https://sarabic.ae/20241106/خبير-العملية-الانتخابية-في-أمريكا-كانت-هادئة-نسبيا---1094538570.html

خبير: العملية الانتخابية في أمريكا كانت هادئة نسبيا

خبير: العملية الانتخابية في أمريكا كانت هادئة نسبيا

سبوتنيك عربي

وصف الباحث في مركز الأبحاث الأمريكي التابع لمعهد تشجيانغ للغات الأجنبية، وانغ بينغ، الأجواء الانتخابية في أمريكا بأنها هادئة نسبيا بالمقارنة مع الانتخابات التي... 06.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-06T10:43+0000

2024-11-06T10:43+0000

2024-11-06T10:43+0000

الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024

ترامب

العالم

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وقال الخبير الصيني لوكالة "سبوتنيك": "استنادًا إلى أحدث البيانات، فاز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024. ومقارنة بانتخابات 2020، كانت العملية الانتخابية هذا العام هادئة نسبيا، دون صراعات أو احتجاجات واسعة النطاق".وتابع متحدثا عن عملية فرز الأصوات: "بالنسبة لانتخابات عام 2024، بينما لا يزال التصويت يتم عبر البريد، قامت الولايات بتحسين عملية العد، وتم تقليل التأخير، وتم إعلان النتائج بسرعة أكبر".واعتبر الخبير الصيني أن "هذه التغييرات تعكس التحسينات في إدارة العملية الانتخابية في الولايات المتحدة وزيادة توقعات الجمهور بالنزاهة والشفافية في الانتخابات. إن العملية الانتخابية السلسة ستساعد على سد الانقسامات الاجتماعية وتعزيز ثقة الجمهور في النظام الديمقراطي".يشار إلى أنه في الولايات المتحدة، لا يتم تحديد نتيجة الانتخابات الرئاسية من قبل الناخبين العاديين، بل من قبل المجمع الانتخابي، الذي يتألف من 538 ممثلا من ولايات مختلفة، ويتناسب عدد الناخبين من كل منطقة مع عدد السكان ويتراوح من 3 إلى 55.وعندما يحصل المرشح على دعم أكثر من 50% من سكان الولاية، فإنه سيحصل على أصوات جميع ناخبيها (في كل مكان باستثناء مين ونبراسكا). ومن أجل الفوز بالبلاد ككل، يجب الحصول على 270 صوتًا انتخابيًا على الأقل.شاهد من هنا نتائج الانتخابات الرئاسية حتى اللحظة

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الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024, ترامب, العالم