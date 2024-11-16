https://sarabic.ae/20241116/معترفا-بصعوبة-الوضع-الميداني-زيلينسكي-يتحدث-عن-إنهاء-الحرب-بالدبلوماسية-1094858542.html
معترفا بصعوبة الوضع الميداني.. زيلينسكي يتحدث عن "إنهاء الحرب بالدبلوماسية"
معترفا بصعوبة الوضع الميداني.. زيلينسكي يتحدث عن "إنهاء الحرب بالدبلوماسية"
سبوتنيك عربي
أعرب فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، عن رغبته بأن تفعل أوكرانيا كل ما في وسعها لضمان إنهاء الحرب مع روسيا خلال العام المقبل، من خلال الطرق الدبلوماسية". 16.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-16T11:08+0000
2024-11-16T11:08+0000
2024-11-16T11:08+0000
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جاءت تصريحات زيلينسكي خلال لقاء مع وسائل إعلام أوكرانية اعترف فيه بصعوبة الوضع الميداني حاليا في شرق أوكرانيا، وبأن روسيا تحرز تقدما، مشددا على أن الحرب ستنتهي بشكل أسرع في ظل سياسات الفريق الذي سيدير البيت الأبيض، قائلا إن "هذا هو نهجهم، ووعدهم". وأضاف زيلينسكي أن "الحرب ستنتهي، لكننا لا نعرف متى بالضبط"، لافتا إلى أنه أجرى "تفاعلا بناءً" مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، خلال محادثة هاتفية، قائلا إن ترامب، "استمع الأسس التي نعتمد عليها، ولم أسمع أي شيء يتعارض مع موقفنا".وكان دونالد ترامب، قد قال إن الوقت قد حان لإنهاء الصراع في أوكرانيا، ووعد مرة أخرى بالعمل "الجاد" على هذا الأمر.وقال ترامب في معهد أمريكا أولا: "سنعمل في الشرق الأوسط، وسنعمل بجد فيما يتعلق بروسيا وأوكرانيا، لقد حان الوقت لكي يتوقف ذلك، حان الوقت لكي تتوقف روسيا وأوكرانيا"، لكنه لم يكشف عن تفاصيل خطته لحل النزاع الأوكراني.من جانبه، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الجمعة، بأنه ليس لديه أي فكرة عن كيفية حل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، للأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أنه يجب انتظار المقترحات، وقال لافروف للصحفييين ردا على سؤال بهذا الشأن: "لا أستطيع أن أتخيل"، مضيفا: "سننتظر المقترحات".وتابع قائلا: "نؤكد بانتظام، عندما نُسأل عن ذلك، أنه على أي حال، فإن السياسي الذي يقول إنه ليس مع الحرب، بل مع السلام، يستحق الاهتمام".وأوضح لافروف: "لا نعرف بالضبط ما الذي سيتم اقتراحه؛ موقفنا صاغه الرئيس بوتين بوضوح في خطابه بوزارة الخارجية في 14 حزيران/يونيو من هذا العام".وحول محادثة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المستشار الألماني أولاف شولتس، أضاف لافروف، أن "الكرملين حدد بوضوح تقييمه للمحادثة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني أولاف شولتس، وليس هناك ما يمكن إضافته".
https://sarabic.ae/20241116/أستاذة-علاقات-دولية-أوكرانيا-اختارت-أن-تكون-ساحة-حرب-ويستحيل-امتلاكها-للسلاح-النووي-1094857159.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
معترفا بصعوبة الوضع الميداني.. زيلينسكي يتحدث عن "إنهاء الحرب بالدبلوماسية"
أعرب فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، عن رغبته بأن تفعل أوكرانيا كل ما في وسعها لضمان إنهاء الحرب مع روسيا خلال العام المقبل، من خلال الطرق الدبلوماسية".
جاءت تصريحات زيلينسكي خلال لقاء مع وسائل إعلام أوكرانية اعترف فيه بصعوبة الوضع الميداني
حاليا في شرق أوكرانيا، وبأن روسيا تحرز تقدما، مشددا على أن الحرب ستنتهي بشكل أسرع في ظل سياسات الفريق الذي سيدير البيت الأبيض، قائلا إن "هذا هو نهجهم، ووعدهم".
وأضاف زيلينسكي أن "الحرب ستنتهي، لكننا لا نعرف متى بالضبط"، لافتا إلى أنه أجرى "تفاعلا بناءً" مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، خلال محادثة هاتفية، قائلا إن ترامب، "استمع الأسس التي نعتمد عليها، ولم أسمع أي شيء يتعارض مع موقفنا".
وكان دونالد ترامب، قد قال إن الوقت قد حان لإنهاء الصراع في أوكرانيا، ووعد مرة أخرى بالعمل "الجاد" على هذا الأمر.
وقال ترامب في معهد أمريكا أولا: "سنعمل في الشرق الأوسط، وسنعمل بجد فيما يتعلق بروسيا وأوكرانيا
، لقد حان الوقت لكي يتوقف ذلك، حان الوقت لكي تتوقف روسيا وأوكرانيا"، لكنه لم يكشف عن تفاصيل خطته لحل النزاع الأوكراني.
من جانبه، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الجمعة، بأنه ليس لديه أي فكرة عن كيفية حل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، للأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أنه يجب انتظار المقترحات، وقال لافروف للصحفييين ردا على سؤال بهذا الشأن: "لا أستطيع أن أتخيل"، مضيفا: "سننتظر المقترحات".
وتابع قائلا: "نؤكد بانتظام، عندما نُسأل عن ذلك، أنه على أي حال، فإن السياسي الذي يقول إنه ليس مع الحرب، بل مع السلام، يستحق الاهتمام".
وأوضح لافروف: "لا نعرف بالضبط ما الذي سيتم اقتراحه؛ موقفنا صاغه الرئيس بوتين بوضوح في خطابه بوزارة الخارجية في 14 حزيران/يونيو من هذا العام".
وحول محادثة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المستشار الألماني أولاف شولتس، أضاف لافروف، أن "الكرملين حدد بوضوح تقييمه للمحادثة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني أولاف شولتس، وليس هناك ما يمكن إضافته".