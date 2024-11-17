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روسيا تبرم صفقات تصدير أسلحة بـ 55 مليار دولار خلال 2024
روسيا تبرم صفقات تصدير أسلحة بـ 55 مليار دولار خلال 2024
سبوتنيك عربي
أكد المدير العام لشركة "روس أبورون إكسبورت" الروسية، ألكسندر ميخييف، اليوم الأحد، أن عقود تصدير الأسلحة التي وُقعت خلال عام 2024، حققت مستوى قياسي بلغ 55 مليار... 17.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-17T01:01+0000
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جاء ذلك في تصريح لوكالة "سبوتنيك" على هامش معرض "Airshow China 2024" للطيران والفضاء الذي اختتم أعماله في مدينة جوهاي الصينية.وقال ميخييف إن محفظة طلبات الشركة في السنوات الأخيرة كانت تُقدر بنحو 50 مليار دولار.وأوضح أن العقود المبرمة منذ بداية 2024 شملت منتجات عسكرية وتقنيات مدنية لدعم القوات المسلحة والجهات الأمنية في الدول الشريكة.وأضاف أن محفظة العقود تضم معدات روسية معروفة أثبتت كفاءتها، إلى جانب تقنيات جديدة من مجمع الصناعات الدفاعية الروسي.يشار إلى أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت شركة "روس أبورون إكسبورت" عن توقيع أول عقود لتصدير النسخة المخصصة للتصدير من مقاتلة "سو-57إي" مع دول صديقة، وذلك على هامش المعرض.
https://sarabic.ae/20240812/افتتاح-منتدى-آرميا-2024-روس-أبورون-إكسبورت-تعرض-أسلحة-روسية-جديدة-لأول-مرة-فيديو--1091641612.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, الجيش الروسي

روسيا تبرم صفقات تصدير أسلحة بـ 55 مليار دولار خلال 2024

01:01 GMT 17.11.2024 (تم التحديث: 01:13 GMT 17.11.2024)
© Photo / ROSTECمقاتلة "سو-57"
مقاتلة سو-57 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2024
© Photo / ROSTEC
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أكد المدير العام لشركة "روس أبورون إكسبورت" الروسية، ألكسندر ميخييف، اليوم الأحد، أن عقود تصدير الأسلحة التي وُقعت خلال عام 2024، حققت مستوى قياسي بلغ 55 مليار دولار.
جاء ذلك في تصريح لوكالة "سبوتنيك" على هامش معرض "Airshow China 2024" للطيران والفضاء الذي اختتم أعماله في مدينة جوهاي الصينية.
وقال ميخييف إن محفظة طلبات الشركة في السنوات الأخيرة كانت تُقدر بنحو 50 مليار دولار.
مروحية روسية حربية Мi- 24 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
افتتاح منتدى "آرميا-2024"... "روس أبورون إكسبورت" تعرض أسلحة روسية جديدة لأول مرة... فيديو
12 أغسطس, 10:21 GMT
وأوضح أن العقود المبرمة منذ بداية 2024 شملت منتجات عسكرية وتقنيات مدنية لدعم القوات المسلحة والجهات الأمنية في الدول الشريكة.
وأضاف أن محفظة العقود تضم معدات روسية معروفة أثبتت كفاءتها، إلى جانب تقنيات جديدة من مجمع الصناعات الدفاعية الروسي.
يشار إلى أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت شركة "روس أبورون إكسبورت" عن توقيع أول عقود لتصدير النسخة المخصصة للتصدير من مقاتلة "سو-57إي" مع دول صديقة، وذلك على هامش المعرض.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 22:00 GMTПожар, вызванный возгоранием гигантского дизельного бака, в результате которого сгорело более десятка автомобилей на парковке и было повреждено здание неподалеку в жилом районе Бейрута, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل15 نوفمبر, 06:05 GMT
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