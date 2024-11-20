https://sarabic.ae/20241120/صحفي-أسترالي-يصف-عناصر-القوات-المسلحة-الأوكرانية-بالإرهابيين-1094983775.html
صحفي أسترالي يصف عناصر القوات المسلحة الأوكرانية بالإرهابيين
صحفي أسترالي يصف عناصر القوات المسلحة الأوكرانية بالإرهابيين
سبوتنيك عربي
وصف الصحفي الأسترالي المستقل جوني إتش، أفراد الجيش الأوكراني بالإرهابيين بسبب قتل أطفال دونباس. 20.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-20T07:07+0000
2024-11-20T07:07+0000
2024-11-20T07:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال جوني إتش، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "نعم، يعاني المدنيون من جميع الأطراف في أي حرب، لكنهم ليسوا هدف روسيا وغايتها".ويدير جوني إتش، قناته على تطبيق "تلغرام" باسم "CafeRevolution" في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، منذ 500 يوم. وقد زار خلال هذا الوقت مناطق عدة، منها مقاطعتي بيلغورود وكورسك، ويعرّف عن نفسه بأنه الصحفي الأجنبي الحقيقي الوحيد، الذي يقول الحقيقة عن منطقة العملية العسكرية باللغة الإنجليزية.ويعتبر المكان المفضل لدى جوني إتش، هو "زقاق الملائكة" في جمهورية دونيتسك الشعبية، وهو نصب تذكاري لأطفال دونباس القتلى.وتابع: "أوكرانيا تقتل المدنيين لأنها ترى الناس على هذا الجانب أقل من البشر، وهذا هو الفرق الرئيسي".بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.الدفاع الجوي الروسي يحبط هجوما أوكرانيا إرهابيا باستخدام طائرة مسيرة في مقاطعة تولا
https://sarabic.ae/20241120/زيلينسكي-أوكرانيا-ستهزم-إذا-قطعت-عنها-المساعدات-العسكرية-1094981819.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
صحفي أسترالي يصف عناصر القوات المسلحة الأوكرانية بالإرهابيين
وصف الصحفي الأسترالي المستقل جوني إتش، أفراد الجيش الأوكراني بالإرهابيين بسبب قتل أطفال دونباس.
وقال جوني إتش، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "نعم، يعاني المدنيون من جميع الأطراف في أي حرب، لكنهم ليسوا هدف روسيا وغايتها".
وأضاف: "منذ عام 2014، قُتل المئات وأكثر من ألف طفل. إذًا هذه ليست حربًا، بل إرهاب. انظروا إلى هذا، انظروا إلى أسمائهم، انظروا إلى أعمارهم. ما هي الجريمة التي ارتكبها هؤلاء الأطفال؟".
ويدير جوني إتش، قناته على تطبيق "تلغرام" باسم "CafeRevolution" في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، منذ 500 يوم. وقد زار خلال هذا الوقت مناطق عدة، منها مقاطعتي بيلغورود وكورسك، ويعرّف عن نفسه بأنه الصحفي الأجنبي الحقيقي الوحيد، الذي يقول الحقيقة عن منطقة العملية العسكرية باللغة الإنجليزية.
وأوضح الصحفي موقفه بالقول: "كما تعلمون، أنا الأجنبي الوحيد الذي يحمل جواز سفر أجنبي هنا، وقد جئت إلى هنا لأكون صوتاً آخر، لأن كل الأصوات على الجانب الآخر... إنهم خائفون لأنهم لا يريدون أن يرى السكان الغربيون الحقيقة، لأن الشعب الغربي سيثور ويتساءل، لماذا نعطي المال لقتلة الأطفال؟ لماذا نعطي المال لمن نعرف أنه نظام فاسد؟".
ويعتبر المكان المفضل لدى جوني إتش، هو "زقاق الملائكة" في جمهورية دونيتسك الشعبية، وهو نصب تذكاري لأطفال دونباس القتلى.
وقال: "اليوم نحن هنا عند هذا النصب التذكاري، حيث آتي إلى هنا في كثير من الأحيان لأن الضحايا، الضحايا الحقيقيون للحرب هم الأطفال. وللأسف، يُقتل المدنيون على الجانبين، لكن روسيا لا تهاجم المدنيين لأنها ترى الناس على الجانب الآخر على أنهم روس، لذا فهي لا تقتل شعبها".
وتابع: "أوكرانيا تقتل المدنيين لأنها ترى الناس على هذا الجانب أقل من البشر، وهذا هو الفرق الرئيسي".
ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كان قد أعلن عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة
عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.