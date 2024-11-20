https://sarabic.ae/20241120/صحفي-أسترالي-يصف-عناصر-القوات-المسلحة-الأوكرانية-بالإرهابيين-1094983775.html

صحفي أسترالي يصف عناصر القوات المسلحة الأوكرانية بالإرهابيين

صحفي أسترالي يصف عناصر القوات المسلحة الأوكرانية بالإرهابيين

سبوتنيك عربي

وصف الصحفي الأسترالي المستقل جوني إتش، أفراد الجيش الأوكراني بالإرهابيين بسبب قتل أطفال دونباس. 20.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-20T07:07+0000

2024-11-20T07:07+0000

2024-11-20T07:07+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال جوني إتش، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "نعم، يعاني المدنيون من جميع الأطراف في أي حرب، لكنهم ليسوا هدف روسيا وغايتها".ويدير جوني إتش، قناته على تطبيق "تلغرام" باسم "CafeRevolution" في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، منذ 500 يوم. وقد زار خلال هذا الوقت مناطق عدة، منها مقاطعتي بيلغورود وكورسك، ويعرّف عن نفسه بأنه الصحفي الأجنبي الحقيقي الوحيد، الذي يقول الحقيقة عن منطقة العملية العسكرية باللغة الإنجليزية.ويعتبر المكان المفضل لدى جوني إتش، هو "زقاق الملائكة" في جمهورية دونيتسك الشعبية، وهو نصب تذكاري لأطفال دونباس القتلى.وتابع: "أوكرانيا تقتل المدنيين لأنها ترى الناس على هذا الجانب أقل من البشر، وهذا هو الفرق الرئيسي".بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.الدفاع الجوي الروسي يحبط هجوما أوكرانيا إرهابيا باستخدام طائرة مسيرة في مقاطعة تولا

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