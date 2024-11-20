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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241120/إعلام-غربي-أوكرانيا-ليس-لديها-أي-فرصة-لإعادة-الأراضي-التي-حررتها-القوات-الروسية-1095017391.html
إعلام غربي: أوكرانيا ليس لديها أي فرصة لإعادة الأراضي التي حررتها القوات الروسية
إعلام غربي: أوكرانيا ليس لديها أي فرصة لإعادة الأراضي التي حررتها القوات الروسية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأن القوات الروسية تواصل تقدمها، مما لا يترك لأوكرانيا أي فرصة لإعادة الأراضي التي حررتها القوات الروسية. 20.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-20T18:03+0000
2024-11-20T18:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال سيمون ديجينز، خبير الشؤون الدفاعية والعسكرية، لتلك الوسائل: "ليس لدى أوكرانيا أي فرصة على الإطلاق لإعادة الأراضي التي سيطرت عليها القوات المسلحة الروسية".واتفق الملحق العسكري البريطاني السابق، جون فورمان، مع زميله حول هذه القضية، وقال إن "روسيا تملك حاليا زمام المبادرة في الصراع على مدى العام الماضي على الأقل".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يحرر بلدة إيلينكا في جمهورية دونيتسك الشعبيةصحفي أسترالي يصف عناصر القوات المسلحة الأوكرانية بالإرهابيينأنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 44 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
https://sarabic.ae/20241120/ضربة-صاروخية-روسية-تحيد-50-عسكريا-أوكرانيا-في-سومي-فيديو-1094997551.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

إعلام غربي: أوكرانيا ليس لديها أي فرصة لإعادة الأراضي التي حررتها القوات الروسية

18:03 GMT 20.11.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمركبة مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز "برادلي إم-2" تم الاستيلاء عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة
مركبة مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز برادلي إم-2 تم الاستيلاء عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية بأن القوات الروسية تواصل تقدمها، مما لا يترك لأوكرانيا أي فرصة لإعادة الأراضي التي حررتها القوات الروسية.
وقال سيمون ديجينز، خبير الشؤون الدفاعية والعسكرية، لتلك الوسائل: "ليس لدى أوكرانيا أي فرصة على الإطلاق لإعادة الأراضي التي سيطرت عليها القوات المسلحة الروسية".

وأضاف: "اللحظة الصعبة التالية هي ما إذا كان الغرب سيواصل دعم أوكرانيا"، مشككا في قدرة أوكرانيا على تحقيق الانضمام السريع إلى حلف شمال الأطلسي الذي ترغب فيه كييف.

ضربة صاروخية روسية تستهدف القوات الأوكرانية في مقاطعة سومي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2024
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ضربة صاروخية روسية تحيد 50 عسكريا أوكرانيا في سومي... فيديو
10:49 GMT
واتفق الملحق العسكري البريطاني السابق، جون فورمان، مع زميله حول هذه القضية، وقال إن "روسيا تملك حاليا زمام المبادرة في الصراع على مدى العام الماضي على الأقل".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

الجيش الروسي يحرر بلدة إيلينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

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