إعلام غربي: أوكرانيا ليس لديها أي فرصة لإعادة الأراضي التي حررتها القوات الروسية
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمركبة مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز "برادلي إم-2" تم الاستيلاء عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Evgeny Biyatov/
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أفادت وسائل إعلام غربية بأن القوات الروسية تواصل تقدمها، مما لا يترك لأوكرانيا أي فرصة لإعادة الأراضي التي حررتها القوات الروسية.
وقال سيمون ديجينز، خبير الشؤون الدفاعية والعسكرية، لتلك الوسائل: "ليس لدى أوكرانيا أي فرصة على الإطلاق لإعادة الأراضي التي سيطرت عليها القوات المسلحة الروسية".
وأضاف: "اللحظة الصعبة التالية هي ما إذا كان الغرب سيواصل دعم أوكرانيا"، مشككا في قدرة أوكرانيا على تحقيق الانضمام السريع إلى حلف شمال الأطلسي الذي ترغب فيه كييف.
واتفق الملحق العسكري البريطاني السابق، جون فورمان، مع زميله حول هذه القضية، وقال إن "روسيا تملك حاليا زمام المبادرة في الصراع على مدى العام الماضي على الأقل".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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