 16.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-16T13:07+0000
2024-11-16T13:07+0000
2024-11-16T13:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضاف ميرشايمر في مقابلة مع قناة "دوران" على "يوتيوب"، أن "الأوكرانيين على حافة الهاوية بالفعل، فقدوا الرغبة في مواصلة القتال".وبحسب الخبير، فإن الرئيس المنتخب سيوقف المساعدات في جميع المجالات المهمة في المستقبل، الأمر الذي لن يؤدي إلا إلى زيادة اليأس في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، وقد يؤدي إلى انقسامها.لقد تحدث ترامب مرارا وتكرارا عن موضوع الصراع الأوكراني، وكان أحد تأكيداته الانتخابية هو الوعد بحل الصراع في يوم واحد.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241116/معترفا-بصعوبة-الوضع-الميداني-زيلينسكي-يتحدث-عن-إنهاء-الحرب-بالدبلوماسية-1094858542.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
خبير أمريكي يكشف عن تغير في تصرفات الجيش الأوكراني بعد انتخاب ترامب
ذكر عالم السياسة الأمريكي وخبير العلاقات الدولية، البروفيسور جون ميرشايمر، أن القوات الأوكرانية، بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، فقدت الرغبة في مواصلة القتال.
وأضاف ميرشايمر في مقابلة مع قناة "دوران" على "يوتيوب"، أن "الأوكرانيين على حافة الهاوية بالفعل، فقدوا الرغبة في مواصلة القتال".
وبحسب الخبير، فإن الرئيس المنتخب سيوقف المساعدات في جميع المجالات المهمة في المستقبل، الأمر الذي لن يؤدي إلا إلى زيادة اليأس في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، وقد يؤدي إلى انقسامها.
واختتم ميرشايمر كلامه قائلاً: "من الصعب تصديق أنهم سيواصلون القتال عندما يتخلى عنهم المتبرع الرئيسي لهم".
لقد تحدث ترامب مرارا وتكرارا عن موضوع الصراع الأوكراني، وكان أحد تأكيداته الانتخابية هو الوعد بحل الصراع في يوم واحد.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.