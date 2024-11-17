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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241117/القوات-الروسية-توجه-ضربات-استراتيجية-للمطارات-العسكرية-ومنشآت-الطاقة-الأوكرانية-1094871358.html
القوات الروسية توجه ضربات استراتيجية للمطارات العسكرية ومنشآت الطاقة الأوكرانية
القوات الروسية توجه ضربات استراتيجية للمطارات العسكرية ومنشآت الطاقة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات التابعة لها قصفت البنى التحتية للمطارات العسكرية، ومنشآت إنتاج الغاز، ومنشآت الطاقة المستخدمة لتشغيل... 17.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-17T09:16+0000
2024-11-17T09:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها أن "الطيران الحربي والطائرات المسيرة، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، وجهت ضربات، طالت البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومنشآت إنتاج الغاز، ومنشآت الطاقة المسخّرة لإمداد المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، ومستودعا للطائرات المسيرة".وأضاف البيان: "كما تم استهداف تجمعات القوى العاملة والمعدات العسكرية للعدو في 144 منطقة".وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن مجموعة قوات "المركز"، دحرت القوة البشرية، ودمرت المعدات لستة ألوية أوكرانية، وصدت أيضًا تسعة هجمات مضادة، مكبدة العدو ما يصل إلى 345 عسكريًا.وأضاف البيان: "واصلت وحدات من مجموعة قوات المركز التقدم في أعماق دفاعات العدو، ودحرت القوى العاملة ودمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق شيفتشينكو ودروجبا ودزيرجينسك وداتشينسكوي وديميتروف، وميرلوبوفكا وسوخوي يار في جمهورية دونيتسك الشعبية".
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية توجه ضربات استراتيجية للمطارات العسكرية ومنشآت الطاقة الأوكرانية

09:16 GMT 17.11.2024 (تم التحديث: 09:46 GMT 17.11.2024)
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات التابعة لها قصفت البنى التحتية للمطارات العسكرية، ومنشآت إنتاج الغاز، ومنشآت الطاقة المستخدمة لتشغيل المؤسسات الصناعية العسكرية لنظام كييف، ومستودعا لتخزين الطائرات الأوكرانية المسيرة.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها أن "الطيران الحربي والطائرات المسيرة، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، وجهت ضربات، طالت البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومنشآت إنتاج الغاز، ومنشآت الطاقة المسخّرة لإمداد المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، ومستودعا للطائرات المسيرة".
وأضاف البيان: "كما تم استهداف تجمعات القوى العاملة والمعدات العسكرية للعدو في 144 منطقة".

أسقطت أنظمة الدفاع الجوي أربع قنابل موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، وصاروخين من طراز "هيمارس" أمريكيي الصنع، و108 طائرات مسيرة.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن مجموعة قوات "المركز"، دحرت القوة البشرية، ودمرت المعدات لستة ألوية أوكرانية، وصدت أيضًا تسعة هجمات مضادة، مكبدة العدو ما يصل إلى 345 عسكريًا.
وأضاف البيان: "واصلت وحدات من مجموعة قوات المركز التقدم في أعماق دفاعات العدو، ودحرت القوى العاملة ودمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق شيفتشينكو ودروجبا ودزيرجينسك وداتشينسكوي وديميتروف، وميرلوبوفكا وسوخوي يار في جمهورية دونيتسك الشعبية".

بالإضافة إلى ذلك، تم صد تسعة هجمات مضادة شنتها تشكيلات للقوات المسلحة الأوكرانية، وتم تحييد ما يصل إلى 345 عسكريًا وتدمير دبابة وأربع مركبات قتالية مدرعة من طراز قوزاق، وأخرى أمريكية الصنع من طراز"ماكس إكس برو" وأربع سيارات ومدفع هاوتزر "مستا بي" عيار 152 ملم.

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