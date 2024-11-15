https://sarabic.ae/20241115/ترامب-يعد-بوقف-الأزمة-الأوكرانية-1094821165.html
ترامب يعد بوقف الأزمة الأوكرانية
ترامب يعد بوقف الأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي السابق، والفائز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ترامب، أن الوقت قد حان لإنهاء الصراع في أوكرانيا، ووعد مرة أخرى بالعمل "الجاد" على... 15.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-15T08:18+0000
2024-11-15T08:18+0000
2024-11-15T08:18+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وقال ترامب في معهد أمريكا أولا: "سنعمل في الشرق الأوسط، وسنعمل بجد فيما يتعلق بروسيا وأوكرانيا، لقد حان الوقت لكي يتوقف ذلك، حان الوقت لكي تتوقف روسيا وأوكرانيا".لكنه لم يكشف عن تفاصيل خطته لحل النزاع الأوكراني.وقال لافروف في مقابلة مع الصحفية الروسية مارينا كيم، عندما سئل عن احتمالات استئناف الاتصالات الروسية الأمريكية: "أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منتدى فالداي أنه منفتح دائما على التواصل".وأضاف: "لم نكن نحن من قطعنا ذلك. الكرة في ملعب الجانب الآخر".روسيا: عودة الاتصالات مع واشنطن بظل إدارة ترامب قد تساعد بتسوية سريعة في سوريا
https://sarabic.ae/20241115/ترامب-يرفض-دعوة-أحد-داعمي-أوكرانيا-للمشاركة-بإدارته-المستقبلية-1094817552.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
ترامب يعد بوقف الأزمة الأوكرانية
أعلن الرئيس الأمريكي السابق، والفائز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ترامب، أن الوقت قد حان لإنهاء الصراع في أوكرانيا، ووعد مرة أخرى بالعمل "الجاد" على هذا الأمر.
وقال ترامب في معهد أمريكا أولا: "سنعمل في الشرق الأوسط، وسنعمل بجد فيما يتعلق بروسيا وأوكرانيا، لقد حان الوقت لكي يتوقف ذلك، حان الوقت لكي تتوقف روسيا وأوكرانيا".
لكنه لم يكشف عن تفاصيل خطته لحل النزاع الأوكراني.
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن موسكو مستعدة للعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن الكرة في ملعب واشنطن.
وقال لافروف في مقابلة مع الصحفية الروسية مارينا كيم، عندما سئل عن احتمالات استئناف الاتصالات الروسية الأمريكية: "أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منتدى فالداي أنه منفتح دائما على التواصل".
وأضاف
: "لم نكن نحن من قطعنا ذلك. الكرة في ملعب الجانب الآخر".