https://sarabic.ae/20241116/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-أكثر-من-10-طائرات-مسيرة-فوق-مقاطعة-كورسك-1094852750.html
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 12 طائرة أوكرانية مسيرة فوق مقاطعة بريانسك دون إصابات
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 12 طائرة أوكرانية مسيرة فوق مقاطعة بريانسك دون إصابات
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، فجر اليوم السبت، أن قوات الدفاع الجوي الروسية دمرت 12 طائرة أوكرانية مسيرة في أجواء المقاطعة، دون وقوع... 16.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-16T02:00+0000
2024-11-16T02:00+0000
2024-11-16T02:39+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وكتب بوغوماز في بيان عبر تطبيق "تليغرام": "فوق مقاطعة بريانسك، دمرت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية 12 طائرة مسيرة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241115/الدفاع-الروسية-إسقاط-15-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-كورسك-1094849467.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 12 طائرة أوكرانية مسيرة فوق مقاطعة بريانسك دون إصابات
02:00 GMT 16.11.2024 (تم التحديث: 02:39 GMT 16.11.2024)
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، فجر اليوم السبت، أن قوات الدفاع الجوي الروسية دمرت 12 طائرة أوكرانية مسيرة في أجواء المقاطعة، دون وقوع إصابات أو أضرار.
موسكو - سبوتنيك
. وكتب بوغوماز في بيان عبر تطبيق "تليغرام": "فوق مقاطعة بريانسك، دمرت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية 12 طائرة مسيرة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة
عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.