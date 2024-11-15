https://sarabic.ae/20241115/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-51-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليلة-الماضية-1094817322.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 51 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
الدفاع الجوي الروسي يسقط 51 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الجيش الروسي تمكن من تحييد 51 طائرة أوكرانية مسيرة، الليلة الماضية. 15.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-15T04:27+0000
2024-11-15T04:27+0000
2024-11-15T05:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102884/55/1028845583_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_2f056215c3d0917796c960339cb52521.jpg
وقالت الوزارة في بيان لها: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة، ودمرت 51 طائرة أوكرانية دون طيار، منها 36 فوق أراضي منطقة كراسنودار، وثلاث فوق أراضي جمهورية القرم، وطائرتين اثنتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و10 فوق بحر آزوف".وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي. وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
https://sarabic.ae/20241114/البنتاغون-يعترف-بخطورة-المهمة-التي-تنتظره-بشأن-أوكرانيا-1094813882.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102884/55/1028845583_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_a2bf1b64d3f0399d4b005f7400dc159d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
الدفاع الجوي الروسي يسقط 51 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
04:27 GMT 15.11.2024 (تم التحديث: 05:01 GMT 15.11.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الجيش الروسي تمكن من تحييد 51 طائرة أوكرانية مسيرة، الليلة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان لها: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة، ودمرت 51 طائرة أوكرانية دون طيار، منها 36 فوق أراضي منطقة كراسنودار، وثلاث فوق أراضي جمهورية القرم، وطائرتين اثنتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و10 فوق بحر آزوف".
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
وكانت السلطات الروسية قد أعلنت حالة الطوارئ أو "نظام مكافحة الإرهاب" في كافة المناطق الروسية المحاذية للحدود الأوكرانية.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة
عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.