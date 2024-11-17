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https://sarabic.ae/20241117/السلطات-الأوكرانية-تفرض-تقنينا-كهربائيا-بعد-تعرض-البنى-التحتية-للقصف--1094870695.html
السلطات الأوكرانية تفرض تقنينا كهربائيا بعد تعرض البنى التحتية للقصف
السلطات الأوكرانية تفرض تقنينا كهربائيا بعد تعرض البنى التحتية للقصف
سبوتنيك عربي
أبلغت وزارة الطاقة الأوكرانية، اليوم الأحد، عبر قناتها على "تليغرام"، عن انقطاع حاد بالتيار الكهربائي، في البلاد. 17.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-17T08:38+0000
2024-11-17T08:38+0000
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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ونقلت قناة التليغرام الخاصة بالوزارة، نقلا عن الوزير غيرمان غالوشينكو، قوله إن "خوادم نظم الإمداد أعلنت بشكل عاجل انقطاع التيار الكهربائي الحاد".كما كتبت وسائل الإعلام، وقنوات التليغرام الأوكرانية، أن سلسلة من الانفجارات الليلة الماضية، وفي الصباح الباكر، وقعت في خاركوف وكييف ونيكولاييف، ودنيبروبيتروفسك وبافلوغراد، وفي الجزء الخاضع لسيطرة كييف، في مقاطعة زابوروجيه، وفي مقاطعة تشيركاسي.وفي أوديسا، وفقًا لمعلومات من حركات المقاومة الموالية لروسيا، أدى الهجوم الصاروخي إلى انفجار ثانوي، وقبعت عدة مناطق في المدينة من دون كهرباء وماء، وقال عمدة المدينة غينادي تروخانوف إن جميع وسائل النقل الكهربائية لا تعمل في أوديسا.وردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، تنفذ القوات الروسية بانتظام هجمات مستهدفة على مواقع الأفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة، وكذلك على البنية التحتية، كمنشآت الطاقة والصناعة الدفاعية، والجيش، والقيادة والاتصالات في أوكرانيا.تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
https://sarabic.ae/20241117/القوات-الروسية-تدمر-أهدافا-جوية-وبحرية-في-مقاطعة-بيلغورود-وقرب-شبه-جزيرة-القرم-1094869731.html
https://sarabic.ae/20241108/القوات-الروسية-تنفذ-38-ضربة-مشتركة-على-أهداف-استراتيجية-أوكرانية-خلال-أسبوع----1094602531.html
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أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

السلطات الأوكرانية تفرض تقنينا كهربائيا بعد تعرض البنى التحتية للقصف

08:38 GMT 17.11.2024
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2024
تابعنا عبر
أبلغت وزارة الطاقة الأوكرانية، اليوم الأحد، عبر قناتها على "تليغرام"، عن انقطاع حاد بالتيار الكهربائي، في البلاد.
ونقلت قناة التليغرام الخاصة بالوزارة، نقلا عن الوزير غيرمان غالوشينكو، قوله إن "خوادم نظم الإمداد أعلنت بشكل عاجل انقطاع التيار الكهربائي الحاد".

وفقًا للخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي في أوكرانيا، فقد تم إطلاق إنذارات جوية في جميع أنحاء البلاد لعدة ساعات.

كما كتبت وسائل الإعلام، وقنوات التليغرام الأوكرانية، أن سلسلة من الانفجارات الليلة الماضية، وفي الصباح الباكر، وقعت في خاركوف وكييف ونيكولاييف، ودنيبروبيتروفسك وبافلوغراد، وفي الجزء الخاضع لسيطرة كييف، في مقاطعة زابوروجيه، وفي مقاطعة تشيركاسي.
مجموعة بانتسير - إس1 الصاروخية المدفعية المضادة للطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر أهدافا جوية وبحرية في مقاطعة بيلغورود وقرب شبه جزيرة القرم
04:47 GMT
وفي وقت لاحق وقعت سلسلة من الانفجارات في مناطق بولتافا وخميلنيتسكي، وفينيتسا ولفوف وإيفانو فرانكيفسك، وفي مدينة ريفني وموكاتشيفو في مقاطعة ترانسكارباثيان.
القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تنفذ 38 ضربة مشتركة على أهداف استراتيجية أوكرانية خلال أسبوع
8 نوفمبر, 09:48 GMT
وفي أوديسا، وفقًا لمعلومات من حركات المقاومة الموالية لروسيا، أدى الهجوم الصاروخي إلى انفجار ثانوي، وقبعت عدة مناطق في المدينة من دون كهرباء وماء، وقال عمدة المدينة غينادي تروخانوف إن جميع وسائل النقل الكهربائية لا تعمل في أوديسا.
وردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، تنفذ القوات الروسية بانتظام هجمات مستهدفة على مواقع الأفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة، وكذلك على البنية التحتية، كمنشآت الطاقة والصناعة الدفاعية، والجيش، والقيادة والاتصالات في أوكرانيا.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:16 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل03:00 GMTПожар, вызванный возгоранием гигантского дизельного бака, в результате которого сгорело более десятка автомобилей на парковке и было повреждено здание неподалеку в жилом районе Бейрута, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل15 نوفمبر, 06:05 GMT
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