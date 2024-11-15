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الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241115/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-51-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليلة-الماضية-1094817322.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 51 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
الدفاع الجوي الروسي يسقط 51 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الجيش الروسي تمكن من تحييد 51 طائرة أوكرانية مسيرة، الليلة الماضية. 15.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-15T04:27+0000
2024-11-15T05:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان لها: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة، ودمرت 51 طائرة أوكرانية دون طيار، منها 36 فوق أراضي منطقة كراسنودار، وثلاث فوق أراضي جمهورية القرم، وطائرتين اثنتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و10 فوق بحر آزوف".وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي. وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
https://sarabic.ae/20241114/البنتاغون-يعترف-بخطورة-المهمة-التي-تنتظره-بشأن-أوكرانيا-1094813882.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الدفاع الجوي الروسي يسقط 51 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية

04:27 GMT 15.11.2024 (تم التحديث: 05:01 GMT 15.11.2024)
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2024
© Photo / Russian Defense Ministry
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الجيش الروسي تمكن من تحييد 51 طائرة أوكرانية مسيرة، الليلة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان لها: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة، ودمرت 51 طائرة أوكرانية دون طيار، منها 36 فوق أراضي منطقة كراسنودار، وثلاث فوق أراضي جمهورية القرم، وطائرتين اثنتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و10 فوق بحر آزوف".
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البنتاغون يعترف بخطورة المهمة التي تنتظره بشأن أوكرانيا
أمس, 20:22 GMT

وكانت السلطات الروسية قد أعلنت حالة الطوارئ أو "نظام مكافحة الإرهاب" في كافة المناطق الروسية المحاذية للحدود الأوكرانية.

بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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