https://sarabic.ae/20241121/بوتين-لا-أحد-يمتلك-اليوم-الوسائل-لمواجهة-أحدث-الأسلحة-الروسية-1095066769.html

بوتين: لا أحد يمتلك اليوم الوسائل لمواجهة صاروخ "أوريشنيك" الروسي

بوتين: لا أحد يمتلك اليوم الوسائل لمواجهة صاروخ "أوريشنيك" الروسي

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أنه لا توجد اليوم لدى أحد وسائل لمواجهة أحدث الأسلحة الروسية، مثل صاروخ "أوريشنيك". 21.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-21T18:42+0000

2024-11-21T18:42+0000

2024-11-21T18:49+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال بوتين في خطاب موجه إلى أفراد القوات المسلحة الروسية والمواطنين الروس حول الأحداث في منطقة العملية العسكرية الخاصة: "لا توجد حاليا أي وسيلة لمواجهة مثل هذه الأسلحة (مثل صواريخ أوريشنيك)".وأكد الرئيس بوتين أن أنظمة الدفاع الجوي الحديثة لا تعترض صواريخ أوريشنيك، بل تهاجم أهدافا بسرعة تصل إلى 10 ماخ، أي نحو 3 كيلومترات في الثانية.وقال: "لا توجد وسيلة لمواجهة مثل هذه الأسلحة اليوم. تهاجم الصواريخ أهدافًا بسرعة 10 ماخ، أي 2.5 - 3 كيلومتر في الثانية".وأشار إلى أن الاختبارات في الظروف القتالية لنظام الصواريخ أوريشنيك تجرى ردا على الأعمال العدوانية لدول الناتو ضد روسيا.وقال: "اختبار نظام الصواريخ "أوريشنيك" في ظروف القتال جاء ردًا على التصرفات العدوانية لدول الناتو تجاه روسيا".وأكد بوتين أن الضربة على المصنع في دنيبروبيتروفسك نتجت عن صاروخ باليستي غير نووي تفوق سرعته سرعة الصوت.وصرح بأنه في مدينة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية، تعرض المجمع الذي ينتج تكنولوجيا الصواريخ، من بين أمور أخرى، للقصف.وقال: "على أراضي أوكرانيا، في مدينة دنيبروبيتروفسك، تم استهداف أحد أكبر المجمعات الصناعية المعروفة منذ زمن الاتحاد السوفيتي، والذي ينتج حتى اليوم تكنولوجيا الصواريخ وأسلحة أخرى".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أنه من المستحيل استخدام أسلحة بعيدة المدى ضد روسيا دون متخصصين من البلدان التي صنعت فيها.وفي وقت سابق، وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مرسوم أسس العقيدة النووية المحدثة للبلاد.وقالت الوثيقة: "من أجل تحسين سياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي، أصدر مرسومًا: للموافقة على الأسس المرفقة لسياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي".بعد تصريح بوتين.. متى تستخدم روسيا أسلحتها النووية وماذا تملك؟صاروخ "يارس" ينطلق من قاعدة "بليسيتسك" إلى ميدان "كورا" خلال تدريبات الردع الروسيةالصين تحشد صواريخ نووية قاتلة ترعب الجيش الأمريكيزعيم كوريا الديمقراطية يدعو إلى تعزيز القوات النووية "بلا حدود" واستكمال الاستعدادات للحر

https://sarabic.ae/20241121/بوتين-من-المستحيل-استخدام-أسلحة-بعيدة-المدى-ضد-روسيا-دون-متخصصين-من-البلدان-التي-صنعت-فيها-1095064500.html

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