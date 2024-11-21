https://sarabic.ae/20241121/مشاهد-للحظة-سقوط-صاروخ-أوريشنيك-الباليستي-الذي-أعلن-عنه-بوتين-1095070172.html

مشاهد للحظة سقوط صاروخ "أوريشنيك" الباليستي الذي أعلن عنه بوتين

مشاهد للحظة سقوط صاروخ "أوريشنيك" الباليستي الذي أعلن عنه بوتين

سبوتنيك عربي

نشر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، مقطع فيديو يظهر فيه عمل أحدث منظومة صاروخية روسية فرط صوتية "أوريشنيك"، بعد إعلان الرئيس بوتين عن ضربة... 21.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-21T19:38+0000

2024-11-21T19:38+0000

2024-11-21T19:38+0000

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وكتب ميدفيديف على منصة "إكس": "هذا ما أردتموه؟ حسنا، لقد حصلتم عليه، اللعنة".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لا توجد اليوم لدى أحد وسائل لمواجهة أحدث الأسلحة الروسية، مثل صاروخ "أوريشنيك".وقال بوتين في خطاب موجه إلى أفراد القوات المسلحة الروسية والمواطنين الروس حول الأحداث في منطقة العملية العسكرية الخاصة: "لا توجد حاليا أي وسيلة لمواجهة مثل هذه الأسلحة (مثل صواريخ أوريشنيك)".وأكد الرئيس بوتين أن أنظمة الدفاع الجوي الحديثة لا تعترض صواريخ أوريشنيك، بل تهاجم أهدافا بسرعة تصل إلى 10 ماخ، أي نحو 3 كيلومترات في الثانية.وقال: "لا توجد وسيلة لمواجهة مثل هذه الأسلحة اليوم. تهاجم الصواريخ أهدافًا بسرعة 10 ماخ، أي 2.5 - 3 كيلومتر في الثانية".وتابع: "أنظمة الدفاع الجوي الحديثة المتوفرة في العالم وأنظمة الدفاع الصاروخي التي أنشأها الأمريكيون في أوروبا لا تعترض مثل هذه الصواريخ. هذا مستبعد".بوتين: لا أحد يمتلك اليوم الوسائل لمواجهة صاروخ "أوريشنيك" الروسيبوتين: من المستحيل استخدام أسلحة بعيدة المدى ضد روسيا دون متخصصين من البلدان التي صنعتها

https://sarabic.ae/20241121/بوتين-لا-أحد-يمتلك-اليوم-الوسائل-لمواجهة-أحدث-الأسلحة-الروسية-1095066769.html

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