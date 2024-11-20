https://sarabic.ae/20241120/زيلينسكي-أوكرانيا-ستهزم-إذا-قطعت-عنها-المساعدات-العسكرية-1094981819.html

زيلينسكي: أوكرانيا ستهزم إذا قطعت عنها المساعدات العسكرية

زيلينسكي: أوكرانيا ستهزم إذا قطعت عنها المساعدات العسكرية

سبوتنيك عربي

أكد فلاديمير زيلينسكي، يوم أمس الثلاثاء، أن بلاده ستُهزم أمام روسيا، إذا توقفت المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف. 20.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-20T04:29+0000

2024-11-20T04:29+0000

2024-11-20T04:29+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1a/1093113678_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_9af8adf35d68d15f90eb56968c5edec6.jpg

وقال زيلينسكي في مقابلة صحفية، ردا على سؤال حول ماذا سيحدث إذا أوقفت الولايات المتحدة أو خفّضت التمويل العسكري لأوكرانيا: "إذا توقفت المساعدات، أعتقد أننا سنُهزم".وأشار إلى أن "الأمر خطير" إذا لم تكن هناك "وحدة" بين الدول الأوروبية بشأن القضية الأوكرانية، وأضاف: "والأهم من ذلك، التماسك بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا".وقي المقابلة التي أجرتها شبكة "فوكس نيوز" مع زيلينسكي، يعتقد الأخير أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يمكنه تحقيق نهاية للصراع، وبشكل عام، فإن هذه القضية "تعتمد على الولايات المتحدة أكثر بكثير" من روسيا، بحسب زعمه.وعبّر زيلينسكي عن قناعته بأنه "لن يكون من السهل على ترامب التأثير على قيادة روسيا، لكن إذا استخدم كل ما تملكه الولايات المتحدة، فنعم يستطيع ذلك"، وتحدث عن النفوذ الكبير للولايات المتحدة والأموال الطائلة الموجودة تحت تصرفها.وسبق أن وصف الرئيس دونالد ترامب، زيلينسكي بـ"المتجول"، قائلا إنه ينتظر فوز الديمقراطيين في الانتخابات الأخيرة من أجل مساعدات أمريكية بمليارات الدولارات.وكان ترامب قد أكد أكثر من مرة نيته إنهاء الأزمة الأوكرانية عند دخوله البيت الأبيض.ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى. وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.الخارجية الأمريكية: "خطة النصر" لزيلينسكي تثير مخاوف بين حلفاء واشنطن في الناتوإعلام: ترامب بدأ في تغيير المسار بشأن أوكرانيانائب أوكراني معتقل: زيلينسكي لا يستطيع حتى تحقيق الاستقرار في الجبهة

https://sarabic.ae/20241106/صحفي-أيرلندي-لعنة-زيلينسكي-طغت-على-كامالا-هاريس-1094544631.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية