https://sarabic.ae/20241116/مسؤول-روسي-يكشف-عن-خسارة-كييف-لـقوات-النخبة-خلال-عمليات-فاشلة-في-خيرسون-1094853488.html
مسؤول روسي يكشف عن خسارة كييف لـ"قوات النخبة" خلال عمليات فاشلة في خيرسون
مسؤول روسي يكشف عن خسارة كييف لـ"قوات النخبة" خلال عمليات فاشلة في خيرسون
سبوتنيك عربي
صرح حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، لوكالة "سبوتنيك"، أن محاولات القوات الأوكرانية، للإنزال (البحري)، على رأسي كينبورن وتندروفسكايا في المقاطعة، كلفتهم... 16.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-16T05:05+0000
2024-11-16T05:05+0000
2024-11-16T05:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال سالدو: "لم تكن هناك محاولات واسعة النطاق لعبور نهر الدنيبر، والهبوط على رأسي اليابسة في مقاطعة خيرسون مؤخرًا، في النهاية، تعرضت القوات المسلحة الأوكرانية لضربات موجعة بالفعل، حيث خسرت قواتها الخاصة من النخبة، في عمليات دعائية دون جدوى في كينبورن وتندروفسكايا".وحاولت القوات المسلحة الأوكرانية مرارًا وتكرارًا، إنزال القوات على متن قوارب عالية السرعة على جزيرتي تندروفسكايا وكينبورن، لكنها تراجعت بعد تكبد خسائر، بعد صد القوات الروسية لها، وتقع رؤوس اليابسة هذه في البحر الأسود، على الساحل الجنوبي الغربي لمقاطعة خيرسون. ويقع 75% من مقاطعة خيرسون تحت السيطرة الروسية، وتسيطر القوات الأوكرانية على جزء من الضفة اليمنى لنهر الدنيبر، بما في ذلك مدينة خيرسون.الجيش الروسي يدمر مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خيرسون... فيديو
https://sarabic.ae/20241105/سلاح-الجو-الروسي-يستهدف-مطارات-عسكرية-وورشا-لإنتاج-الصواريخ-في-مقاطعتي-خيرسون-وخاركوف-1094496610.html
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رصد عسكري
مسؤول روسي يكشف عن خسارة كييف لـ"قوات النخبة" خلال عمليات فاشلة في خيرسون
05:05 GMT 16.11.2024 (تم التحديث: 05:12 GMT 16.11.2024)
صرح حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، لوكالة "سبوتنيك"، أن محاولات القوات الأوكرانية، للإنزال (البحري)، على رأسي كينبورن وتندروفسكايا في المقاطعة، كلفتهم خسارة قوات النخبة الخاصة.
وقال سالدو: "لم تكن هناك محاولات واسعة النطاق لعبور نهر الدنيبر، والهبوط على رأسي اليابسة في مقاطعة خيرسون مؤخرًا، في النهاية، تعرضت القوات المسلحة الأوكرانية لضربات موجعة بالفعل، حيث خسرت قواتها الخاصة من النخبة، في عمليات دعائية دون جدوى في كينبورن وتندروفسكايا".
وأكد أن جنود الجيش الروسي مستعدون دائمًا، وإذا لزم الأمر، سيصدون أي محاولات غزو معادية.
وحاولت القوات المسلحة الأوكرانية مرارًا وتكرارًا، إنزال القوات على متن قوارب عالية السرعة على جزيرتي تندروفسكايا وكينبورن، لكنها تراجعت بعد تكبد خسائر، بعد صد القوات الروسية لها، وتقع رؤوس اليابسة هذه في البحر الأسود، على الساحل الجنوبي الغربي لمقاطعة خيرسون.
مقاطعة خيرسون هي إحدى مناطق روسيا، وتقع في الروافد السفلية لنهر الدنيبر، وتطل على بحر آزوف والبحر الأسود، وأصبحت المنطقة تابعة لروسيا، بعد استفتاء أجري في سبتمبر 2022.
ويقع 75% من مقاطعة خيرسون تحت السيطرة الروسية، وتسيطر القوات الأوكرانية على جزء من الضفة اليمنى لنهر الدنيبر، بما في ذلك مدينة خيرسون.