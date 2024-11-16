https://sarabic.ae/20241116/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-ماكاروفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1094856960.html
القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
اعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم السبت، تحرير القوات التابعة لها، بلدة ماكاروفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية. 16.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-16T09:10+0000
2024-11-16T09:10+0000
2024-11-16T09:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وجاء في البيان، أن "وحدات من مجموعة قوات الشرق (فوستوك)، وبفعل العمليات الدؤوبة، حررت قرية ماكاروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".كما أفادت الوزارة، أن وحدات من مجموعة قوات "المركز" التابعة لها، حررت بلدة لينينسكوي، في جمهورية دونيتسك الشعبية.وجاء في بيان الوزارة: "نتيجة لعمليات الاختراق الناجحة، حررت وحدات من مجموعة قوات المركز بلدة لينينسكوي، في جمهورية دونيتسك الشعبية".
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MIA „Rossiya Segodnya“
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MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:10 GMT 16.11.2024 (تم التحديث: 09:16 GMT 16.11.2024)
يتبع
اعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم السبت، تحرير القوات التابعة لها، بلدة ماكاروفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في البيان، أن "وحدات من مجموعة قوات الشرق (فوستوك)، وبفعل العمليات الدؤوبة، حررت قرية ماكاروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
كما أفادت الوزارة، أن وحدات من مجموعة قوات "المركز" التابعة لها، حررت بلدة لينينسكوي، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان الوزارة: "نتيجة لعمليات الاختراق الناجحة، حررت وحدات من مجموعة قوات المركز بلدة لينينسكوي، في جمهورية دونيتسك الشعبية".