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ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
11:31 GMT
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09:17 GMT
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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241126/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-39-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1095187178.html
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 39 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 39 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية، 39 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي مقاطعات روسية عدة. 26.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-26T04:29+0000
2024-11-26T04:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 39 طائرة مسيرة أوكرانية، إذ تم تدمير 24 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، و5 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة أوريول، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وواحدة فوق أراضي مقاطعة فورونيج واثنتين فوق أراضي جمهورية القرم".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241125/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-4-مسيرات-أوكرانية-فوق-مقاطعة-روستوف-دون-أضرار-1095185164.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 39 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

04:29 GMT 26.11.2024
© Sputnik . Ildus Giljazutdinov / الانتقال إلى بنك الصورصاروخ مضاد للسفن الحربية
صاروخ مضاد للسفن الحربية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
© Sputnik . Ildus Giljazutdinov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية، 39 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي مقاطعات روسية عدة.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".
وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 39 طائرة مسيرة أوكرانية، إذ تم تدمير 24 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، و5 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة أوريول، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وواحدة فوق أراضي مقاطعة فورونيج واثنتين فوق أراضي جمهورية القرم".
قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يدمر 4 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة روستوف دون أضرار
أمس, 23:50 GMT
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.

وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.

بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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