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صاروخ "أوريشنيك" فرط الصوتي خال من حشوة نووية يدمر مجمعا صناعيا عسكريا أوكرانيا
صاروخ "أوريشنيك" فرط الصوتي خال من حشوة نووية يدمر مجمعا صناعيا عسكريا أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية استخدمت لأول مرة في ظروف القتال صاروخا باليستيا متوسط المدى "فرط صوتي" خال من حشوة نووية من طراز... 22.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-22T11:56+0000
2024-11-22T11:56+0000
2024-11-22T12:30+0000
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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "في 21 نوفمبر 2024، ردًا على استخدام الأسلحة الأمريكية والبريطانية بعيدة المدى ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية، شنت القوات المسلحة ضربة مشتركة على أحد أهداف المجمع الصناعي العسكري لأوكرانيا في دنيبروبيتروفسك".وأضاف البيان أنه "ولأول مرة في ظروف القتال، تم استخدام صاروخ باليستي متوسط المدى بنجاح في معدات تفوق سرعتها سرعة الصوت خالية من الأسلحة النووية من طراز "أوريشنيك"" .وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.قوات كييف تخسر 150 عسكريا خلال 24 ساعة على محور كورسكعراقجي يجري اتصالات مع وزراء خارجية 7 دول لعدم إصدار قرار ضد البرنامج النووي الإيراني
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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, العالم
صاروخ "أوريشنيك" فرط الصوتي خال من حشوة نووية يدمر مجمعا صناعيا عسكريا أوكرانيا
11:56 GMT 22.11.2024 (تم التحديث: 12:30 GMT 22.11.2024)
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية استخدمت لأول مرة في ظروف القتال صاروخا باليستيا متوسط المدى "فرط صوتي" خال من حشوة نووية من طراز "أوريشنيك" خلال هجوم على هدف عسكري أوكراني.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "في 21 نوفمبر 2024، ردًا على استخدام الأسلحة الأمريكية والبريطانية بعيدة المدى ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية، شنت القوات المسلحة ضربة مشتركة على أحد أهداف المجمع الصناعي العسكري لأوكرانيا في دنيبروبيتروفسك".
وأضاف البيان أنه "ولأول مرة في ظروف القتال، تم استخدام صاروخ باليستي متوسط المدى بنجاح في معدات تفوق سرعتها سرعة الصوت خالية من الأسلحة النووية من طراز "أوريشنيك"" .
وفي وقت سابق، نشر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، مقطع فيديو يظهر فيه عمل أحدث منظومة صاروخية روسية فرط صوتية "أوريشنيك".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.