https://sarabic.ae/20241115/تحييد-العشرات-من-المرتزقة-في-أوكرانيا-بضربة-تستهدف-سومي-1094821008.html

تحييد العشرات من المرتزقة في أوكرانيا بضربة تستهدف سومي

تحييد العشرات من المرتزقة في أوكرانيا بضربة تستهدف سومي

سبوتنيك عربي

أبلغ منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، عن قصف موقع للقوات المسلحة الأوكرانية، كان فيه عشرات من المرتزقة الأجانب في مقاطعة سومي. 15.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-15T08:17+0000

2024-11-15T08:17+0000

2024-11-15T08:17+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة: "ضمت نقطة الانتشار عشرات من المرتزقة الأجانب، الخبراء بأنظمة أسلحة الناتو، بشكل أكبر من المحليين، وكان المرتزقة يتحدثون الفرنسية والإسبانية".وفي وقت سابق، أكد ليبيديف مقتل 70 عسكريًا وإصابة أكثر من مئة آخرين من قوات نظام كييف في ضربة جوية استهدفت وحدة عسكرية في خاركوف.وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك"، إنه "في مساء يوم 11 نوفمبر، تم ضرب وحدة عسكرية في خاركوف، وكانت النتيجة بالنسبة لأنصار بانديرا (القوميين المتطرفين الأوكرانيين) كارثية للغاية: نحو 70 قتيلاً وأكثر من مئة جريح. في الوقت الحالي، لم يتم انتشال الجميع من تحت الأنقاض".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.الدفاع الجوي الروسي يسقط 51 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية

https://sarabic.ae/20240930/صواريخ--إسكندر-أم-التكتيكية-تدمر-12-عربة-أسلحة-وذخائر-للقوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-نيكولاييف--1093264700.html

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