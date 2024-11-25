https://sarabic.ae/20241125/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-4-مسيرات-أوكرانية-فوق-مقاطعة-روستوف-دون-أضرار-1095185164.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 4 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة روستوف دون أضرار
الدفاع الجوي الروسي يدمر 4 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة روستوف دون أضرار
سبوتنيك عربي
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف الروسية، يوري سليوسار، فجر اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي دمرت أربع طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة دون... 25.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-25T23:50+0000
2024-11-25T23:50+0000
2024-11-25T23:50+0000
روستوف
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أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وكتب سليوسار عبر قناته على "تليغرام": "تتصدى منظومات الدفاع الجوي منذ منتصف الليل لهجوم جوي معادٍ في مقاطعة روستوف، وحتى الآن تم تدمير 4 طائرات مسيرة [أوكرانية] فوق مناطق نوفوشاختينسك وتاغانروغ وكامنسك وزيرنوغراد".وأضاف سليوسار أنه لم تقع إصابات أو دمار على الأرض، وأن قوات الدفاع الجوي تواصل عملها.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.وتواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241125/تدمير-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعة-بريانسك-الروسية-دون-وقوع-إصابات-أو-أضرار-1095184620.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روستوف, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روستوف, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الدفاع الجوي الروسي يدمر 4 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة روستوف دون أضرار
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف الروسية، يوري سليوسار، فجر اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي دمرت أربع طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة دون وقوع إصابات أو أضرار.
موسكو - سبوتنيك
. وكتب سليوسار عبر قناته على "تليغرام": "تتصدى منظومات الدفاع الجوي منذ منتصف الليل لهجوم جوي معادٍ في مقاطعة روستوف، وحتى الآن تم تدمير 4 طائرات مسيرة [أوكرانية] فوق مناطق نوفوشاختينسك وتاغانروغ وكامنسك وزيرنوغراد".
وأضاف سليوسار أنه لم تقع إصابات أو دمار على الأرض، وأن قوات الدفاع الجوي تواصل عملها.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
وتواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة
عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.