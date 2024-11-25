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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241125/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-4-مسيرات-أوكرانية-فوق-مقاطعة-روستوف-دون-أضرار-1095185164.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 4 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة روستوف دون أضرار
الدفاع الجوي الروسي يدمر 4 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة روستوف دون أضرار
سبوتنيك عربي
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف الروسية، يوري سليوسار، فجر اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي دمرت أربع طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة دون... 25.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-25T23:50+0000
2024-11-25T23:50+0000
روستوف
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وكتب سليوسار عبر قناته على "تليغرام": "تتصدى منظومات الدفاع الجوي منذ منتصف الليل لهجوم جوي معادٍ في مقاطعة روستوف، وحتى الآن تم تدمير 4 طائرات مسيرة [أوكرانية] فوق مناطق نوفوشاختينسك وتاغانروغ وكامنسك وزيرنوغراد".وأضاف سليوسار أنه لم تقع إصابات أو دمار على الأرض، وأن قوات الدفاع الجوي تواصل عملها.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.وتواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241125/تدمير-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعة-بريانسك-الروسية-دون-وقوع-إصابات-أو-أضرار-1095184620.html
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روستوف, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روستوف, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

الدفاع الجوي الروسي يدمر 4 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة روستوف دون أضرار

23:50 GMT 25.11.2024
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenkoقوات الدفاع الجوي الروسي
قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenko
تابعنا عبر
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف الروسية، يوري سليوسار، فجر اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي دمرت أربع طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة دون وقوع إصابات أو أضرار.
موسكو - سبوتنيك. وكتب سليوسار عبر قناته على "تليغرام": "تتصدى منظومات الدفاع الجوي منذ منتصف الليل لهجوم جوي معادٍ في مقاطعة روستوف، وحتى الآن تم تدمير 4 طائرات مسيرة [أوكرانية] فوق مناطق نوفوشاختينسك وتاغانروغ وكامنسك وزيرنوغراد".
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك الروسية دون وقوع إصابات أو أضرار
22:34 GMT
وأضاف سليوسار أنه لم تقع إصابات أو دمار على الأرض، وأن قوات الدفاع الجوي تواصل عملها.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
وتواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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Палаточный лагерь при больнице в Дейр-эль-Балахе, пострадавший в результате атаки Израиля, сектор Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل24 نوفمبر, 12:47 GMT
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