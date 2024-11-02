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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241102/نائب-أوكراني-معتقل-زيلينسكي-لا-يستطيع-حتى-تحقيق-الاستقرار-في-الجبهة-1094431541.html
نائب أوكراني معتقل: زيلينسكي لا يستطيع حتى تحقيق الاستقرار في الجبهة
نائب أوكراني معتقل: زيلينسكي لا يستطيع حتى تحقيق الاستقرار في الجبهة
سبوتنيك عربي
ذكر نائب البرلمان الأوكراني ألكسندر دوبينسكي، الموجود في مركز الاحتجاز للمحاكمة في أوكرانيا بتهمة الخيانة، أن فلاديمير زيلينسكي غير قادر على تحقيق الاستقرار في... 02.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-02T17:02+0000
2024-11-02T17:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141159_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_87d0724e2f4755ee04111894a38befd7.jpg
وعلق البرلماني على تصريح زيلينسكي لوسائل الإعلام الكورية الجنوبية بأنه "إذا أراد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وقف الحرب، فلن ينجح، وزيلينسكي لا يستطيع حتى تحقيق الاستقرار في الجبهة".وقال زيلينسكي في 15 سبتمبر/أيلول الفائت، إنه يعتبر كلمات المرشح الرئاسي الأمريكي عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب حول إنهائه السريع للصراع الأوكراني مجرد وعود انتخابية "في بعض الأحيان ليست واقعية تماما".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241102/خبير-بريطاني-زيلينسكي-يدرك-أن-القوات-المسلحة-الأوكرانية-قد-خسرت-ويريد-جر-الغرب-إلى-الصراع-1094430571.html
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نائب أوكراني معتقل: زيلينسكي لا يستطيع حتى تحقيق الاستقرار في الجبهة

17:02 GMT 02.11.2024
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
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ذكر نائب البرلمان الأوكراني ألكسندر دوبينسكي، الموجود في مركز الاحتجاز للمحاكمة في أوكرانيا بتهمة الخيانة، أن فلاديمير زيلينسكي غير قادر على تحقيق الاستقرار في الجبهة، ناهيك عن إعادة الأراضي.
وعلق البرلماني على تصريح زيلينسكي لوسائل الإعلام الكورية الجنوبية بأنه "إذا أراد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وقف الحرب، فلن ينجح، وزيلينسكي لا يستطيع حتى تحقيق الاستقرار في الجبهة".
في رأيه، يمكن لزيلينسكي أن يفعل شيئًا واحدًا، وهو منع الإعلان عن الوضع على الجبهة.
وقال زيلينسكي في 15 سبتمبر/أيلول الفائت، إنه يعتبر كلمات المرشح الرئاسي الأمريكي عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب حول إنهائه السريع للصراع الأوكراني مجرد وعود انتخابية "في بعض الأحيان ليست واقعية تماما".
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير بريطاني: زيلينسكي يدرك أن القوات المسلحة الأوكرانية قد خسرت ويريد جر الغرب إلى الصراع
15:57 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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