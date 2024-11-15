تحييد العشرات من المرتزقة في أوكرانيا بضربة تستهدف سومي

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خبير: ترامب سيحمل أوروبا مسؤولية استمرار حلف الناتو أو سيشكل ناتو جديدا من بعض الدول الأكثر طواعية لأمريكا
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مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:13 GMT
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المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
13:03 GMT
27 د
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إردوغان يقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل: جدوى الخطوة ودلالات التوقيت
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أمساليوم
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241115/تحييد-العشرات-من-المرتزقة-في-أوكرانيا-بضربة-تستهدف-سومي-1094821008.html
تحييد العشرات من المرتزقة في أوكرانيا بضربة تستهدف سومي
تحييد العشرات من المرتزقة في أوكرانيا بضربة تستهدف سومي
سبوتنيك عربي
أبلغ منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، عن قصف موقع للقوات المسلحة الأوكرانية، كان فيه عشرات من المرتزقة الأجانب في مقاطعة سومي. 15.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-15T08:17+0000
2024-11-15T08:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة: "ضمت نقطة الانتشار عشرات من المرتزقة الأجانب، الخبراء بأنظمة أسلحة الناتو، بشكل أكبر من المحليين، وكان المرتزقة يتحدثون الفرنسية والإسبانية".وفي وقت سابق، أكد ليبيديف مقتل 70 عسكريًا وإصابة أكثر من مئة آخرين من قوات نظام كييف في ضربة جوية استهدفت وحدة عسكرية في خاركوف.وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك"، إنه "في مساء يوم 11 نوفمبر، تم ضرب وحدة عسكرية في خاركوف، وكانت النتيجة بالنسبة لأنصار بانديرا (القوميين المتطرفين الأوكرانيين) كارثية للغاية: نحو 70 قتيلاً وأكثر من مئة جريح. في الوقت الحالي، لم يتم انتشال الجميع من تحت الأنقاض".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.الدفاع الجوي الروسي يسقط 51 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
https://sarabic.ae/20240930/صواريخ--إسكندر-أم-التكتيكية-تدمر-12-عربة-أسلحة-وذخائر-للقوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-نيكولاييف--1093264700.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

تحييد العشرات من المرتزقة في أوكرانيا بضربة تستهدف سومي

08:17 GMT 15.11.2024
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationصاروخ إسكندر روسي يضرب هدفا أوكرانيا على محور كوبيانسك
صاروخ إسكندر روسي يضرب هدفا أوكرانيا على محور كوبيانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2024
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
تابعنا عبر
أبلغ منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، عن قصف موقع للقوات المسلحة الأوكرانية، كان فيه عشرات من المرتزقة الأجانب في مقاطعة سومي.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة: "ضمت نقطة الانتشار عشرات من المرتزقة الأجانب، الخبراء بأنظمة أسلحة الناتو، بشكل أكبر من المحليين، وكان المرتزقة يتحدثون الفرنسية والإسبانية".
وفي وقت سابق، أكد ليبيديف مقتل 70 عسكريًا وإصابة أكثر من مئة آخرين من قوات نظام كييف في ضربة جوية استهدفت وحدة عسكرية في خاركوف.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك"، إنه "في مساء يوم 11 نوفمبر، تم ضرب وحدة عسكرية في خاركوف، وكانت النتيجة بالنسبة لأنصار بانديرا (القوميين المتطرفين الأوكرانيين) كارثية للغاية: نحو 70 قتيلاً وأكثر من مئة جريح. في الوقت الحالي، لم يتم انتشال الجميع من تحت الأنقاض".
وردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، تنفذ القوات الروسية بانتظام هجمات على مواقع الأفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة، وكذلك على البنية التحتية: منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والإدارة العسكرية ومرافق الاتصالات في أوكرانيا.
صاروخ اسكندر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صواريخ " إسكندر- إم" التكتيكية تدمر 12 عربة أسلحة وذخائر للقوات الأوكرانية في مقاطعة نيكولاييف
30 سبتمبر, 08:13 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
الدفاع الجوي الروسي يسقط 51 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
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