صحفي أيرلندي: لعنة زيلينسكي طغت على كامالا هاريس
© AP Photo / Joe Lambertiخروج الرئيس الأمريكي جو بايدن من الحملة الانتخابية الرئاسية الأمريكية لعام 2024
© AP Photo / Joe Lamberti
تابعنا عبر
صرح الصحفي الأيرلندي تشي باوز، عقب فوز الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، أن لعنة "مصافحة زيلينسكي" أصابت سياسية أخرى هي كامالا هاريس.
وكتب باوز على منصة "أكس": "لعنة زيلينسكي تطالب بضحية أخرى".
وأرفق الصحفي بالمنشور صورا من لقاءات زيلينسكي مع السياسيين الأوروبيين، الذين استبعدتهم "لعنة زيلينسكي" من الحياة السياسية. ومن بينهم رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، ورئيسة الوزراء الفرنسية السابقة سانا مارين، ورئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي، والآن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، التي خسرت أمام دونالد ترامب في السباق الرئاسي الأمريكي.
كما أشار باوز إلى وجهات النظر المتغيرة لزيلينسكي الذي كان يدعم حتى وقت قريب ترشيح هاريس.
The Zelensky curse claims another victim. pic.twitter.com/23mD0rPBgU— Chay Bowes (@BowesChay) November 6, 2024
وذكر الصحفي أن "ممثل كييف الذي تحول إلى ديكتاتور أدلى بتصريح حول فوز ترامب"، وأرفق صورة لزيلينسكي بالقبعة الشهيرة دعما لترامب مع تعليق "لم أحب كامالا أبداً".
Kiev actor turned Dictator makes statement on Trump victory pic.twitter.com/AyVkHYnKIT— Chay Bowes (@BowesChay) November 6, 2024
تمكن الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية الجمهوري دونالد ترامب، من هزيمة مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس والعود إلى البيت الأبيض.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن المرشح الجمهوري دونالد ترامب يفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بحصوله على 277 صوتا.
وبحسب النتائج التي نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية بعد الانتهاء من فرز أكثر من 97 % في ولاية ويسكونسن، "حصد ترامب على 277 صوتًا في المجمع الانتخابي من أصل 270 صوتًا يحتاجها للفوز بالانتخابات".