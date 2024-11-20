ضربة صاروخية روسية تحيد 50 عسكريا أوكرانيا في سومي... فيديو
© Sputnikضربة صاروخية روسية تستهدف القوات الأوكرانية في مقاطعة سومي
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية قضت على ما يصل إلى خمسين عسكريًا أوكرانيًا في يوناكوفكا في مقاطعة سومي بضربة صاروخية مباشرة.
وقالت الوزارة في بيان: "تم تنفيذ هجوم صاروخي على مجموعة تكتيكية سرية من الكتيبة الهجومية الثانية المحمولة جوًا التابعة اللواء المنفصل 82 الأوكراني في منطقة يوناكوفكا في مقاطعة سومي".
وأضافت الوزارة أنه نتيجة للضربة تم تدمير ما يصل إلى 50 عسكريًا بالإضافة إلى 12 عربة قتالية مدرعة، و6 وحدات من المعدات الآلية.
📹 نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لضربة صاروخية استهدفت منطقة يوناكوفكا في مقاطعة سومي، وأسفرت عن القضاء على ما يصل إلى 50 جندياً من القوات المسلحة الأوكرانية وتدمير 18 قطعة من المعدات. pic.twitter.com/8P9saHtkh2— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) November 20, 2024
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الجيش الروسي يحرر بلدة إيلينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
صحفي أسترالي يصف عناصر القوات المسلحة الأوكرانية بالإرهابيين
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 44 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
الجيش الروسي يحرر بلدة إيلينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
صحفي أسترالي يصف عناصر القوات المسلحة الأوكرانية بالإرهابيين
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 44 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل