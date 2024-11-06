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"فوز كاسح"... ترامب يحصد 277 صوتا ويمسك بمفاتيح البيت الأبيض
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خبير: العملية الانتخابية في أمريكا كانت هادئة نسبيا
خبير: العملية الانتخابية في أمريكا كانت هادئة نسبيا
سبوتنيك عربي
وصف الباحث في مركز الأبحاث الأمريكي التابع لمعهد تشجيانغ للغات الأجنبية، وانغ بينغ، الأجواء الانتخابية في أمريكا بأنها هادئة نسبيا بالمقارنة مع الانتخابات التي... 06.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-06T10:43+0000
2024-11-06T10:43+0000
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
ترامب
العالم
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وقال الخبير الصيني لوكالة "سبوتنيك": "استنادًا إلى أحدث البيانات، فاز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024. ومقارنة بانتخابات 2020، كانت العملية الانتخابية هذا العام هادئة نسبيا، دون صراعات أو احتجاجات واسعة النطاق".وتابع متحدثا عن عملية فرز الأصوات: "بالنسبة لانتخابات عام 2024، بينما لا يزال التصويت يتم عبر البريد، قامت الولايات بتحسين عملية العد، وتم تقليل التأخير، وتم إعلان النتائج بسرعة أكبر".واعتبر الخبير الصيني أن "هذه التغييرات تعكس التحسينات في إدارة العملية الانتخابية في الولايات المتحدة وزيادة توقعات الجمهور بالنزاهة والشفافية في الانتخابات. إن العملية الانتخابية السلسة ستساعد على سد الانقسامات الاجتماعية وتعزيز ثقة الجمهور في النظام الديمقراطي".يشار إلى أنه في الولايات المتحدة، لا يتم تحديد نتيجة الانتخابات الرئاسية من قبل الناخبين العاديين، بل من قبل المجمع الانتخابي، الذي يتألف من 538 ممثلا من ولايات مختلفة، ويتناسب عدد الناخبين من كل منطقة مع عدد السكان ويتراوح من 3 إلى 55.وعندما يحصل المرشح على دعم أكثر من 50% من سكان الولاية، فإنه سيحصل على أصوات جميع ناخبيها (في كل مكان باستثناء مين ونبراسكا). ومن أجل الفوز بالبلاد ككل، يجب الحصول على 270 صوتًا انتخابيًا على الأقل.شاهد من هنا نتائج الانتخابات الرئاسية حتى اللحظة
https://sarabic.ae/20241106/شاهد-لحظة-إعلان-ترامب-انتصاره-ورقصته-الشهيرة-فيديو-1094537810.html
https://sarabic.ae/20241106/الأكبر-في-التاريخ-الكشف-عن-حجم-نفقات-ترامب-وهاريس-على-الانتخابات-الأمريكية-1094534464.html
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الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024, ترامب, العالم
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024, ترامب, العالم

خبير: العملية الانتخابية في أمريكا كانت هادئة نسبيا

10:43 GMT 06.11.2024
© AP Photo / Jeff Robersonأنصار المرشح للرئاسة الأمريكية من الحزب الجمهوري دونالد ترامب
أنصار المرشح للرئاسة الأمريكية من الحزب الجمهوري دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Jeff Roberson
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وصف الباحث في مركز الأبحاث الأمريكي التابع لمعهد تشجيانغ للغات الأجنبية، وانغ بينغ، الأجواء الانتخابية في أمريكا بأنها هادئة نسبيا بالمقارنة مع الانتخابات التي حدثت قبل أربع سنوات.
وقال الخبير الصيني لوكالة "سبوتنيك": "استنادًا إلى أحدث البيانات، فاز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024. ومقارنة بانتخابات 2020، كانت العملية الانتخابية هذا العام هادئة نسبيا، دون صراعات أو احتجاجات واسعة النطاق".

وأوضح الباحث، أنه "قبل أربع سنوات، أدى ارتفاع عدد بطاقات الاقتراع عبر البريد إلى تأخير عملية الفرز، مما تسبب في تأخير إعلان النتائج، مما أدى في النهاية إلى جدل واسع النطاق وتحديات قانونية".

وتابع متحدثا عن عملية فرز الأصوات: "بالنسبة لانتخابات عام 2024، بينما لا يزال التصويت يتم عبر البريد، قامت الولايات بتحسين عملية العد، وتم تقليل التأخير، وتم إعلان النتائج بسرعة أكبر".
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ونوه الخبير الصيني بأنه، بالإضافة إلى ذلك، "بعد انتخابات 2020، شكك بعض الناخبين في نزاهة الانتخابات، مما أدى إلى زيادة التوترات الاجتماعية. وقبل انتخابات 2024، عززت السلطات الانتخابية على جميع المستويات إجراءات الأمن والشفافية في محاولة لاستعادة ثقة الجمهور في النظام الانتخابي".

واعتبر الخبير الصيني أن "هذه التغييرات تعكس التحسينات في إدارة العملية الانتخابية في الولايات المتحدة وزيادة توقعات الجمهور بالنزاهة والشفافية في الانتخابات. إن العملية الانتخابية السلسة ستساعد على سد الانقسامات الاجتماعية وتعزيز ثقة الجمهور في النظام الديمقراطي".
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يشار إلى أنه في الولايات المتحدة، لا يتم تحديد نتيجة الانتخابات الرئاسية من قبل الناخبين العاديين، بل من قبل المجمع الانتخابي، الذي يتألف من 538 ممثلا من ولايات مختلفة، ويتناسب عدد الناخبين من كل منطقة مع عدد السكان ويتراوح من 3 إلى 55.
وحصد ترامب حتى اللحظة على 267 صوتا من المجمع الانتخابي فيما حصلت هاريس على 224 صوتا فقط.
وعندما يحصل المرشح على دعم أكثر من 50% من سكان الولاية، فإنه سيحصل على أصوات جميع ناخبيها (في كل مكان باستثناء مين ونبراسكا). ومن أجل الفوز بالبلاد ككل، يجب الحصول على 270 صوتًا انتخابيًا على الأقل.
شاهد من هنا نتائج الانتخابات الرئاسية حتى اللحظة
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