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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241116/معترفا-بصعوبة-الوضع-الميداني-زيلينسكي-يتحدث-عن-إنهاء-الحرب-بالدبلوماسية-1094858542.html
معترفا بصعوبة الوضع الميداني.. زيلينسكي يتحدث عن "إنهاء الحرب بالدبلوماسية"
معترفا بصعوبة الوضع الميداني.. زيلينسكي يتحدث عن "إنهاء الحرب بالدبلوماسية"
سبوتنيك عربي
أعرب فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، عن رغبته بأن تفعل أوكرانيا كل ما في وسعها لضمان إنهاء الحرب مع روسيا خلال العام المقبل، من خلال الطرق الدبلوماسية". 16.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-16T11:08+0000
2024-11-16T11:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
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جاءت تصريحات زيلينسكي خلال لقاء مع وسائل إعلام أوكرانية اعترف فيه بصعوبة الوضع الميداني حاليا في شرق أوكرانيا، وبأن روسيا تحرز تقدما، مشددا على أن الحرب ستنتهي بشكل أسرع في ظل سياسات الفريق الذي سيدير البيت الأبيض، قائلا إن "هذا هو نهجهم، ووعدهم". وأضاف زيلينسكي أن "الحرب ستنتهي، لكننا لا نعرف متى بالضبط"، لافتا إلى أنه أجرى "تفاعلا بناءً" مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، خلال محادثة هاتفية، قائلا إن ترامب، "استمع الأسس التي نعتمد عليها، ولم أسمع أي شيء يتعارض مع موقفنا".وكان دونالد ترامب، قد قال إن الوقت قد حان لإنهاء الصراع في أوكرانيا، ووعد مرة أخرى بالعمل "الجاد" على هذا الأمر.وقال ترامب في معهد أمريكا أولا: "سنعمل في الشرق الأوسط، وسنعمل بجد فيما يتعلق بروسيا وأوكرانيا، لقد حان الوقت لكي يتوقف ذلك، حان الوقت لكي تتوقف روسيا وأوكرانيا"، لكنه لم يكشف عن تفاصيل خطته لحل النزاع الأوكراني.من جانبه، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الجمعة، بأنه ليس لديه أي فكرة عن كيفية حل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، للأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أنه يجب انتظار المقترحات، وقال لافروف للصحفييين ردا على سؤال بهذا الشأن: "لا أستطيع أن أتخيل"، مضيفا: "سننتظر المقترحات".وتابع قائلا: "نؤكد بانتظام، عندما نُسأل عن ذلك، أنه على أي حال، فإن السياسي الذي يقول إنه ليس مع الحرب، بل مع السلام، يستحق الاهتمام".وأوضح لافروف: "لا نعرف بالضبط ما الذي سيتم اقتراحه؛ موقفنا صاغه الرئيس بوتين بوضوح في خطابه بوزارة الخارجية في 14 حزيران/يونيو من هذا العام".وحول محادثة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المستشار الألماني أولاف شولتس، أضاف لافروف، أن "الكرملين حدد بوضوح تقييمه للمحادثة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني أولاف شولتس، وليس هناك ما يمكن إضافته".
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية

معترفا بصعوبة الوضع الميداني.. زيلينسكي يتحدث عن "إنهاء الحرب بالدبلوماسية"

11:08 GMT 16.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyزيلينسكي
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أعرب فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، عن رغبته بأن تفعل أوكرانيا كل ما في وسعها لضمان إنهاء الحرب مع روسيا خلال العام المقبل، من خلال الطرق الدبلوماسية".
جاءت تصريحات زيلينسكي خلال لقاء مع وسائل إعلام أوكرانية اعترف فيه بصعوبة الوضع الميداني حاليا في شرق أوكرانيا، وبأن روسيا تحرز تقدما، مشددا على أن الحرب ستنتهي بشكل أسرع في ظل سياسات الفريق الذي سيدير البيت الأبيض، قائلا إن "هذا هو نهجهم، ووعدهم".
وأضاف زيلينسكي أن "الحرب ستنتهي، لكننا لا نعرف متى بالضبط"، لافتا إلى أنه أجرى "تفاعلا بناءً" مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، خلال محادثة هاتفية، قائلا إن ترامب، "استمع الأسس التي نعتمد عليها، ولم أسمع أي شيء يتعارض مع موقفنا".
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2024
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وكان دونالد ترامب، قد قال إن الوقت قد حان لإنهاء الصراع في أوكرانيا، ووعد مرة أخرى بالعمل "الجاد" على هذا الأمر.
وقال ترامب في معهد أمريكا أولا: "سنعمل في الشرق الأوسط، وسنعمل بجد فيما يتعلق بروسيا وأوكرانيا، لقد حان الوقت لكي يتوقف ذلك، حان الوقت لكي تتوقف روسيا وأوكرانيا"، لكنه لم يكشف عن تفاصيل خطته لحل النزاع الأوكراني.
من جانبه، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الجمعة، بأنه ليس لديه أي فكرة عن كيفية حل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، للأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أنه يجب انتظار المقترحات، وقال لافروف للصحفييين ردا على سؤال بهذا الشأن: "لا أستطيع أن أتخيل"، مضيفا: "سننتظر المقترحات".
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وتابع قائلا: "نؤكد بانتظام، عندما نُسأل عن ذلك، أنه على أي حال، فإن السياسي الذي يقول إنه ليس مع الحرب، بل مع السلام، يستحق الاهتمام".
وأوضح لافروف: "لا نعرف بالضبط ما الذي سيتم اقتراحه؛ موقفنا صاغه الرئيس بوتين بوضوح في خطابه بوزارة الخارجية في 14 حزيران/يونيو من هذا العام".
وحول محادثة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المستشار الألماني أولاف شولتس، أضاف لافروف، أن "الكرملين حدد بوضوح تقييمه للمحادثة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني أولاف شولتس، وليس هناك ما يمكن إضافته".
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