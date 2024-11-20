https://sarabic.ae/20241120/الجيش-الروسي-يحرر-إيلينكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1094995102.html

الجيش الروسي يحرر بلدة إيلينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

الجيش الروسي يحرر بلدة إيلينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية حررت بلدة إيلينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 20.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-20T09:30+0000

2024-11-20T09:30+0000

2024-11-20T10:00+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "حررت وحدات من قوات مجموعة "المركز"، نتيجة للأعمال الهجومية النشطة، بلدة إيلينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 390 عسكريًا، ومركبة قتال مدرعة وعددا من المدافع".وأوضح البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، قامت بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد 5 هجمات مضادة وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 420 عسكريا، وعددا من المدافع ومركبة مشاة قتالية، وناقلة جند وتم تدمير 4 مستودعات للذخيرة ومخزن للطائرات المسيرة".وتابع البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، التقدم في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد هجومين مضادين، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 550 عسكريًا ودبابة ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، ومحطة رادار مضادة للبطاريات و5 مستودعات للذخيرة".ووفقا للدفاع الروسية، فإن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 4 قنابل من طراز "هامر" وصاروخ "هيمارس" و141 طائرة مسيرة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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