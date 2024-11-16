أستاذة علاقات دولية: أوكرانيا اختارت أن تكون ساحة حرب ويستحيل امتلاكها للسلاح النووي

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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
11:11 GMT
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الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
11:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
12:03 GMT
10 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:34 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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13:03 GMT
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إردوغان يقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل: جدوى الخطوة ودلالات التوقيت
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مساحة حرة
تحذيرات من خطورة استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا ومطالبات غربية بالتفاوض
17:34 GMT
29 د
صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
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29 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
18:33 GMT
29 د
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سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
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فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
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عرب بوينت بودكاست
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الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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أمساليوم
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241116/أستاذة-علاقات-دولية-أوكرانيا-اختارت-أن-تكون-ساحة-حرب-ويستحيل-امتلاكها-للسلاح-النووي-1094857159.html
أستاذة علاقات دولية: أوكرانيا اختارت أن تكون ساحة حرب ويستحيل امتلاكها للسلاح النووي
أستاذة علاقات دولية: أوكرانيا اختارت أن تكون ساحة حرب ويستحيل امتلاكها للسلاح النووي
سبوتنيك عربي
رأت الدكتورة ليلى نقولا، أستاذة العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، أن "الفترة الانتقالية الحالية في الولايات المتحدة لا تشهد اتخاذ قرارات كبيرة"، مشيرةً... 16.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-16T09:37+0000
2024-11-16T09:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حصري
أخبار أوكرانيا
روسيا
الصين
الناتو
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فرنسا
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وأوضحت نقولا في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك" أنّ "ترامب، الذي يتبنى مواقف مغايرة للإدارة الحالية بقيادة جو بايدن، غالبًا ما ينفّد وعوده، رغم أنه لم يقدم تفاصيل واضحة حول كيفية إنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية"، وأضافت أنّ "الموقف الروسي سيكون ذا أهمية خاصة، لا سيما فيما يتعلق بالأقاليم الأربعة التي استرجعتها روسيا بعد العملية العسكرية في أوكرانيا".فيما يتعلق بالأزمة أوكرانيا، اعتبرت نقولا أنّ "ميزان القوى العسكري لا يميل لصالح أوكرانيا، وأن روسيا تحقق تقدمًا مستمرًا على الأرض، بينما تحاول الحفاظ على الأرواح البشرية قدر الإمكان"، وتابعت أنّ "أوكرانيا اختارت أن تكون ساحة حرب ولم تفهم التاريخ والجغرافيا ولا الجيواستراتيجيا"، مشيرة إلى أنّ "تراجع أوكرانيا عن اتفاقية إسطنبول يعد "خطيئة كبرى".كما حذرت نقولا من أنّ "محاولة أوكرانيا امتلاك السلاح النووي ستكون "خطًا أحمر"، مثلها مثل انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، وهو ما يعد مرفوضًا من قبل روسيا". وحول الموقف الأوروبي، قالت نقولا إنّ "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "دائمًا ما يراوده وهم الاستقلالية الأوروبية"، مؤكدة أن "أوروبا ستلتزم بتوجيهات واشنطن عند اللحظة المناسبة لإنهاء الصراع في أوكرانيا". وحول التوترات الروسية – الغربية، أكدت نقولا أنّ "روسيا قد تعرضت للخداع سابقًا من قبل الأوروبيين من خلال اتفاقيات مينسك، ولذلك لن تأخذ في اعتبارها تصريحات ترامب في هذه المرحلة"، مشددة على أن "المطلوب من الجميع هو الأفعال وليس الأقوال". وتطرقت أيضًا إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، معتبرة أنّ هذه "المسألة ستكون من أولويات إدارة ترامب إذا عاد إلى الرئاسة".وفيما يخص التحالفات الدولية، لفتت نقولا إلى أنّ "الحلف الروسي – الصيني يمثل تهديدًا استراتيجيًا للأمريكيين، مشيرة إلى أن هذا التحالف سيكلف الولايات المتحدة خسائر استراتيجية كبيرة في المستقبل".
https://sarabic.ae/20241115/ترامب-يرفض-دعوة-أحد-داعمي-أوكرانيا-للمشاركة-بإدارته-المستقبلية-1094817552.html
https://sarabic.ae/20241114/البنتاغون-يعترف-بخطورة-المهمة-التي-تنتظره-بشأن-أوكرانيا-1094813882.html
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حصري, أخبار أوكرانيا, روسيا, الصين, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فرنسا
حصري, أخبار أوكرانيا, روسيا, الصين, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فرنسا

أستاذة علاقات دولية: أوكرانيا اختارت أن تكون ساحة حرب ويستحيل امتلاكها للسلاح النووي

09:37 GMT 16.11.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، أوكرانيا
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2024
© Sputnik
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تابعنا عبر
رأت الدكتورة ليلى نقولا، أستاذة العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، أن "الفترة الانتقالية الحالية في الولايات المتحدة لا تشهد اتخاذ قرارات كبيرة"، مشيرةً إلى أنّ "أي خطوة تخص تقديم الأسلحة لأوكرانيا ستكون ضمن اتفاق مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وستكون موجهة بشكل أساسي للضغط على موسكو في مرحلة لاحقة".
وأوضحت نقولا في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك" أنّ "ترامب، الذي يتبنى مواقف مغايرة للإدارة الحالية بقيادة جو بايدن، غالبًا ما ينفّد وعوده، رغم أنه لم يقدم تفاصيل واضحة حول كيفية إنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية"، وأضافت أنّ "الموقف الروسي سيكون ذا أهمية خاصة، لا سيما فيما يتعلق بالأقاليم الأربعة التي استرجعتها روسيا بعد العملية العسكرية في أوكرانيا".
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2024
ترامب يرفض دعوة أحد داعمي أوكرانيا للمشاركة بإدارته المستقبلية
أمس, 05:36 GMT
فيما يتعلق بالأزمة أوكرانيا، اعتبرت نقولا أنّ "ميزان القوى العسكري لا يميل لصالح أوكرانيا، وأن روسيا تحقق تقدمًا مستمرًا على الأرض، بينما تحاول الحفاظ على الأرواح البشرية قدر الإمكان"، وتابعت أنّ "أوكرانيا اختارت أن تكون ساحة حرب ولم تفهم التاريخ والجغرافيا ولا الجيواستراتيجيا"، مشيرة إلى أنّ "تراجع أوكرانيا عن اتفاقية إسطنبول يعد "خطيئة كبرى".
كما حذرت نقولا من أنّ "محاولة أوكرانيا امتلاك السلاح النووي ستكون "خطًا أحمر"، مثلها مثل انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، وهو ما يعد مرفوضًا من قبل روسيا".
وحول الموقف الأوروبي، قالت نقولا إنّ "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "دائمًا ما يراوده وهم الاستقلالية الأوروبية"، مؤكدة أن "أوروبا ستلتزم بتوجيهات واشنطن عند اللحظة المناسبة لإنهاء الصراع في أوكرانيا".
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البنتاغون يعترف بخطورة المهمة التي تنتظره بشأن أوكرانيا
14 نوفمبر, 20:22 GMT
وحول التوترات الروسية – الغربية، أكدت نقولا أنّ "روسيا قد تعرضت للخداع سابقًا من قبل الأوروبيين من خلال اتفاقيات مينسك، ولذلك لن تأخذ في اعتبارها تصريحات ترامب في هذه المرحلة"، مشددة على أن "المطلوب من الجميع هو الأفعال وليس الأقوال".
وتطرقت أيضًا إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، معتبرة أنّ هذه "المسألة ستكون من أولويات إدارة ترامب إذا عاد إلى الرئاسة".
وفيما يخص التحالفات الدولية، لفتت نقولا إلى أنّ "الحلف الروسي – الصيني يمثل تهديدًا استراتيجيًا للأمريكيين، مشيرة إلى أن هذا التحالف سيكلف الولايات المتحدة خسائر استراتيجية كبيرة في المستقبل".
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