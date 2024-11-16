https://sarabic.ae/20241116/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-34-طائرة-مسيرة-فوق-المناطق-الروسية-خلال-الليل-1094853737.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 34 طائرة مسيرة فوق المناطق الروسية خلال الليل
الدفاع الجوي الروسي يسقط 34 طائرة مسيرة فوق المناطق الروسية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليل 34 طائرة أوكرانية مسيرة، فوق مقاطعات كورسك، وبريانسك، وبيلغورود، وكالوغا، وشبه... 16.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-16T05:29+0000
2024-11-16T05:29+0000
2024-11-16T05:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت: "خلال الليلة الماضية، تم إيقاف محاولات نظام كييف، لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا، وتم تدمير 34 طائرة أوكرانية مسيرة من قبل أنظمة الدفاع الجوي العاملة".وجاء في البيان: "تم إسقاط 20 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، وأحد عشر طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، كما تم إسقاط طائرة مسيرة واحدة، فوق كل من أراضي جمهورية القرم، ومقاطعات بيلغورود وكالوغا".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
https://sarabic.ae/20241116/مسؤول-روسي-يكشف-عن-خسارة-كييف-لـقوات-النخبة-خلال-عمليات-فاشلة-في-خيرسون-1094853488.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري
الدفاع الجوي الروسي يسقط 34 طائرة مسيرة فوق المناطق الروسية خلال الليل
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليل 34 طائرة أوكرانية مسيرة، فوق مقاطعات كورسك، وبريانسك، وبيلغورود، وكالوغا، وشبه جزيرة القرم.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت: "خلال الليلة الماضية، تم إيقاف محاولات نظام كييف، لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا، وتم تدمير 34 طائرة أوكرانية مسيرة من قبل أنظمة الدفاع الجوي العاملة".
وجاء في البيان: "تم إسقاط 20 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، وأحد عشر طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، كما تم إسقاط طائرة مسيرة واحدة، فوق كل من أراضي جمهورية القرم، ومقاطعات بيلغورود وكالوغا".
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ،
بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
وكانت السلطات الروسية قد أعلنت حالة الطوارئ أو "نظام مكافحة الإرهاب" في كافة المناطق الروسية المحاذية للحدود الأوكرانية.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة
عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.