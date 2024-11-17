https://sarabic.ae/20241117/السلطات-الأوكرانية-تفرض-تقنينا-كهربائيا-بعد-تعرض-البنى-التحتية-للقصف--1094870695.html
السلطات الأوكرانية تفرض تقنينا كهربائيا بعد تعرض البنى التحتية للقصف
السلطات الأوكرانية تفرض تقنينا كهربائيا بعد تعرض البنى التحتية للقصف
سبوتنيك عربي
أبلغت وزارة الطاقة الأوكرانية، اليوم الأحد، عبر قناتها على "تليغرام"، عن انقطاع حاد بالتيار الكهربائي، في البلاد. 17.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-17T08:38+0000
2024-11-17T08:38+0000
2024-11-17T08:38+0000
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ونقلت قناة التليغرام الخاصة بالوزارة، نقلا عن الوزير غيرمان غالوشينكو، قوله إن "خوادم نظم الإمداد أعلنت بشكل عاجل انقطاع التيار الكهربائي الحاد".كما كتبت وسائل الإعلام، وقنوات التليغرام الأوكرانية، أن سلسلة من الانفجارات الليلة الماضية، وفي الصباح الباكر، وقعت في خاركوف وكييف ونيكولاييف، ودنيبروبيتروفسك وبافلوغراد، وفي الجزء الخاضع لسيطرة كييف، في مقاطعة زابوروجيه، وفي مقاطعة تشيركاسي.وفي أوديسا، وفقًا لمعلومات من حركات المقاومة الموالية لروسيا، أدى الهجوم الصاروخي إلى انفجار ثانوي، وقبعت عدة مناطق في المدينة من دون كهرباء وماء، وقال عمدة المدينة غينادي تروخانوف إن جميع وسائل النقل الكهربائية لا تعمل في أوديسا.وردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، تنفذ القوات الروسية بانتظام هجمات مستهدفة على مواقع الأفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة، وكذلك على البنية التحتية، كمنشآت الطاقة والصناعة الدفاعية، والجيش، والقيادة والاتصالات في أوكرانيا.تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
السلطات الأوكرانية تفرض تقنينا كهربائيا بعد تعرض البنى التحتية للقصف
أبلغت وزارة الطاقة الأوكرانية، اليوم الأحد، عبر قناتها على "تليغرام"، عن انقطاع حاد بالتيار الكهربائي، في البلاد.
ونقلت قناة التليغرام الخاصة بالوزارة، نقلا عن الوزير غيرمان غالوشينكو، قوله إن "خوادم نظم الإمداد أعلنت بشكل عاجل انقطاع التيار الكهربائي الحاد".
وفقًا للخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي في أوكرانيا، فقد تم إطلاق إنذارات جوية في جميع أنحاء البلاد لعدة ساعات.
كما كتبت وسائل الإعلام، وقنوات التليغرام الأوكرانية، أن سلسلة من الانفجارات الليلة الماضية، وفي الصباح الباكر، وقعت في خاركوف وكييف ونيكولاييف، ودنيبروبيتروفسك وبافلوغراد، وفي الجزء الخاضع لسيطرة كييف، في مقاطعة زابوروجيه، وفي مقاطعة تشيركاسي.
وفي وقت لاحق وقعت سلسلة من الانفجارات في مناطق بولتافا وخميلنيتسكي، وفينيتسا ولفوف وإيفانو فرانكيفسك، وفي مدينة ريفني وموكاتشيفو في مقاطعة ترانسكارباثيان.
وفي أوديسا، وفقًا لمعلومات من حركات المقاومة الموالية لروسيا، أدى الهجوم الصاروخي إلى انفجار ثانوي، وقبعت عدة مناطق في المدينة من دون كهرباء وماء، وقال عمدة المدينة غينادي تروخانوف إن جميع وسائل النقل الكهربائية لا تعمل في أوديسا.
وردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، تنفذ القوات الروسية بانتظام هجمات مستهدفة على مواقع الأفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة، وكذلك على البنية التحتية، كمنشآت الطاقة والصناعة الدفاعية، والجيش، والقيادة والاتصالات في أوكرانيا.