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https://sarabic.ae/20240812/افتتاح-منتدى-آرميا-2024-روس-أبورون-إكسبورت-تعرض-أسلحة-روسية-جديدة-لأول-مرة-فيديو--1091641612.html
افتتاح منتدى "آرميا-2024"... "روس أبورون إكسبورت" تعرض أسلحة روسية جديدة لأول مرة... فيديو
افتتاح منتدى "آرميا-2024"... "روس أبورون إكسبورت" تعرض أسلحة روسية جديدة لأول مرة... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، افتتاح منتدى "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، بالقرب من موسكو. 12.08.2024, سبوتنيك عربي
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روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
العالم
آرميا 2024
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وبحسب وزارة الدفاع، فإنه سيتم عرض أكثر من 20 ألف عينة من المنتجات العسكرية ذات الاستخدام المزدوج، وجاء في بيان وزارة الدفاع: "تم تشكيل المعرض الثابت مع الأخذ في الاعتبار تجربة العملية العسكرية الخاصة، وستقدم أكثر من ألف شركة ومنظمة محلية وأجنبية أكثر من 20 ألف عينة من المنتجات العسكرية مزدوجة الاستخدام في شكل عينات، ونماذج، ومواد إعلانية وإعلامية".وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنه "من أجل الترويج للمنتجات العسكرية لروسيا الاتحادية على الساحة الدولية، أنشأت شركة "روس أبورون إكسبورت" معرضًا لنماذج تصدير الأسلحة والمعدات".وعرضت شركة "روس أبورون إكسبورت" مقطع فيديو للأسلحة الروسية الأكثر صلة بالسوق العالمية اليوم، والتي أثبتت بنجاح أدائها في ظروف القتال الحقيقية.ومن المقرر أن تقدم الشركة أكثر من 700 منتج عسكري ذات الاستخدام المزدوج، والمدني للشركاء الأجانب، حيث يتم عرض العديد منها لأول مرة. ومن بينها:وينعقد منتدى "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، حيث يقام في الفترة، من 12 إلى 14 أغسطس/آب 2024، وتبلغ مساحته الإجمالية أكثر من 340 ألف متر مربع.بوتين: روسيا مستعدة لتطوير نظام للأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة بالتعاون مع الشركاءالدفاع الجوي الروسي يدمر 18 طائرة مسيرة فوق 3 مقاطعات روسية خلال الليلة
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, العالم, آرميا 2024
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, العالم, آرميا 2024

افتتاح منتدى "آرميا-2024"... "روس أبورون إكسبورت" تعرض أسلحة روسية جديدة لأول مرة... فيديو

10:21 GMT 12.08.2024
© Sputnik . Karina Younesمروحية روسية حربية "Мi- 24"
مروحية روسية حربية Мi- 24 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
© Sputnik . Karina Younes
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، افتتاح منتدى "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، بالقرب من موسكو.
وبحسب وزارة الدفاع، فإنه سيتم عرض أكثر من 20 ألف عينة من المنتجات العسكرية ذات الاستخدام المزدوج، وجاء في بيان وزارة الدفاع: "تم تشكيل المعرض الثابت مع الأخذ في الاعتبار تجربة العملية العسكرية الخاصة، وستقدم أكثر من ألف شركة ومنظمة محلية وأجنبية أكثر من 20 ألف عينة من المنتجات العسكرية مزدوجة الاستخدام في شكل عينات، ونماذج، ومواد إعلانية وإعلامية".
وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنه "من أجل الترويج للمنتجات العسكرية لروسيا الاتحادية على الساحة الدولية، أنشأت شركة "روس أبورون إكسبورت" معرضًا لنماذج تصدير الأسلحة والمعدات".
وقدمت شركة "روس أبورون إكسبورت" المنتجات الروسية للقطاعات الأكثر صلة بالسوق العالمية في منتدى "آرميا-2024"، وتستخدم نهجا لإظهار الأسلحة الحديثة والمعدات العسكرية التي أثبتت بنجاح عملها في ظروف القتال الحقيقية.
وعرضت شركة "روس أبورون إكسبورت" مقطع فيديو للأسلحة الروسية الأكثر صلة بالسوق العالمية اليوم، والتي أثبتت بنجاح أدائها في ظروف القتال الحقيقية.

وقال ألكسندر ميخييف، الرئيس التنفيذي لشركة "روس أبورون إكسبورت": "في مواقعنا وفي معارض الشركات المصنعة الروسية الرائدة، نعرض حلولا للمعدات غير المأهولة لجميع البيئات، وأنظمة مضادة للطائرات دون طيار، وأسلحة عالية الدقة، وأنظمة مدفعية، ومركبات مدرعة، وأنظمة دفاع جوي. ونتوقع اهتماما كبيرا من العملاء بأنظمة تتكيف مع الخبرة القتالية لحماية المرافق، والمعدات، والأفراد من عوامل الضرر المختلفة، بما في ذلك المعدات غير المأهولة".

المرشح لمنصب وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزير الدفاع الروسي: العملية العسكرية الروسية الخاصة هي مواجهة مسلحة بين روسيا والغرب
09:31 GMT
ومن المقرر أن تقدم الشركة أكثر من 700 منتج عسكري ذات الاستخدام المزدوج، والمدني للشركاء الأجانب، حيث يتم عرض العديد منها لأول مرة. ومن بينها:
1.
مجمع "لانتسيت-إي" مع حاملتي ذخائر موجهة مختلفتين
2.
دبابة "سبروت" "SPTP2S25M" برمائية خفيفة مطورة
3.
ناقلة/جرار مجنزرة آلية متعددة الأغراض" MGTT-LB"
4.
منصة النقل الشاملة "بلاستون"
5.
مركبات مدرعة بعجلات من طراز "سبارتاك" و"تيغر-إم إس بي إن" مزودة بطائرات دون طيار
6.
عدد من أحدث مضادات الطائرات دون طيار
وينعقد منتدى "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، حيث يقام في الفترة، من 12 إلى 14 أغسطس/آب 2024، وتبلغ مساحته الإجمالية أكثر من 340 ألف متر مربع.
بوتين: روسيا مستعدة لتطوير نظام للأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة بالتعاون مع الشركاء
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