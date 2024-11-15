https://sarabic.ae/20241115/خبير-أمريكي-الولايات-المتحدة-فشلت-في-إضعاف-روسيا-1094843434.html
خبير أمريكي: الولايات المتحدة فشلت في إضعاف روسيا
خبير أمريكي: الولايات المتحدة فشلت في إضعاف روسيا
سبوتنيك عربي
ذكر عالم السياسة الأمريكي وخبير العلاقات الدولية، جون ميرشايمر، أن الولايات المتحدة الأمريكية من خلال مساعدتها لأوكرانيا، فشلت في إضعاف روسيا. 15.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-15T16:27+0000
2024-11-15T16:27+0000
2024-11-15T16:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/09/1088667644_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c8dfa98d09851e7b9fad7563cf3a2f6e.jpg
وأضاف ميرشايمر في مقابلة مع قناة "جودجينغ فريدوم" على "يوتيوب": "لا أفهم لماذا لا ندرك أن هناك حدوداً لما يمكن تخطيها بالقوة العسكرية. إن فكرة أنه يمكنك ضرب روسيا، يمكنك استنزافها في أوكرانيا، كل هذه الأفكار لم تؤد إلا إلى الفشل".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241115/الجيش-الأوكراني-يفقد-أكثر-من-100-عسكري-ودبابة-واحدة-في-كورسك-خلال-24-ساعة-1094828372.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
خبير أمريكي: الولايات المتحدة فشلت في إضعاف روسيا
ذكر عالم السياسة الأمريكي وخبير العلاقات الدولية، جون ميرشايمر، أن الولايات المتحدة الأمريكية من خلال مساعدتها لأوكرانيا، فشلت في إضعاف روسيا.
وأضاف ميرشايمر في مقابلة مع قناة "جودجينغ فريدوم" على "يوتيوب": "لا أفهم لماذا لا ندرك أن هناك حدوداً لما يمكن تخطيها بالقوة العسكرية. إن فكرة أنه يمكنك ضرب روسيا، يمكنك استنزافها في أوكرانيا، كل هذه الأفكار لم تؤد إلا إلى الفشل".
ووفقا للخبير، فمن غير المجدي الاستمرار في هذا الطريق، مشيرا إلى أن روسيا تنتصر في ساحة المعركة ويمكنها التقدم إلى أبعد من ذلك.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة
عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.