https://sarabic.ae/20241106/الأكبر-في-التاريخ-الكشف-عن-حجم-نفقات-ترامب-وهاريس-على-الانتخابات-الأمريكية-1094534464.html

الأكبر في التاريخ... الكشف عن حجم نفقات ترامب وهاريس على الانتخابات الأمريكية

الأكبر في التاريخ... الكشف عن حجم نفقات ترامب وهاريس على الانتخابات الأمريكية

سبوتنيك عربي

كشفت تقارير صحفية أمريكية عن حجم النفقات التي أنفقها المرشحان، الجمهوري دونالد ترامب ومنافسته والديمقراطية كامالا هاريس، أثناء حملاتهما الانتخابية. 06.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-06T09:17+0000

2024-11-06T09:17+0000

2024-11-06T09:17+0000

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دونالد ترامب

الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024

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ووصفت صحيفة أمريكية المبالغ التي أنفقها كل من ترامب وهاريس بـ"القياسية" حيث أنفق المرشحان مبلغا قدره 3.5 مليار دولار، وهو ما يعني أن انتخابات 2024 هي الأكثر تكلفة في التاريخ.وأوضحت الصحيفة أن هاريس جمعت أكثر من 2.3 مليار دولار من أجل نفقات حملتها الانتخابية، لكنها أنفقت 1.9 مليار دولار منها فقط، وعلى الصعيد الآخر جمع ترامب 1.8 مليار دولار وأنفق 1.6 مليار دولار.وفي وقت سابق، أعلن المرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن حزبه حصد فوزا سياسيا لم تر بلاده مثيلا له، مشددا على أنه "سوف يصحح وضع حدود بلاده".وحسم المرشح الجمهوري الانتخابات الرئاسية لصالحه ليعود إلى البيت الأبيض بعد أربع سنوات من مغادرته، بعد حصوله على أكثر من 267 صوتاً في المجمع الانتخابي بعد منافسة شرسة مع المرشحة الديمقراطية ونائبة الرئيس كامالا هاريس.وشكر ترامب الشعب الأمريكي على انتخابه الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة، واصفا نتيجته في السباق الرئاسي بأنها "انتصار سياسي لم يسبق له مثيل في تاريخ الولايات المتحدة". ووعد ترامب بأن يكون عهده "عصرا ذهبيا حقا" في تاريخ الولايات المتحدة.وقال: "سنساعد بلادنا على التعافي وسنصلح حدودنا وكتبنا التاريخ الليلة وتغلبنا على عقبات كبرى"، وأكد قائلا "لقد فزنا في التصويت الشعبي وهذا شعور رائع يدل على محبة الشعب"، مضيفا: "سوف نصحح وضع حدودنا وقد صنعنا التاريخ وتخطينا عقبات كثيرة".وتابع ترامب: "استعدنا أغلبية مجلس الشيوخ، وسنواصل السيطرة على مجلس النواب. سأجعل أمريكا عظيمة مجددا، سنغلق الحدود أمام المجرمين"، مشيرا إلى أنه "سيذكر هذا اليوم على أنه اليوم الذي استعاد فيه الشعب الأمريكي السيطرة على بلاده".وأجريت الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بين نائبة الرئيس، مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، والرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية الجمهوري دونالد ترامب.يشار إلى أنه في الولايات المتحدة، لا يتم تحديد نتيجة الانتخابات الرئاسية من قبل الناخبين العاديين، بل من قبل المجمع الانتخابي، الذي يتألف من 538 ممثلا من ولايات مختلفة، ويتناسب عدد الناخبين من كل منطقة مع عدد السكان ويتراوح من 3 إلى 55.وعندما يحصل المرشح على دعم أكثر من 50% من سكان الولاية، فإنه سيحصل على أصوات جميع ناخبيها (في كل مكان باستثناء مين ونبراسكا). ومن أجل الفوز بالبلاد ككل، يجب الحصول على 270 صوتًا انتخابيًا على الأقل.

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