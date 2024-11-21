مشاهد للحظة سقوط صاروخ "أوريشنيك" الباليستي الذي أعلن عنه بوتين
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق صاروخ باليستي س"ينيفا" من الغواصة النووية الاستراتيجية "بريانسك" في مياه بحر بارنتس، روسيا
© Sputnik . Pavel Lvov/
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نشر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، مقطع فيديو يظهر فيه عمل أحدث منظومة صاروخية روسية فرط صوتية "أوريشنيك"، بعد إعلان الرئيس بوتين عن ضربة استهدفت مصنع "يوجماش" للصواريخ بأوكرانيا.
وكتب ميدفيديف على منصة "إكس": "هذا ما أردتموه؟ حسنا، لقد حصلتم عليه، اللعنة".
⚡️فيديو للهجوم الصاروخي الباليستي الأسرع من الصوت "أوريشنيك" على مصنع يوجماش في دنيبروبيتروفسك، نشره نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف pic.twitter.com/j3JV5WS10Z— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) November 21, 2024
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لا توجد اليوم لدى أحد وسائل لمواجهة أحدث الأسلحة الروسية، مثل صاروخ "أوريشنيك".
وقال بوتين في خطاب موجه إلى أفراد القوات المسلحة الروسية والمواطنين الروس حول الأحداث في منطقة العملية العسكرية الخاصة: "لا توجد حاليا أي وسيلة لمواجهة مثل هذه الأسلحة (مثل صواريخ أوريشنيك)".
وأكد الرئيس بوتين أن أنظمة الدفاع الجوي الحديثة لا تعترض صواريخ أوريشنيك، بل تهاجم أهدافا بسرعة تصل إلى 10 ماخ، أي نحو 3 كيلومترات في الثانية.
📌 صاروخ أوريشنيك الأسرع من الصوت: الرد الروسي الذي لا يمكن إيقافه على تصرفات الناتو— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) November 21, 2024
🔶 النوع: نظام صاروخي باليستي متوسط المدى ذو قدرات فرط صوتية غير نووية.
🔶 السرعة: تصل إلى 10 ماخ، أي ما يعادل 2.5 إلى 3 كيلومتر في الثانية.
🔶 الإجراءات المضادة: لا تستطيع أنظمة الدفاع… pic.twitter.com/FYhpO9U2TS
وقال: "لا توجد وسيلة لمواجهة مثل هذه الأسلحة اليوم. تهاجم الصواريخ أهدافًا بسرعة 10 ماخ، أي 2.5 - 3 كيلومتر في الثانية".
وتابع: "أنظمة الدفاع الجوي الحديثة المتوفرة في العالم وأنظمة الدفاع الصاروخي التي أنشأها الأمريكيون في أوروبا لا تعترض مثل هذه الصواريخ. هذا مستبعد".