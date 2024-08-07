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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240807/لماذا-يعتبر-إسكندر-إم-من-أفضل-الأنظمة-الصاروخية-في-العالم-1091513443.html
لماذا يعتبر "إسكندر-إم" من أفضل الأنظمة الصاروخية في العالم؟
لماذا يعتبر "إسكندر-إم" من أفضل الأنظمة الصاروخية في العالم؟
سبوتنيك عربي
نفذت صواريخ "إسكندر-أم" الروسية التكتيكية في الآونة الأخيرة سلسلة من الهجمات على البنية التحتية العسكرية للقوات الأوكرانية والمؤسسات الصناعية وقواعد المرتزقة... 07.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-07T15:22+0000
2024-08-07T15:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101540/52/1015405256_0:401:1558:1277_1920x0_80_0_0_432e13d5cd2989acf741cccd05cc83b7.jpg
ونشرت وزارة الدفاع الروسية في الأيام السابقة عددا من الفيديوهات التي تظهر استهداف صواريخ "إسكندر" الروسية عددا من المواقع العسكرية الأوكرانية ودمرتها بالكامل. ونشرت صحيفة "روسكايا غازيتا" مقالا تحدثت فيه عن ميزات وخصائص هذا الصاروخ الفريد جاء فيه: "من المعروف أن نظام الصواريخ البرية العملياتية التكتيكية "إسكندر-إم" هو أحد أفضل الأنظمة في العالم في فئته، حيث يتم استخدام هذه الأنظمة بنشاط خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة كلها. وقد زادت كثافة عمليات إطلاقها بشكل شديد في الآونة الأخيرة". وتجدر الإشارة إلى أن إطلاق الصواريخ تم من قبل مجمع "إسكندر" القديم بداية، وكان تطويره قد تم في التسعينيات ودخل الخدمة في عام 2006. ومنذ عام 2011 تزودت القوات الروسية بصواريخ "إسكندر-إم" حديثة، وهي مختلفة جذريًا عن النموذج الأول. وعلى وجه الخصوص، تم تطوير رأس حربي خاص لـ "إسكندر-إم"، يستطيع حمل ذخيرة نووية. بالإضافة إلى ذلك يقوم نظام "إسكندر-إم" بالدور الأكثر نشاطًا في التدريبات الروسية الجارية التي يتم خلالها ممارسة استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية.ويمكن للنظام الحديث إطلاق صواريخ كروز والصواريخ الباليستية، تقترب الصواريخ إلى الهدف على ارتفاع منخفض أثناء تجاوز التضاريس وتقوم بمناورات نشطة. وفي المرحلة النهائية من المسار، يدخل الصاروخ في هبوط حاد ويضرب الهدف بشكل عمودي ومباشر، ليصل إلى سرعة تفوق سرعة الصوت.ولا يتجاوز الانحراف عن نقطة التأثير المحددة 1 متر. ويتم تحقيق الدقة العالية باستخدام نظامي التوجيه الذاتي والبصري.ويتم استخدام صواريخ "إسكندر-إم" خلال عمليات القوات الروسية في التصدي لهجمات القوات الأوكرانية.ورغم محاولة القوات الأوكرانية التوغل على أراضي روسيا فإن القوات الروسية تتابع تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة وتدمر البنية التحتية الأوكرانية. واليوم الأربعاء، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تشكيلات لواء الهجوم الأرضي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 119، في مناطق مالايا توكماشكا، في مقاطعة زابوروجيه، ونيكولايفكا في مقاطعة خيرسون. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 60 عسكريًا، و7 مركبات، ومحطة للحرب الإلكترونية "إنكلاف-إن".وفي وقت سابق، أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية، أليكسي سميرنوف، فجر اليوم الأربعاء، إسقاط الدفاعات الجوية ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت المقاطعة.ومن السمات المميزة والفريدة لصواريخ "إسكندر- إم" وجود نظام حرب إلكترونية معقد مضاد لأنظمة دفاع صاروخية. وأثناء عملية الطيران، يكاد الصاروخ غير مرئي للرادار. وبالإضافة إلى ذلك الصاروخ يحمل أفخاخاً شبيهة بتلك التي تمتلكها صواريخ استراتيجية من طرازي "توبول" و"يارس".وبعد تسارع الصاروخ إلى سرعة "التحليق"، وبفضل نظام الحرب الإلكترونية، تتشكل سلسلة من الأهداف الزائفة، الذي يتوسطها الصاروخ نفسه إذ تظهر أضواء كثيرة على شاشة رادار الدفاع الصاروخي للعدو، وتتحرك جميعا بنفس السرعة. ومن المستحيل التعرف على رأس حربي حقيقي بينها.ومن المعروف أن الولايات المتحدة قامت مؤخرًا بتعزيز نفوذها النووي بشكل كبير في أوروبا وفي المقام الأول بفضل القنابل التكتيكية من طراز "بي61-12". والسمة المميزة لها أنه يمكن استخدام هذه الذخيرة من جميع الطائرات المقاتلة في الخطوط الأمامية تقريبًا. وهذه ليست أحدث طائرات "بي-2"و "بي-21" و"إف-35"، وبل من ضمنها أيضًا طائرات "إف-15" و"إف-16" و"تورنادو" التي تخدم لفترة طويلة.ووفقا لخبراء فإن القنبلة "بي61-12" تعد واحدة من أكثر القنابل تنوعا في الترسانة النووية الأمريكية، حيث يمكن زيادة أو تقليل قوتها اعتمادا على الهدف، ما يجعلها سلاحا منخفض ومتوسط ​​القوة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تجهيز القنابل "بي61-12" بوحدة تخطيط، ما يسمح باستخدامها لتدمير أنظمة الدفاع الجوي دون الدخول إلى المنطقة المتضررة.ومع ذلك، فإن ظهور مقاتلات اعتراضية من طراز "ميغ-31 بي إم" في القوات الجوية الفضائية الروسية، قادرة على إصابة أهداف جوية على مسافة تزيد عن 300 كيلومتر، ينفي مثل هذا القصف "الآمن". ووجود "إسكندر-إم" يضمن تدمير أي أهداف أرضية قبل أن يحاول أي عدو استخدامها ضد بلدنا.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية المدنيين في إقليم دونباس، من بطش نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240807/مصدر-القوات-الروسية-تضرب-تجمعا-عسكريا-قرب-كييف-1091498844.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

لماذا يعتبر "إسكندر-إم" من أفضل الأنظمة الصاروخية في العالم؟

15:22 GMT 07.08.2024
© Sputnik . Aleksey Danitshev / الانتقال إلى بنك الصورصاروخ "إسكندر"
صاروخ إسكندر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
© Sputnik . Aleksey Danitshev
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تابعنا عبر
نفذت صواريخ "إسكندر-أم" الروسية التكتيكية في الآونة الأخيرة سلسلة من الهجمات على البنية التحتية العسكرية للقوات الأوكرانية والمؤسسات الصناعية وقواعد المرتزقة الأجانب في أوكرانيا، واستطاعت هذه الصواريخ تخطي جميع المضادات.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية في الأيام السابقة عددا من الفيديوهات التي تظهر استهداف صواريخ "إسكندر" الروسية عددا من المواقع العسكرية الأوكرانية ودمرتها بالكامل.
ونشرت صحيفة "روسكايا غازيتا" مقالا تحدثت فيه عن ميزات وخصائص هذا الصاروخ الفريد جاء فيه: "من المعروف أن نظام الصواريخ البرية العملياتية التكتيكية "إسكندر-إم" هو أحد أفضل الأنظمة في العالم في فئته، حيث يتم استخدام هذه الأنظمة بنشاط خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة كلها. وقد زادت كثافة عمليات إطلاقها بشكل شديد في الآونة الأخيرة".
وتجدر الإشارة إلى أن إطلاق الصواريخ تم من قبل مجمع "إسكندر" القديم بداية، وكان تطويره قد تم في التسعينيات ودخل الخدمة في عام 2006.
ومنذ عام 2011 تزودت القوات الروسية بصواريخ "إسكندر-إم" حديثة، وهي مختلفة جذريًا عن النموذج الأول. وعلى وجه الخصوص، تم تطوير رأس حربي خاص لـ "إسكندر-إم"، يستطيع حمل ذخيرة نووية.
بالإضافة إلى ذلك يقوم نظام "إسكندر-إم" بالدور الأكثر نشاطًا في التدريبات الروسية الجارية التي يتم خلالها ممارسة استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية.
ويمكن للنظام الحديث إطلاق صواريخ كروز والصواريخ الباليستية، تقترب الصواريخ إلى الهدف على ارتفاع منخفض أثناء تجاوز التضاريس وتقوم بمناورات نشطة.

الحد الأقصى لطيران هذه الصواريخ 50 كم، والحد الأدنى هو 500 كم.

وفي المرحلة النهائية من المسار، يدخل الصاروخ في هبوط حاد ويضرب الهدف بشكل عمودي ومباشر، ليصل إلى سرعة تفوق سرعة الصوت.
ولا يتجاوز الانحراف عن نقطة التأثير المحددة 1 متر. ويتم تحقيق الدقة العالية باستخدام نظامي التوجيه الذاتي والبصري.
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر: القوات الروسية تضرب تجمعا عسكريا قرب كييف
08:41 GMT
ويتم استخدام صواريخ "إسكندر-إم" خلال عمليات القوات الروسية في التصدي لهجمات القوات الأوكرانية.

وتواصل وحدات من الجيش الروسي، بالتعاون مع وكالات الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي القضاء على التشكيلات المسلحة للقوات الأوكرانية في مناطق مقاطعة كورسك الروسية المتاخمة مباشرة للحدود الأوكرانية.

© Sputnik . Vitaly Nevar / الانتقال إلى بنك الصورأطقم قتالية من فيلق جيش أسطول البلطيق أثناء تحميل قاذفة صواريخ شبه باليستية من مركبة نقل وتحميل أثناء التدريب على الإطلاق الإلكتروني لأنظمة الصواريخ التشغيلية التكتيكية إسكندر-إم.
أطقم قتالية من فيلق جيش أسطول البلطيق أثناء تحميل قاذفة صواريخ شبه باليستية من مركبة نقل وتحميل أثناء التدريب على الإطلاق الإلكتروني لأنظمة الصواريخ التشغيلية التكتيكية إسكندر-إم. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
أطقم قتالية من فيلق جيش أسطول البلطيق أثناء تحميل قاذفة صواريخ شبه باليستية من مركبة نقل وتحميل أثناء التدريب على الإطلاق الإلكتروني لأنظمة الصواريخ التشغيلية التكتيكية إسكندر-إم.
© Sputnik . Vitaly Nevar
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ورغم محاولة القوات الأوكرانية التوغل على أراضي روسيا فإن القوات الروسية تتابع تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة وتدمر البنية التحتية الأوكرانية.
© Sputnik . Vitaliy Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورمناورات لمنظومة الصواريخ التكتيكية "إسكندر-إم" (صواريخ "إر-500") في منطقة كراسنودارسكي كراي
مناورات لمنظومة الصواريخ التكتيكية إسكندر-إم (صواريخ إر-500) في منطقة كراسنودارسكي كراي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
مناورات لمنظومة الصواريخ التكتيكية "إسكندر-إم" (صواريخ "إر-500") في منطقة كراسنودارسكي كراي
© Sputnik . Vitaliy Timkiv
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واليوم الأربعاء، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تشكيلات لواء الهجوم الأرضي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 119، في مناطق مالايا توكماشكا، في مقاطعة زابوروجيه، ونيكولايفكا في مقاطعة خيرسون. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 60 عسكريًا، و7 مركبات، ومحطة للحرب الإلكترونية "إنكلاف-إن".
© Sputnik ميغ- 35
 ميغ- 35 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
ميغ- 35
© Sputnik

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدوره، اليوم الأربعاء، أن هجوم نظام كييف على حدود كورسك استفزاز واسع النطاق.

وفي وقت سابق، أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية، أليكسي سميرنوف، فجر اليوم الأربعاء، إسقاط الدفاعات الجوية ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت المقاطعة.

وصرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن استهداف القوات الأوكرانية لمقاطعة كورسك هو هجوم إرهابي آخر ضد المدنيين.

ومن السمات المميزة والفريدة لصواريخ "إسكندر- إم" وجود نظام حرب إلكترونية معقد مضاد لأنظمة دفاع صاروخية. وأثناء عملية الطيران، يكاد الصاروخ غير مرئي للرادار. وبالإضافة إلى ذلك الصاروخ يحمل أفخاخاً شبيهة بتلك التي تمتلكها صواريخ استراتيجية من طرازي "توبول" و"يارس".
وبعد تسارع الصاروخ إلى سرعة "التحليق"، وبفضل نظام الحرب الإلكترونية، تتشكل سلسلة من الأهداف الزائفة، الذي يتوسطها الصاروخ نفسه إذ تظهر أضواء كثيرة على شاشة رادار الدفاع الصاروخي للعدو، وتتحرك جميعا بنفس السرعة
. ومن المستحيل التعرف على رأس حربي حقيقي بينها.
ومن المثير للاهتمام أنه عندما دخل الرأس الحربي بالفعل إلى الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي، فإن وحدة الحرب الإلكترونية التي تحلق خلفه لا تزال تتوهج على شاشة الرادار، ما يؤدي إلى تشتيت انتباه الصواريخ الاعتراضية المحتملة.
ومن المعروف أن الولايات المتحدة قامت مؤخرًا بتعزيز نفوذها النووي بشكل كبير في أوروبا وفي المقام الأول بفضل القنابل التكتيكية من طراز "بي61-12"
. والسمة المميزة لها أنه يمكن استخدام هذه الذخيرة من جميع الطائرات المقاتلة في الخطوط الأمامية تقريبًا. وهذه ليست أحدث طائرات "بي-2"و "بي-21" و"إف-35"، وبل من ضمنها أيضًا طائرات "إف-15" و"إف-16" و"تورنادو" التي تخدم لفترة طويلة.
ووفقا لخبراء فإن القنبلة "بي61-12" تعد واحدة من أكثر القنابل تنوعا في الترسانة النووية الأمريكية، حيث يمكن زيادة أو تقليل قوتها اعتمادا على الهدف، ما يجعلها سلاحا منخفض ومتوسط ​​القوة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تجهيز القنابل "بي61-12" بوحدة تخطيط، ما يسمح باستخدامها لتدمير أنظمة الدفاع الجوي دون الدخول إلى المنطقة المتضررة.
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationمناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
ومع ذلك، فإن ظهور مقاتلات اعتراضية من طراز "ميغ-31 بي إم" في القوات الجوية الفضائية الروسية، قادرة على إصابة أهداف جوية على مسافة تزيد عن 300 كيلومتر، ينفي مثل هذا القصف "الآمن". ووجود "إسكندر-إم" يضمن تدمير أي أهداف أرضية قبل أن يحاول أي عدو استخدامها ضد بلدنا.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية المدنيين في إقليم دونباس، من بطش نظام كييف.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حماس": تعيين السنوار يحمل رسالة تحد إلى إسرائيل وثوابتنا لن تتغير13:10 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:44 GMT
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