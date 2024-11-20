الجيش الروسي يحرر بلدة إيلينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:30 GMT 20.11.2024 (تم التحديث: 10:00 GMT 20.11.2024)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمركبة مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز "برادلي إم-2" تم الاستيلاء عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Evgeny Biyatov/
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية حررت بلدة إيلينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "حررت وحدات من قوات مجموعة "المركز"، نتيجة للأعمال الهجومية النشطة، بلدة إيلينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 390 عسكريًا، ومركبة قتال مدرعة وعددا من المدافع".
وأوضح البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، قامت بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد 5 هجمات مضادة وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 420 عسكريا، وعددا من المدافع ومركبة مشاة قتالية، وناقلة جند وتم تدمير 4 مستودعات للذخيرة ومخزن للطائرات المسيرة".
وأضافت الوزارة: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد هجوم مضاد وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 115 عسكريا، وتم تدمير دبابة وناقلة جند مدرعة، وتدمير محطة حرب إلكترونية من طراو "Enclave-N" وعدد من المدافع".
وتابع البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، التقدم في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد هجومين مضادين، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 550 عسكريًا ودبابة ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، ومحطة رادار مضادة للبطاريات و5 مستودعات للذخيرة".
وبحسب البيان، فإن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية ومرافق البنية التحتية للطاقة والوقود المستخدمة لدعم القوات المسلحة الأوكرانية وكذلك تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 139 منطقة".
ووفقا للدفاع الروسية، فإن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 4 قنابل من طراز "هامر" وصاروخ "هيمارس" و141 طائرة مسيرة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.