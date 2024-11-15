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الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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شؤون عسكرية
خبير: ترامب سيحمل أوروبا مسؤولية استمرار حلف الناتو أو سيشكل ناتو جديدا من بعض الدول الأكثر طواعية لأمريكا
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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22 د
لقاء سبوتنيك
مستقبل إقليم كردستان العراق بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات ومحاولات تشكيل الحكومة
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حصاد الأسبوع
خبير: تصريح أردوغان الأخير يحمل رسائل تؤكد أن تركيا لن تعيد علاقاتها مع إسرائيل ما دامت الحرب مستمرة
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18:03 GMT
29 د
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06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
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الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
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https://sarabic.ae/20241115/ترامب-يعد-بوقف-الأزمة-الأوكرانية-1094821165.html
ترامب يعد بوقف الأزمة الأوكرانية
ترامب يعد بوقف الأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي السابق، والفائز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ترامب، أن الوقت قد حان لإنهاء الصراع في أوكرانيا، ووعد مرة أخرى بالعمل "الجاد" على... 15.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-15T08:18+0000
2024-11-15T08:18+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وقال ترامب في معهد أمريكا أولا: "سنعمل في الشرق الأوسط، وسنعمل بجد فيما يتعلق بروسيا وأوكرانيا، لقد حان الوقت لكي يتوقف ذلك، حان الوقت لكي تتوقف روسيا وأوكرانيا".لكنه لم يكشف عن تفاصيل خطته لحل النزاع الأوكراني.وقال لافروف في مقابلة مع الصحفية الروسية مارينا كيم، عندما سئل عن احتمالات استئناف الاتصالات الروسية الأمريكية: "أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منتدى فالداي أنه منفتح دائما على التواصل".وأضاف: "لم نكن نحن من قطعنا ذلك. الكرة في ملعب الجانب الآخر".روسيا: عودة الاتصالات مع واشنطن بظل إدارة ترامب قد تساعد بتسوية سريعة في سوريا
https://sarabic.ae/20241115/ترامب-يرفض-دعوة-أحد-داعمي-أوكرانيا-للمشاركة-بإدارته-المستقبلية-1094817552.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

ترامب يعد بوقف الأزمة الأوكرانية

08:18 GMT 15.11.2024
© AP Photo / Andrew Harnikترامب يعلن تعيين مقدم البرامج في قناة "فوكس نيوز" بيت هيغسيث وزيراً للدفاع
ترامب يعلن تعيين مقدم البرامج في قناة فوكس نيوز بيت هيغسيث وزيراً للدفاع - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
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أعلن الرئيس الأمريكي السابق، والفائز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ترامب، أن الوقت قد حان لإنهاء الصراع في أوكرانيا، ووعد مرة أخرى بالعمل "الجاد" على هذا الأمر.
وقال ترامب في معهد أمريكا أولا: "سنعمل في الشرق الأوسط، وسنعمل بجد فيما يتعلق بروسيا وأوكرانيا، لقد حان الوقت لكي يتوقف ذلك، حان الوقت لكي تتوقف روسيا وأوكرانيا".
لكنه لم يكشف عن تفاصيل خطته لحل النزاع الأوكراني.
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن موسكو مستعدة للعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن الكرة في ملعب واشنطن.
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2024
ترامب يرفض دعوة أحد داعمي أوكرانيا للمشاركة بإدارته المستقبلية
05:36 GMT
وقال لافروف في مقابلة مع الصحفية الروسية مارينا كيم، عندما سئل عن احتمالات استئناف الاتصالات الروسية الأمريكية: "أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منتدى فالداي أنه منفتح دائما على التواصل".
وأضاف: "لم نكن نحن من قطعنا ذلك. الكرة في ملعب الجانب الآخر".
روسيا: عودة الاتصالات مع واشنطن بظل إدارة ترامب قد تساعد بتسوية سريعة في سوريا
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