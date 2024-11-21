مشاهد للحظة سقوط صاروخ "أوريشنيك" الباليستي الذي أعلن عنه بوتين

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علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:16 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:22 GMT
7 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
11:36 GMT
24 د
من الملعب
جولة الحسم في دوري الأمم الأوروبية ومبابي خارج تشكيلة فرنسا
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل ينجح المبعوث الأمريكي هذه المرة في الخروج باتفاق حول وقف إطلاق النار في لبنان
12:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: بايدن يريد عرقلة ترامب عن أي اتفاق بشأن أوكرانيا
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
حراك سياسي في ليبيا مع أول انتخابات بلدية في البلاد ومحاولات للمصالحة الوطنية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
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19:03 GMT
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34 د
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البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
09:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:24 GMT
36 د
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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27 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
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خبير: الفيتو الأمريكي دليل واضح على أنها ترعى الإرهاب والإبادة الجماعية
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فيتو أمريكي جديد في مجلس الأمن ضد قرار لوقف الحرب في غزة
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https://sarabic.ae/20241121/مشاهد-للحظة-سقوط-صاروخ-أوريشنيك-الباليستي-الذي-أعلن-عنه-بوتين-1095070172.html
مشاهد للحظة سقوط صاروخ "أوريشنيك" الباليستي الذي أعلن عنه بوتين
مشاهد للحظة سقوط صاروخ "أوريشنيك" الباليستي الذي أعلن عنه بوتين
سبوتنيك عربي
نشر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، مقطع فيديو يظهر فيه عمل أحدث منظومة صاروخية روسية فرط صوتية "أوريشنيك"، بعد إعلان الرئيس بوتين عن ضربة... 21.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-21T19:38+0000
2024-11-21T19:38+0000
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وكتب ميدفيديف على منصة "إكس": "هذا ما أردتموه؟ حسنا، لقد حصلتم عليه، اللعنة".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لا توجد اليوم لدى أحد وسائل لمواجهة أحدث الأسلحة الروسية، مثل صاروخ "أوريشنيك".وقال بوتين في خطاب موجه إلى أفراد القوات المسلحة الروسية والمواطنين الروس حول الأحداث في منطقة العملية العسكرية الخاصة: "لا توجد حاليا أي وسيلة لمواجهة مثل هذه الأسلحة (مثل صواريخ أوريشنيك)".وأكد الرئيس بوتين أن أنظمة الدفاع الجوي الحديثة لا تعترض صواريخ أوريشنيك، بل تهاجم أهدافا بسرعة تصل إلى 10 ماخ، أي نحو 3 كيلومترات في الثانية.وقال: "لا توجد وسيلة لمواجهة مثل هذه الأسلحة اليوم. تهاجم الصواريخ أهدافًا بسرعة 10 ماخ، أي 2.5 - 3 كيلومتر في الثانية".وتابع: "أنظمة الدفاع الجوي الحديثة المتوفرة في العالم وأنظمة الدفاع الصاروخي التي أنشأها الأمريكيون في أوروبا لا تعترض مثل هذه الصواريخ. هذا مستبعد".بوتين: لا أحد يمتلك اليوم الوسائل لمواجهة صاروخ "أوريشنيك" الروسيبوتين: من المستحيل استخدام أسلحة بعيدة المدى ضد روسيا دون متخصصين من البلدان التي صنعتها
https://sarabic.ae/20241121/بوتين-لا-أحد-يمتلك-اليوم-الوسائل-لمواجهة-أحدث-الأسلحة-الروسية-1095066769.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

مشاهد للحظة سقوط صاروخ "أوريشنيك" الباليستي الذي أعلن عنه بوتين

19:38 GMT 21.11.2024
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق صاروخ باليستي س"ينيفا" من الغواصة النووية الاستراتيجية "بريانسك" في مياه بحر بارنتس، روسيا
إطلاق صاروخ باليستي سينيفا من الغواصة النووية الاستراتيجية بريانسك في مياه بحر بارنتس، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
© Sputnik . Pavel Lvov
/
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تابعنا عبر
نشر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، مقطع فيديو يظهر فيه عمل أحدث منظومة صاروخية روسية فرط صوتية "أوريشنيك"، بعد إعلان الرئيس بوتين عن ضربة استهدفت مصنع "يوجماش" للصواريخ بأوكرانيا.
وكتب ميدفيديف على منصة "إكس": "هذا ما أردتموه؟ حسنا، لقد حصلتم عليه، اللعنة".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لا توجد اليوم لدى أحد وسائل لمواجهة أحدث الأسلحة الروسية، مثل صاروخ "أوريشنيك".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: لا أحد يمتلك اليوم الوسائل لمواجهة صاروخ "أوريشنيك" الروسي
18:42 GMT
وقال بوتين في خطاب موجه إلى أفراد القوات المسلحة الروسية والمواطنين الروس حول الأحداث في منطقة العملية العسكرية الخاصة: "لا توجد حاليا أي وسيلة لمواجهة مثل هذه الأسلحة (مثل صواريخ أوريشنيك)".
وأكد الرئيس بوتين أن أنظمة الدفاع الجوي الحديثة لا تعترض صواريخ أوريشنيك، بل تهاجم أهدافا بسرعة تصل إلى 10 ماخ، أي نحو 3 كيلومترات في الثانية.
وقال: "لا توجد وسيلة لمواجهة مثل هذه الأسلحة اليوم. تهاجم الصواريخ أهدافًا بسرعة 10 ماخ، أي 2.5 - 3 كيلومتر في الثانية".
وتابع: "أنظمة الدفاع الجوي الحديثة المتوفرة في العالم وأنظمة الدفاع الصاروخي التي أنشأها الأمريكيون في أوروبا لا تعترض مثل هذه الصواريخ. هذا مستبعد".
بوتين: لا أحد يمتلك اليوم الوسائل لمواجهة صاروخ "أوريشنيك" الروسي
بوتين: من المستحيل استخدام أسلحة بعيدة المدى ضد روسيا دون متخصصين من البلدان التي صنعتها
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