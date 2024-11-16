https://sarabic.ae/20241116/خبير-أمريكي-يكشف-عن-تغير-في-تصرفات-الجيش-الأوكراني-بعد-انتخاب-ترامب-1094860668.html

خبير أمريكي يكشف عن تغير في تصرفات الجيش الأوكراني بعد انتخاب ترامب

خبير أمريكي يكشف عن تغير في تصرفات الجيش الأوكراني بعد انتخاب ترامب

سبوتنيك عربي

ذكر عالم السياسة الأمريكي وخبير العلاقات الدولية، البروفيسور جون ميرشايمر، أن القوات الأوكرانية، بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، فقدت الرغبة في... 16.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-16T13:07+0000

2024-11-16T13:07+0000

2024-11-16T13:07+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وأضاف ميرشايمر في مقابلة مع قناة "دوران" على "يوتيوب"، أن "الأوكرانيين على حافة الهاوية بالفعل، فقدوا الرغبة في مواصلة القتال".وبحسب الخبير، فإن الرئيس المنتخب سيوقف المساعدات في جميع المجالات المهمة في المستقبل، الأمر الذي لن يؤدي إلا إلى زيادة اليأس في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، وقد يؤدي إلى انقسامها.لقد تحدث ترامب مرارا وتكرارا عن موضوع الصراع الأوكراني، وكان أحد تأكيداته الانتخابية هو الوعد بحل الصراع في يوم واحد.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.

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الولايات المتحدة الأمريكية

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