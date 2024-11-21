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بوتين يبحث مع رئيس الوزراء العراقي قضايا الشرق الأوسط في ظل التصعيد غير المسبوق
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241121/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-دالنيي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1095031796.html
القوات الروسية تحرر بلدة دالنيي في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدة دالنيي في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وحدات من قوات "الجنوب"، حررت بلدة دالنيي في جمهورية دونيتسك الشعبية. 21.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-21T09:34+0000
2024-11-21T10:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وذكرت الوزارة في بيانها اليومي، أن "وحدات من قوات "الجنوب"، وبفضل عملياتها الدؤوبة، حررت قرية دالنيي في جمهورية دونيتسك الشعبية". وأضاف البيان: "كما دحرت وحدات قوات "الجنوب"، تشكيلات ألوية المشاة الآلية 33 و54 و56، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تشيرفونوي وسيفيرسك وفيرولوبوفكا وداتشنوي وكوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: "وواصلت وحدات من مجموعة قوات "المركز"، التقدم في أعماق دفاع العدو، واستهدفت القوة البشرية، ودمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق غرودوفكا وسوخوي يار وداتشينسكو وأوليانوفكا وديميتروف وبرافدوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع البيان: "استهدفت وحدات من مجموعة قوات الشمال، على محور خاركوف، تشكيلات القوات الأوكرانية في منطقتي ليبيديفكا وكازاتشيا لوبان بمقاطعة خاركوف".كما قامت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" بتحسين مواقعها، ودحرت القوة البشرية، ودمرت المعدات من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كوبيانسك، وزاغريزوفو، وغلوشكوفكا، في مقاطعة خاركوف، ومصب نهر كراسني في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتم صد خمس هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية، من الألوية الميكانيكية 14 و 115 للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع 119.كما بلغت خسائر القوات الأوكرانية في المنطقة الخاضعة لمسؤولية تجمع قوات "الشرق"، بلغت نحو 145 عسكريًا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأضاف البيان: "سيطرت وحدات من تجمع قوات "فوستوك" على مواقع متقدمة. واستهدفت أفراد ومعدات تابعة للفرق الميكانيكية 33، ولواء المشا 71،ولواء الدفاع المحلي 130، في مناطق بلدات زيلينو بول وأولاكلي ونوفوسيلكا بجمهورية دونيتسك الشعبية. كما تم صد هجوم مضاد من قبل تشكيلات لواء مشاة البحرية 36".
https://sarabic.ae/20241121/القوات-الروسية-تدمر-جسرا-أوكرانيا-عائما-على-نهر-سيفرني-دونيتس-1095025868.html
https://sarabic.ae/20241121/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1095023941.html
https://sarabic.ae/20241121/حاكم-مقاطعة-فورونيج-الروسية-إعلان-حالة-التأهب-الجوي-من-خطر-الهجوم-بطائرات-مسيرة-في-المقاطعة---عاجل-1095022995.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تحرر بلدة دالنيي في جمهورية دونيتسك الشعبية

09:34 GMT 21.11.2024 (تم التحديث: 10:18 GMT 21.11.2024)
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وحدات من قوات "الجنوب"، حررت بلدة دالنيي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وذكرت الوزارة في بيانها اليومي، أن "وحدات من قوات "الجنوب"، وبفضل عملياتها الدؤوبة، حررت قرية دالنيي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف البيان: "كما دحرت وحدات قوات "الجنوب"، تشكيلات ألوية المشاة الآلية 33 و54 و56، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تشيرفونوي وسيفيرسك وفيرولوبوفكا وداتشنوي وكوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".
كما صدت قوات الجنوب هجوما مضادا للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 380 عسكريًا، و12 سيارة، ومدفعا ذاتي الحركة، من عيار 155 ملم من طراز "بريف هارت"، بريطاني الصنع، ومدفعين من طراز "دي - 20"، عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر من طراز "دي - 30"، عيار 122 ملم، وأربعة مدافع إم - 119"، عيار 105 ملم، أمريكية الصنع، إضافة لتدمير محطة "بوكوفيل إيه دي"، ومستودع ذخيرة ميداني".
وأضاف البيان: "وواصلت وحدات من مجموعة قوات "المركز"، التقدم في أعماق دفاع العدو، واستهدفت القوة البشرية، ودمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق غرودوفكا وسوخوي يار وداتشينسكو وأوليانوفكا وديميتروف وبرافدوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
كما تم صد 11 هجومًا مضادًا للمجموعات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وخسر العدو أكثر من 385 عسكرياً وعربتي مشاة قتاليتين من طراز برادلي، وناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز إم 113، ومركبة قتالية مدرعة وسيارتين، ومدفع دي - 20، عيار 152 ملم، ومدفعين ذاتيي الحركة من طراز غفوزديكا، عيار 122 ملم، ومدفعي هاوتزر من طراز دي - 30، عيار 122 ملم، ومدفع مضاد للدبابات "رابيرا"، من عيار 100 ملم.
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07:18 GMT
وتابع البيان: "استهدفت وحدات من مجموعة قوات الشمال، على محور خاركوف، تشكيلات القوات الأوكرانية في منطقتي ليبيديفكا وكازاتشيا لوبان بمقاطعة خاركوف".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 145 عسكريًا ودبابتين و11 مركبة قتالية مدرعة ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز D-30.
كما قامت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" بتحسين مواقعها، ودحرت القوة البشرية، ودمرت المعدات من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كوبيانسك، وزاغريزوفو، وغلوشكوفكا، في مقاطعة خاركوف، ومصب نهر كراسني في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتم صد خمس هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية، من الألوية الميكانيكية 14 و 115 للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع 119.
مدفع ذاتي الحركة من نوع غفوزديكا تابع لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
09:54 GMT
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 480 جنديًا، ومركبتين قتاليتين للمشاة، ومركبة قتالية مدرعة، وست سيارات، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع "إم 198"، من عيار 155 ملم، ومدفعين من طراز "دي - 20"، عيار 152 ملم، ومنصتي مدفعية ذاتية الحركة، من طراز غفوزديكا، عيار 122 ملم، ومدفع 122، ملم هاوتزر "دي - 30"، كما تم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية م نطراز "أنكلاف إن"، وأربعة مستودعات ذخيرة ميدانية.
كما بلغت خسائر القوات الأوكرانية في المنطقة الخاضعة لمسؤولية تجمع قوات "الشرق"، بلغت نحو 145 عسكريًا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
مجموعة بانتسير - إس1 الصاروخية المدفعية المضادة للطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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01:58 GMT
وأضاف البيان: "سيطرت وحدات من تجمع قوات "فوستوك" على مواقع متقدمة. واستهدفت أفراد ومعدات تابعة للفرق الميكانيكية 33، ولواء المشا 71،ولواء الدفاع المحلي 130، في مناطق بلدات زيلينو بول وأولاكلي ونوفوسيلكا بجمهورية دونيتسك الشعبية. كما تم صد هجوم مضاد من قبل تشكيلات لواء مشاة البحرية 36".
خسائر القوات الأوكرانية بلغت أكثر من 145 عسكريًا، والعديد من المعدات العسكرية
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