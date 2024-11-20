https://sarabic.ae/20241120/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-44-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1094982660.html
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 44 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 44 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية، 44 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية. 20.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-20T05:18+0000
2024-11-20T05:18+0000
2024-11-20T05:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 44 طائرة مسيرة أوكرانية. تم تدمير20 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة نوفغورود، و5 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و4 فوق أراضي مقاطعة أوريول، و3 طائرات مسيرة (على التكرار) أُسقطت فوق أراضي كل من مقاطعات بيلغورود وتولا وتفير، وطائرتين مسيرتين (على التكرار) فوق أراضي كل من مقاطعات بريانسك وموسكو وسمولينسك". ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كان قد أعلن عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف."إسكندر إم" يستهدف تجمعا لقوات كييف ومنظومات "باتريوت" في مقاطعة دنيبروبيتروفسك
https://sarabic.ae/20241119/القوات-الروسية-تحبط-هجوما-أوكرانيا-باستخدام-طائرات-مسيرة-في-مقاطعة-تولا---عاجل-1094979473.html
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روسيا, العالم
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 44 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية، 44 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".
وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 44 طائرة مسيرة أوكرانية. تم تدمير20 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة نوفغورود، و5 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و4 فوق أراضي مقاطعة أوريول، و3 طائرات مسيرة (على التكرار) أُسقطت فوق أراضي كل من مقاطعات بيلغورود وتولا وتفير، وطائرتين مسيرتين (على التكرار) فوق أراضي كل من مقاطعات بريانسك وموسكو وسمولينسك".
ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كان قد أعلن عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة
عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.