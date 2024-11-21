https://sarabic.ae/20241121/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-دالنيي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1095031796.html

القوات الروسية تحرر بلدة دالنيي في جمهورية دونيتسك الشعبية

القوات الروسية تحرر بلدة دالنيي في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وحدات من قوات "الجنوب"، حررت بلدة دالنيي في جمهورية دونيتسك الشعبية. 21.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-21T09:34+0000

2024-11-21T09:34+0000

2024-11-21T10:18+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وذكرت الوزارة في بيانها اليومي، أن "وحدات من قوات "الجنوب"، وبفضل عملياتها الدؤوبة، حررت قرية دالنيي في جمهورية دونيتسك الشعبية". وأضاف البيان: "كما دحرت وحدات قوات "الجنوب"، تشكيلات ألوية المشاة الآلية 33 و54 و56، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تشيرفونوي وسيفيرسك وفيرولوبوفكا وداتشنوي وكوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: "وواصلت وحدات من مجموعة قوات "المركز"، التقدم في أعماق دفاع العدو، واستهدفت القوة البشرية، ودمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق غرودوفكا وسوخوي يار وداتشينسكو وأوليانوفكا وديميتروف وبرافدوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع البيان: "استهدفت وحدات من مجموعة قوات الشمال، على محور خاركوف، تشكيلات القوات الأوكرانية في منطقتي ليبيديفكا وكازاتشيا لوبان بمقاطعة خاركوف".كما قامت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" بتحسين مواقعها، ودحرت القوة البشرية، ودمرت المعدات من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كوبيانسك، وزاغريزوفو، وغلوشكوفكا، في مقاطعة خاركوف، ومصب نهر كراسني في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتم صد خمس هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية، من الألوية الميكانيكية 14 و 115 للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع 119.كما بلغت خسائر القوات الأوكرانية في المنطقة الخاضعة لمسؤولية تجمع قوات "الشرق"، بلغت نحو 145 عسكريًا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأضاف البيان: "سيطرت وحدات من تجمع قوات "فوستوك" على مواقع متقدمة. واستهدفت أفراد ومعدات تابعة للفرق الميكانيكية 33، ولواء المشا 71،ولواء الدفاع المحلي 130، في مناطق بلدات زيلينو بول وأولاكلي ونوفوسيلكا بجمهورية دونيتسك الشعبية. كما تم صد هجوم مضاد من قبل تشكيلات لواء مشاة البحرية 36".

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