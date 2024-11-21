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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241121/بوتين-لا-أحد-يمتلك-اليوم-الوسائل-لمواجهة-أحدث-الأسلحة-الروسية-1095066769.html
بوتين: لا أحد يمتلك اليوم الوسائل لمواجهة صاروخ "أوريشنيك" الروسي
بوتين: لا أحد يمتلك اليوم الوسائل لمواجهة صاروخ "أوريشنيك" الروسي
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أنه لا توجد اليوم لدى أحد وسائل لمواجهة أحدث الأسلحة الروسية، مثل صاروخ "أوريشنيك". 21.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-21T18:42+0000
2024-11-21T18:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوتين في خطاب موجه إلى أفراد القوات المسلحة الروسية والمواطنين الروس حول الأحداث في منطقة العملية العسكرية الخاصة: "لا توجد حاليا أي وسيلة لمواجهة مثل هذه الأسلحة (مثل صواريخ أوريشنيك)".وأكد الرئيس بوتين أن أنظمة الدفاع الجوي الحديثة لا تعترض صواريخ أوريشنيك، بل تهاجم أهدافا بسرعة تصل إلى 10 ماخ، أي نحو 3 كيلومترات في الثانية.وقال: "لا توجد وسيلة لمواجهة مثل هذه الأسلحة اليوم. تهاجم الصواريخ أهدافًا بسرعة 10 ماخ، أي 2.5 - 3 كيلومتر في الثانية".وأشار إلى أن الاختبارات في الظروف القتالية لنظام الصواريخ أوريشنيك تجرى ردا على الأعمال العدوانية لدول الناتو ضد روسيا.وقال: "اختبار نظام الصواريخ "أوريشنيك" في ظروف القتال جاء ردًا على التصرفات العدوانية لدول الناتو تجاه روسيا".وأكد بوتين أن الضربة على المصنع في دنيبروبيتروفسك نتجت عن صاروخ باليستي غير نووي تفوق سرعته سرعة الصوت.وصرح بأنه في مدينة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية، تعرض المجمع الذي ينتج تكنولوجيا الصواريخ، من بين أمور أخرى، للقصف.وقال: "على أراضي أوكرانيا، في مدينة دنيبروبيتروفسك، تم استهداف أحد أكبر المجمعات الصناعية المعروفة منذ زمن الاتحاد السوفيتي، والذي ينتج حتى اليوم تكنولوجيا الصواريخ وأسلحة أخرى".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أنه من المستحيل استخدام أسلحة بعيدة المدى ضد روسيا دون متخصصين من البلدان التي صنعت فيها.وفي وقت سابق، وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مرسوم أسس العقيدة النووية المحدثة للبلاد.وقالت الوثيقة: "من أجل تحسين سياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي، أصدر مرسومًا: للموافقة على الأسس المرفقة لسياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي".بعد تصريح بوتين.. متى تستخدم روسيا أسلحتها النووية وماذا تملك؟صاروخ "يارس" ينطلق من قاعدة "بليسيتسك" إلى ميدان "كورا" خلال تدريبات الردع الروسيةالصين تحشد صواريخ نووية قاتلة ترعب الجيش الأمريكيزعيم كوريا الديمقراطية يدعو إلى تعزيز القوات النووية "بلا حدود" واستكمال الاستعدادات للحر
https://sarabic.ae/20241121/بوتين-من-المستحيل-استخدام-أسلحة-بعيدة-المدى-ضد-روسيا-دون-متخصصين-من-البلدان-التي-صنعت-فيها-1095064500.html
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روسيا

بوتين: لا أحد يمتلك اليوم الوسائل لمواجهة صاروخ "أوريشنيك" الروسي

18:42 GMT 21.11.2024 (تم التحديث: 18:49 GMT 21.11.2024)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أنه لا توجد اليوم لدى أحد وسائل لمواجهة أحدث الأسلحة الروسية، مثل صاروخ "أوريشنيك".
وقال بوتين في خطاب موجه إلى أفراد القوات المسلحة الروسية والمواطنين الروس حول الأحداث في منطقة العملية العسكرية الخاصة: "لا توجد حاليا أي وسيلة لمواجهة مثل هذه الأسلحة (مثل صواريخ أوريشنيك)".
وأكد الرئيس بوتين أن أنظمة الدفاع الجوي الحديثة لا تعترض صواريخ أوريشنيك، بل تهاجم أهدافا بسرعة تصل إلى 10 ماخ، أي نحو 3 كيلومترات في الثانية.
وقال: "لا توجد وسيلة لمواجهة مثل هذه الأسلحة اليوم. تهاجم الصواريخ أهدافًا بسرعة 10 ماخ، أي 2.5 - 3 كيلومتر في الثانية".

وتابع: "أنظمة الدفاع الجوي الحديثة المتوفرة في العالم وأنظمة الدفاع الصاروخي التي أنشأها الأمريكيون في أوروبا لا تعترض مثل هذه الصواريخ. هذا مستبعد".

وأشار إلى أن الاختبارات في الظروف القتالية لنظام الصواريخ أوريشنيك تجرى ردا على الأعمال العدوانية لدول الناتو ضد روسيا.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
بوتين: من المستحيل استخدام أسلحة بعيدة المدى ضد روسيا دون متخصصين من البلدان التي صنعتها
17:14 GMT
وقال: "اختبار نظام الصواريخ "أوريشنيك" في ظروف القتال جاء ردًا على التصرفات العدوانية لدول الناتو تجاه روسيا".
وأكد بوتين أن الضربة على المصنع في دنيبروبيتروفسك نتجت عن صاروخ باليستي غير نووي تفوق سرعته سرعة الصوت.

وقال بوتين: "في ظروف القتال، تم أيضًا اختبار أحد أحدث الأنظمة الروسية متوسطة المدى، في هذه الحالة، بصاروخ باليستي بمعدات غير نووية تفوق سرعتها سرعة الصوت، أطلق عليه علماء الصواريخ لدينا اسم أوريشنيك".

وصرح بأنه في مدينة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية، تعرض المجمع الذي ينتج تكنولوجيا الصواريخ، من بين أمور أخرى، للقصف.
وقال: "على أراضي أوكرانيا، في مدينة دنيبروبيتروفسك، تم استهداف أحد أكبر المجمعات الصناعية المعروفة منذ زمن الاتحاد السوفيتي، والذي ينتج حتى اليوم تكنولوجيا الصواريخ وأسلحة أخرى".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أنه من المستحيل استخدام أسلحة بعيدة المدى ضد روسيا دون متخصصين من البلدان التي صنعت فيها.
وفي وقت سابق، وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مرسوم أسس العقيدة النووية المحدثة للبلاد.
وقالت الوثيقة: "من أجل تحسين سياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي، أصدر مرسومًا: للموافقة على الأسس المرفقة لسياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي".
بعد تصريح بوتين.. متى تستخدم روسيا أسلحتها النووية وماذا تملك؟
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