https://sarabic.ae/20241121/القوات-الروسية-تدمر-جسرا-أوكرانيا-عائما-على-نهر-سيفرني-دونيتس-1095025868.html
صاروخ "خي-38" الروسي يدمر جسرا أوكرانيا عائما على نهر "سيفيرسكي دونيتس"... فيديو
صاروخ "خي-38" الروسي يدمر جسرا أوكرانيا عائما على نهر "سيفيرسكي دونيتس"... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية، دمرت جسرا عائما للقوات المسلحة الأوكرانية، على نهر "سيفيرسكي دونيتس"، على محور كراسني ليمان،... 21.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-21T07:18+0000
2024-11-21T07:18+0000
2024-11-21T08:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/0d/1062173338_0:183:2383:1523_1920x0_80_0_0_59dd20da762e0a8397bdecd0bb1664fb.jpg
وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنه "نتيجة إصابة دقيقة، تم تدمير الجسر".بالإضافة إلى ذلك، نشرت وزارة الدفاع مقطع فيديو يتضمن لقطات للغارة الجوية التي دمرت الجسر العائم الأوكراني.ويشير وصف الفيديو إلى أن الضربة نُفذت باستخدام صاروخ "خي-38" الروسي.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.موسكو: خطة زيلينسكي للـ"صمود" هي مجموعة أوهام للحفاظ على سلطته
https://sarabic.ae/20241121/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-طائرتين-مسيرتين-أوكرانيتين-فوق-مقاطعتي-روستوف-وفولغوغراد-1095024186.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/0d/1062173338_0:0:2031:1523_1920x0_80_0_0_904ae11574fbeb5d02f190b152063a33.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري
صاروخ "خي-38" الروسي يدمر جسرا أوكرانيا عائما على نهر "سيفيرسكي دونيتس"... فيديو
07:18 GMT 21.11.2024 (تم التحديث: 08:32 GMT 21.11.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية، دمرت جسرا عائما للقوات المسلحة الأوكرانية، على نهر "سيفيرسكي دونيتس"، على محور كراسني ليمان، بصاروخ "خي-38".
وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنه "نتيجة إصابة دقيقة، تم تدمير الجسر".
بالإضافة إلى ذلك، نشرت وزارة الدفاع مقطع فيديو يتضمن لقطات للغارة الجوية التي دمرت الجسر العائم الأوكراني.
ويشير وصف الفيديو إلى أن الضربة نُفذت باستخدام صاروخ "خي-38" الروسي.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.