https://sarabic.ae/20241102/نائب-أوكراني-معتقل-زيلينسكي-لا-يستطيع-حتى-تحقيق-الاستقرار-في-الجبهة-1094431541.html

نائب أوكراني معتقل: زيلينسكي لا يستطيع حتى تحقيق الاستقرار في الجبهة

نائب أوكراني معتقل: زيلينسكي لا يستطيع حتى تحقيق الاستقرار في الجبهة

سبوتنيك عربي

ذكر نائب البرلمان الأوكراني ألكسندر دوبينسكي، الموجود في مركز الاحتجاز للمحاكمة في أوكرانيا بتهمة الخيانة، أن فلاديمير زيلينسكي غير قادر على تحقيق الاستقرار في... 02.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-02T17:02+0000

2024-11-02T17:02+0000

2024-11-02T17:02+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وعلق البرلماني على تصريح زيلينسكي لوسائل الإعلام الكورية الجنوبية بأنه "إذا أراد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وقف الحرب، فلن ينجح، وزيلينسكي لا يستطيع حتى تحقيق الاستقرار في الجبهة".وقال زيلينسكي في 15 سبتمبر/أيلول الفائت، إنه يعتبر كلمات المرشح الرئاسي الأمريكي عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب حول إنهائه السريع للصراع الأوكراني مجرد وعود انتخابية "في بعض الأحيان ليست واقعية تماما".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20241102/خبير-بريطاني-زيلينسكي-يدرك-أن-القوات-المسلحة-الأوكرانية-قد-خسرت-ويريد-جر-الغرب-إلى-الصراع-1094430571.html

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