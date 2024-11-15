https://sarabic.ae/20241115/الدفاع-الروسية-إسقاط-15-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-كورسك-1094849467.html
الدفاع الروسية: إسقاط 15 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك
الدفاع الروسية: إسقاط 15 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت ودمرت 15 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك. 15.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-15T18:52+0000
2024-11-15T18:52+0000
2024-11-15T18:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان لها: "من الساعة 20:00 إلى الساعة 21:00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف في أراضي روسيا، واعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 15 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة كورسك".وجاء في تقرير الوزارة حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك: "خسائر القوات الأوكرانية خلال الساعات الـ 24 الماضية، بلغت أكثر من 100 عسكري ودبابة...".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241115/خبير-أمريكي-الولايات-المتحدة-فشلت-في-إضعاف-روسيا-1094843434.html
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روسيا
الدفاع الروسية: إسقاط 15 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك
18:52 GMT 15.11.2024 (تم التحديث: 18:53 GMT 15.11.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت ودمرت 15 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك.
وقالت الوزارة في بيان لها: "من الساعة 20:00 إلى الساعة 21:00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف في أراضي روسيا، واعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 15 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة كورسك".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك، خسائر بلغت أكثر من 100 عسكري ودبابة وغيرها من المعدات العسكرية خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وجاء في تقرير الوزارة حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك: "خسائر القوات الأوكرانية خلال الساعات الـ 24 الماضية، بلغت أكثر من 100 عسكري ودبابة...".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة
عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.