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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241122/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-نوفودميتروفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية---عاجل-1095088710.html
القوات الروسية تحرر بلدة نوفودميتروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدة نوفودميتروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية حررت بلدة نوفودميتروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 22.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-22T11:45+0000
2024-11-22T12:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في تقرير الوزارة الأسبوعي عن سير العملية العسكرية الخاصة: "وحدات من مجموعة "المركز" الروسية تواصل تقدمها في عمق دفاعات العدو، وحررت 5 بلدات، لينينسكي ونوفوالكسييفكا ونوفوسيليدوفكا وإيلينكا ونوفودميتروفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، استهدفت أفرادًا ومعدات من القوات المسلحة الأوكرانية، وكبدتها خسائر بلغت نحو 530 عسكرياً، وعددًا من المعدات الحربية خلال الأسبوع الماضي.وأوضحت الوزارة أن "خسائر العدو بلغت نحو 530 عسكرياً، و37 سيارة، و4 مدافع ميدان، عدا عن ذلك تم تدمير 11 محطة حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات، و4 مستودعات ذخيرة ميدانية".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، استهدفت أفراداً ومعدات من القوات الأوكرانية، وكبدتها خسائر بلغت نحو 3210 عسكرياً والعديد من المعدات العسكرية، خلال الأسبوع الماضي.وجاء في تقرير الوزارة الأسبوعي عن سير العملية العسكرية الخاصة، أنه "خلال أسبوع، عززت وحدات مجموعة "الغرب" الروسية مواقعها، وواصلت التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوة البشرية والمعدات لـ5 ألوية ميكانيكية وهجومية ومحمولة جوًا، ومظلات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواءين من الدفاع الوطني ولواء من الحرس الوطني".وأشارت الوزارة إلى التصدي لـ 27 هجومًا مضادًا من الوحدات الهجومية للعدو.وأوضحت الوزارة، أن "خسائر العدو بلغت نحو 3210 عسكرياً، و16 مركبة قتالية مدرعة، بما في ذلك 4 ناقلات جند مدرعة من طراز "إم113" أمريكية الصنع، و36 سيارة و30 قطعة مدفعية ميدانية، بما في ذلك 10 مدافع ذاتية الحركة ومدافع هاوتزر عيار 155 ملم من من إنتاج دول الناتو".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241122/صاروخ-أوريشنيك-فرط-الصوتي-خال-من-حشوة-نووية-يدمر-مجمعا-صناعيا-عسكريا-أوكرانيا---عاجل--1095089000.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تحرر بلدة نوفودميتروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

11:45 GMT 22.11.2024 (تم التحديث: 12:28 GMT 22.11.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية حررت بلدة نوفودميتروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في تقرير الوزارة الأسبوعي عن سير العملية العسكرية الخاصة: "وحدات من مجموعة "المركز" الروسية تواصل تقدمها في عمق دفاعات العدو، وحررت 5 بلدات، لينينسكي ونوفوالكسييفكا ونوفوسيليدوفكا وإيلينكا ونوفودميتروفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، استهدفت أفرادًا ومعدات من القوات المسلحة الأوكرانية، وكبدتها خسائر بلغت نحو 530 عسكرياً، وعددًا من المعدات الحربية خلال الأسبوع الماضي.

وجاء في تقرير الوزارة الأسبوعي عن سير العملية العسكرية الخاصة، أنه "خلال أسبوع، استهدفت وحدات مجموعة "دنيبر" الروسية أفراد ومعدات 3 ألوية ميكانيكية، ولواء مشاة، ولواء هجوم جبلي من القوات المسلحة الأوكرانية، و3 ألوية دفاع محلي".

وأوضحت الوزارة أن "خسائر العدو بلغت نحو 530 عسكرياً، و37 سيارة، و4 مدافع ميدان، عدا عن ذلك تم تدمير 11 محطة حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات، و4 مستودعات ذخيرة ميدانية".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، استهدفت أفراداً ومعدات من القوات الأوكرانية، وكبدتها خسائر بلغت نحو 3210 عسكرياً والعديد من المعدات العسكرية، خلال الأسبوع الماضي.
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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11:56 GMT
وجاء في تقرير الوزارة الأسبوعي عن سير العملية العسكرية الخاصة، أنه "خلال أسبوع، عززت وحدات مجموعة "الغرب" الروسية مواقعها، وواصلت التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوة البشرية والمعدات لـ5 ألوية ميكانيكية وهجومية ومحمولة جوًا، ومظلات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواءين من الدفاع الوطني ولواء من الحرس الوطني".
وأشارت الوزارة إلى التصدي لـ 27 هجومًا مضادًا من الوحدات الهجومية للعدو.
وأوضحت الوزارة، أن "خسائر العدو بلغت نحو 3210 عسكرياً، و16 مركبة قتالية مدرعة، بما في ذلك 4 ناقلات جند مدرعة من طراز "إم113" أمريكية الصنع، و36 سيارة و30 قطعة مدفعية ميدانية، بما في ذلك 10 مدافع ذاتية الحركة ومدافع هاوتزر عيار 155 ملم من من إنتاج دول الناتو".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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