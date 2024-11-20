صحفي أسترالي يصف عناصر القوات المسلحة الأوكرانية بالإرهابيين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال محمد عفيف أفقد رمزا من رموز الكلمة المقاومة التي لطالما أدارت الحروب الإعلامية
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
جولة الحسم في دوري الأمم الأوروبية ومبابي خارج تشكيلة فرنسا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تشهد إسرائيل تحولات جذرية بعد مظاهرات الحريديم
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: هناك تفاؤل حذر حول وقف إطلاق النار في لبنان
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينجح المبعوث الأمريكي هذه المرة في الخروج باتفاق حول وقف إطلاق النار في لبنان
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف نظائر جديدة تمامًا للعناصر الأرضية النادرة الثقيلة
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:16 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:22 GMT
7 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
09:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
جولة الحسم في دوري الأمم الأوروبية ومبابي خارج تشكيلة فرنسا
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل ينجح المبعوث الأمريكي هذه المرة في الخروج باتفاق حول وقف إطلاق النار في لبنان
12:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241120/صحفي-أسترالي-يصف-عناصر-القوات-المسلحة-الأوكرانية-بالإرهابيين-1094983775.html
صحفي أسترالي يصف عناصر القوات المسلحة الأوكرانية بالإرهابيين
صحفي أسترالي يصف عناصر القوات المسلحة الأوكرانية بالإرهابيين
سبوتنيك عربي
وصف الصحفي الأسترالي المستقل جوني إتش، أفراد الجيش الأوكراني بالإرهابيين بسبب قتل أطفال دونباس. 20.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-20T07:07+0000
2024-11-20T07:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084290921_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_63fc378abff51ec694d3eb6ab3053e22.jpg
وقال جوني إتش، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "نعم، يعاني المدنيون من جميع الأطراف في أي حرب، لكنهم ليسوا هدف روسيا وغايتها".ويدير جوني إتش، قناته على تطبيق "تلغرام" باسم "CafeRevolution" في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، منذ 500 يوم. وقد زار خلال هذا الوقت مناطق عدة، منها مقاطعتي بيلغورود وكورسك، ويعرّف عن نفسه بأنه الصحفي الأجنبي الحقيقي الوحيد، الذي يقول الحقيقة عن منطقة العملية العسكرية باللغة الإنجليزية.ويعتبر المكان المفضل لدى جوني إتش، هو "زقاق الملائكة" في جمهورية دونيتسك الشعبية، وهو نصب تذكاري لأطفال دونباس القتلى.وتابع: "أوكرانيا تقتل المدنيين لأنها ترى الناس على هذا الجانب أقل من البشر، وهذا هو الفرق الرئيسي".بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.الدفاع الجوي الروسي يحبط هجوما أوكرانيا إرهابيا باستخدام طائرة مسيرة في مقاطعة تولا
https://sarabic.ae/20241120/زيلينسكي-أوكرانيا-ستهزم-إذا-قطعت-عنها-المساعدات-العسكرية-1094981819.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084290921_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_00e4bdd574ca1b2af287b99c76333fa9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

صحفي أسترالي يصف عناصر القوات المسلحة الأوكرانية بالإرهابيين

07:07 GMT 20.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyجندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا
جندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
وصف الصحفي الأسترالي المستقل جوني إتش، أفراد الجيش الأوكراني بالإرهابيين بسبب قتل أطفال دونباس.
وقال جوني إتش، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "نعم، يعاني المدنيون من جميع الأطراف في أي حرب، لكنهم ليسوا هدف روسيا وغايتها".

وأضاف: "منذ عام 2014، قُتل المئات وأكثر من ألف طفل. إذًا هذه ليست حربًا، بل إرهاب. انظروا إلى هذا، انظروا إلى أسمائهم، انظروا إلى أعمارهم. ما هي الجريمة التي ارتكبها هؤلاء الأطفال؟".

ويدير جوني إتش، قناته على تطبيق "تلغرام" باسم "CafeRevolution" في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، منذ 500 يوم. وقد زار خلال هذا الوقت مناطق عدة، منها مقاطعتي بيلغورود وكورسك، ويعرّف عن نفسه بأنه الصحفي الأجنبي الحقيقي الوحيد، الذي يقول الحقيقة عن منطقة العملية العسكرية باللغة الإنجليزية.

وأوضح الصحفي موقفه بالقول: "كما تعلمون، أنا الأجنبي الوحيد الذي يحمل جواز سفر أجنبي هنا، وقد جئت إلى هنا لأكون صوتاً آخر، لأن كل الأصوات على الجانب الآخر... إنهم خائفون لأنهم لا يريدون أن يرى السكان الغربيون الحقيقة، لأن الشعب الغربي سيثور ويتساءل، لماذا نعطي المال لقتلة الأطفال؟ لماذا نعطي المال لمن نعرف أنه نظام فاسد؟".

فلاديمير زيلينسكي في مصنع سكراينتون للذخيرة العسكرية، أثناء توقيعه على ذخيرة عسكرية في سكراينتون في ولاية بنسلفانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي: أوكرانيا ستهزم إذا قطعت عنها المساعدات العسكرية
04:29 GMT
ويعتبر المكان المفضل لدى جوني إتش، هو "زقاق الملائكة" في جمهورية دونيتسك الشعبية، وهو نصب تذكاري لأطفال دونباس القتلى.

وقال: "اليوم نحن هنا عند هذا النصب التذكاري، حيث آتي إلى هنا في كثير من الأحيان لأن الضحايا، الضحايا الحقيقيون للحرب هم الأطفال. وللأسف، يُقتل المدنيون على الجانبين، لكن روسيا لا تهاجم المدنيين لأنها ترى الناس على الجانب الآخر على أنهم روس، لذا فهي لا تقتل شعبها".

وتابع: "أوكرانيا تقتل المدنيين لأنها ترى الناس على هذا الجانب أقل من البشر، وهذا هو الفرق الرئيسي".

ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كان قد أعلن عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.

بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
الدفاع الجوي الروسي يحبط هجوما أوكرانيا إرهابيا باستخدام طائرة مسيرة في مقاطعة تولا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:18 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل06:32 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 20:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала