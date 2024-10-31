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الصين تحشد صواريخ نووية قاتلة ترعب الجيش الأمريكي
الصين تحشد صواريخ نووية قاتلة ترعب الجيش الأمريكي
سبوتنيك عربي
حذر تقرير استخباراتي أمريكي من أن الصين تعزز أعداد صواريخها الباليستية المتوسطة المدى المعروفة بـ"قاتل غوام"، وهي صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية. 31.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-31T14:10+0000
2024-10-31T14:10+0000
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وبحسب وسائل إعلام غربية، فإن الصواريخ الباليستية الصينية طراز "دي إف - 26" تمثل أكبر خطر يهدد القواعد الأمريكية في المحيط الهادئ.ويعرف الصاروخ الصيني بـ"قاتل غوام" لأنه قادر على استهداف القوات الأمريكية المتمركزة على جزيرة غوام في المحيط الهادئ.وتخطط الصين لامتلاك ألف صاروخ من هذا الطراز، الذي يمكنه تنفيذ ضربات نووية دقيقة ضد أهداف أمريكية، وهو جزء من الترسانة الصاروخية النووية الصينية.وحذر التقرير من خطورة هذا الصاروخ التي تمكن في تصميمه بصورة تمكن الصين من تزويده برأس حربي تقليدي أو نووي في وقت قصير.ويمتلك الصاروخ الصيني ميزة أخرى تتمثل في أن منصة إطلاقه محمولة على مركبات متحركة تجعل عملية استهدافه في غاية الصعوية، كما أنه يمثل اختيارا نموذجيا للجيش الصيني عندما يتعلق الأمر بتنفيذ ضربات نووية محدودة لا تقود إلى مواجهة نووية شاملة.يذكر أن تقارير أمريكية سابقة حذرت من تنامي قدرات الصين النووية فيما يتعلق بعدد الصواريخ بصورة عامة وعدد منصات الإطلاق، إضافة إلى زيادة في عدد الرؤوس النووية التي تملكها بكين.وكان تقرير سابق لـ"البنتاغون"، قد حذر من أن ترسانة الصين من الأسلحة النووية تنمو بسرعة كبيرة وأن عدد الرؤوس النووية الصينية يمكن أن يصل إلى 700 رأس نووي خلال 6 سنوات وقد يتجاوز ألف رأس نووي في 2030. كما حذر من أن ترسانة الصين النووية يمكن أن تساوي أو تتجاوز الترسانة النووية الأمريكية بحلول عام 2050، وهو الأمر الذي اعتبرته الصين بمثابة "تكهنات" في ذات الوقت الذي أكدت فيه حرصها على امتلاك قوة نووية تمكنها من ردع أعدائها وحماية أمنها القومي.
https://sarabic.ae/20240713/إعلان-تأهب-وتجارب-صاروخية-مقارنة-بين-القدرات-الصاروخية-للصين-وتايوان-1090760570.html
https://sarabic.ae/20231014/بعد-التحذير-من-عدم-قدرة-أمريكا-على-مواجهتها-ما-هي-القدرات-النووية-لروسيا-والصين-1082010428.html
https://sarabic.ae/20221208/مقارنة-نووية-بين-الصين-وأمريكا-في-2022-1070977401.html
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رصد عسكري, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

الصين تحشد صواريخ نووية قاتلة ترعب الجيش الأمريكي

14:10 GMT 31.10.2024
© Photoصاروخ نووي استراتيجي أثناء التحليق
صاروخ نووي استراتيجي أثناء التحليق - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
© Photo
تابعنا عبر
حذر تقرير استخباراتي أمريكي من أن الصين تعزز أعداد صواريخها الباليستية المتوسطة المدى المعروفة بـ"قاتل غوام"، وهي صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.
وبحسب وسائل إعلام غربية، فإن الصواريخ الباليستية الصينية طراز "دي إف - 26" تمثل أكبر خطر يهدد القواعد الأمريكية في المحيط الهادئ.
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إعلان تأهب وتجارب صاروخية.. مقارنة بين القدرات الصاروخية للصين وتايوان
13 يوليو, 14:39 GMT
ويعرف الصاروخ الصيني بـ"قاتل غوام" لأنه قادر على استهداف القوات الأمريكية المتمركزة على جزيرة غوام في المحيط الهادئ.
وتخطط الصين لامتلاك ألف صاروخ من هذا الطراز، الذي يمكنه تنفيذ ضربات نووية دقيقة ضد أهداف أمريكية، وهو جزء من الترسانة الصاروخية النووية الصينية.
وحذر التقرير من خطورة هذا الصاروخ التي تمكن في تصميمه بصورة تمكن الصين من تزويده برأس حربي تقليدي أو نووي في وقت قصير.
إطلاق صاروخ نووي روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2023
بعد التحذير من عدم قدرة أمريكا على مواجهتها... ما هي القدرات النووية لروسيا والصين؟
14 أكتوبر 2023, 17:47 GMT
ويمتلك الصاروخ الصيني ميزة أخرى تتمثل في أن منصة إطلاقه محمولة على مركبات متحركة تجعل عملية استهدافه في غاية الصعوية، كما أنه يمثل اختيارا نموذجيا للجيش الصيني عندما يتعلق الأمر بتنفيذ ضربات نووية محدودة لا تقود إلى مواجهة نووية شاملة.
يذكر أن تقارير أمريكية سابقة حذرت من تنامي قدرات الصين النووية فيما يتعلق بعدد الصواريخ بصورة عامة وعدد منصات الإطلاق، إضافة إلى زيادة في عدد الرؤوس النووية التي تملكها بكين.
النووي الصيني - أول قنبلة هيدروجينية تفجرها الصين عام 1967 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2022
مقارنة نووية بين الصين وأمريكا في 2022
8 ديسمبر 2022, 11:20 GMT
وكان تقرير سابق لـ"البنتاغون"، قد حذر من أن ترسانة الصين من الأسلحة النووية تنمو بسرعة كبيرة وأن عدد الرؤوس النووية الصينية يمكن أن يصل إلى 700 رأس نووي خلال 6 سنوات وقد يتجاوز ألف رأس نووي في 2030.
كما حذر من أن ترسانة الصين النووية يمكن أن تساوي أو تتجاوز الترسانة النووية الأمريكية بحلول عام 2050، وهو الأمر الذي اعتبرته الصين بمثابة "تكهنات" في ذات الوقت الذي أكدت فيه حرصها على امتلاك قوة نووية تمكنها من ردع أعدائها وحماية أمنها القومي.
© Sputnikمعلومات عن الصاروخ الصيني الخارق "دي إف - 17"
معلومات عن الصاروخ الصيني الخارق دي إف - 17 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
معلومات عن الصاروخ الصيني الخارق "دي إف - 17"
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