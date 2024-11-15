خبير أمريكي: الولايات المتحدة فشلت في إضعاف روسيا

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تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:54 GMT
6 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب سيحمل أوروبا مسؤولية استمرار حلف الناتو أو سيشكل ناتو جديدا من بعض الدول الأكثر طواعية لأمريكا
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:38 GMT
22 د
لقاء سبوتنيك
مستقبل إقليم كردستان العراق بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات ومحاولات تشكيل الحكومة
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حصاد الأسبوع
خبير: تصريح أردوغان الأخير يحمل رسائل تؤكد أن تركيا لن تعيد علاقاتها مع إسرائيل ما دامت الحرب مستمرة
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إردوغان يقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل: جدوى الخطوة ودلالات التوقيت
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
18:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
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06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
11:11 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
11:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
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13:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
إردوغان يقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل: جدوى الخطوة ودلالات التوقيت
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن تريد جعل الساحة الأوروبية لأي صراع محتمل بين روسيا وأمريكا
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
تحذيرات من خطورة استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا ومطالبات غربية بالتفاوض
17:34 GMT
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صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
18:03 GMT
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مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241115/خبير-أمريكي-الولايات-المتحدة-فشلت-في-إضعاف-روسيا-1094843434.html
خبير أمريكي: الولايات المتحدة فشلت في إضعاف روسيا
خبير أمريكي: الولايات المتحدة فشلت في إضعاف روسيا
سبوتنيك عربي
ذكر عالم السياسة الأمريكي وخبير العلاقات الدولية، جون ميرشايمر، أن الولايات المتحدة الأمريكية من خلال مساعدتها لأوكرانيا، فشلت في إضعاف روسيا. 15.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-15T16:27+0000
2024-11-15T16:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضاف ميرشايمر في مقابلة مع قناة "جودجينغ فريدوم" على "يوتيوب": "لا أفهم لماذا لا ندرك أن هناك حدوداً لما يمكن تخطيها بالقوة العسكرية. إن فكرة أنه يمكنك ضرب روسيا، يمكنك استنزافها في أوكرانيا، كل هذه الأفكار لم تؤد إلا إلى الفشل".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241115/الجيش-الأوكراني-يفقد-أكثر-من-100-عسكري-ودبابة-واحدة-في-كورسك-خلال-24-ساعة-1094828372.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

خبير أمريكي: الولايات المتحدة فشلت في إضعاف روسيا

16:27 GMT 15.11.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالعرض العسكري في الساحة الحمراء بمناسبة الذكرى الـ79 للنصر على النازية
العرض العسكري في الساحة الحمراء بمناسبة الذكرى الـ79 للنصر على النازية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
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تابعنا عبر
ذكر عالم السياسة الأمريكي وخبير العلاقات الدولية، جون ميرشايمر، أن الولايات المتحدة الأمريكية من خلال مساعدتها لأوكرانيا، فشلت في إضعاف روسيا.
وأضاف ميرشايمر في مقابلة مع قناة "جودجينغ فريدوم" على "يوتيوب": "لا أفهم لماذا لا ندرك أن هناك حدوداً لما يمكن تخطيها بالقوة العسكرية. إن فكرة أنه يمكنك ضرب روسيا، يمكنك استنزافها في أوكرانيا، كل هذه الأفكار لم تؤد إلا إلى الفشل".

ووفقا للخبير، فمن غير المجدي الاستمرار في هذا الطريق، مشيرا إلى أن روسيا تنتصر في ساحة المعركة ويمكنها التقدم إلى أبعد من ذلك.

جنود أوكرانيون يحملون نعش رفيقهم في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الأوكراني يفقد أكثر من 100 عسكري ودبابة واحدة في كورسك خلال 24 ساعة
11:57 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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