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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241116/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-ماكاروفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1094856960.html
القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
اعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم السبت، تحرير القوات التابعة لها، بلدة ماكاروفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية. 16.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-16T09:10+0000
2024-11-16T09:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وجاء في البيان، أن "وحدات من مجموعة قوات الشرق (فوستوك)، وبفعل العمليات الدؤوبة، حررت قرية ماكاروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".كما أفادت الوزارة، أن وحدات من مجموعة قوات "المركز" التابعة لها، حررت بلدة لينينسكوي، في جمهورية دونيتسك الشعبية.وجاء في بيان الوزارة: "نتيجة لعمليات الاختراق الناجحة، حررت وحدات من مجموعة قوات المركز بلدة لينينسكوي، في جمهورية دونيتسك الشعبية".
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية

09:10 GMT 16.11.2024 (تم التحديث: 09:16 GMT 16.11.2024)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورطواقم دبابات بروريف "تي-90إم" التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طواقم دبابات بروريف تي-90إم التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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اعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم السبت، تحرير القوات التابعة لها، بلدة ماكاروفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في البيان، أن "وحدات من مجموعة قوات الشرق (فوستوك)، وبفعل العمليات الدؤوبة، حررت قرية ماكاروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
كما أفادت الوزارة، أن وحدات من مجموعة قوات "المركز" التابعة لها، حررت بلدة لينينسكوي، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان الوزارة: "نتيجة لعمليات الاختراق الناجحة، حررت وحدات من مجموعة قوات المركز بلدة لينينسكوي، في جمهورية دونيتسك الشعبية".
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