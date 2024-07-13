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إعلان تأهب وتجارب صاروخية.. مقارنة بين القدرات الصاروخية للصين وتايوان
إعلان تأهب وتجارب صاروخية.. مقارنة بين القدرات الصاروخية للصين وتايوان
سبوتنيك عربي
شهدت السنوات الأخيرة زيادة مستويات التصعيد بين الصين، صاحبة ثالث أضخم جيش في العالم، وتايوان (الصين)، التي تصنف قوتها العسكرية في المرتبة رقم 24 عالميا،... 13.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-13T14:39+0000
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وتحاول تايوان، بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، امتلاك قدرات صاروخية قوية تضم صواريخ دفاعية وهجومية لمواجهة أي هجوم صيني محتمل، بينما تمتلك الصين ترسانة صاروخية ضخمة تشمل جميع أنواع الصواريخ الهجومية والدفاعية سواء كانت باليستية أو مجنحة.قدرات تايوان الصاروخيةتضم قوة تايوان الصاروخية 7 أنواع من الصواريخ بينها 5 طرازات في الخدمة وصاروخ متقادم وآخر في مرحلة التطوير.ومن حيث الأنواع تضم قوة تايوان الصاروخية 3 أنواع من الصواريخ المجنحة المضادة للسفن، ونوعين من الصواريخ المجنحة المضادة للسفن التي يمكن إطلاقها من منصات أرضية، إضافة إلى نوع من الصواريخ المجنحة التي يمكن إطلاقها من الجو، ونوع من الصواريخ الباليستية القصيرة المدى.قدرات الصين الصاروخيةتمتلك الصين واحدة من أضخم الترسانات الصاروخية في العالم، حسبما تشير إحصاءات موقع "ميسيل ثريت" الأمريكي، الذي أورد 16 طرازا من الصواريخ الصينية الموجودة في الخدمة، وتضم صواريخ مجنحة وباليستية وصواريخ فرط صوتية.ومن حيث المدى، تضم الترسانة الصاروخية الصينية صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى وعابرة للقارات يمكنها الوصول إلى أي مكان في العالم خلال دقائق معدودة.وإضافة إلى قدراتها من أنواع الصواريخ الباليستية التي تستخدمها الدول الأخرى، فإن الصين طورت أنواعا من الصواريخ الباليستية التي يمكن إطلاقها من الطائرات وهو ما يمثل تفوقا هائلا في هذا المجال وقدرة أكبر على قصف الخصم في زمن قياسي.وبحسب الموقع، فإن الترسانة الصينية تضم 4 أنواع من الصواريخ الباليستية القصيرة المدى ونوع متوسط المدى، ونوع من الصواريخ الانزلاقية و4 أنواع من الصواريخ العابرة للقارات و7 أنواع من الصواريخ المجنحة، ونوع من الصواريخ الباليستية التي يمكن إطلاقها من الغواصات.وبحسب الموقع، فإن مدى الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي تملكها الصين يبدأ من 4 آلاف و500 كيلومترا كما هو الحال في الصاروخ "دي إف - 4"، ويصل إلى 13 ألف كيلومتر للصاروخ "دي إف - 5".إعلان تأهبوقالت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم السبت، إنها تراقب موجات من التجارب الصاروخية التي تجريها بكين في منطقة منغوليا في أقصى شمالي الصين، مشيرة إلى أنها وضعت قوات دفاعها الجوي في حالة تأهب.وفي مايو/ أيار الماضي، أجرت الصين مناورات تحاكي تطويق تايوان والسيطرة عليها في أعقاب تنصيب الرئيس التايواني الجديد لاي تشينغ تي، الذي تعتبره بكين "انفصاليا خطرا".يشار إلى أن تايوان تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين، منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرا لا جدال فيه، وأنه يمكن أن تستخدم القوة العسكرية ضدها إذا لزم الأمر.
https://sarabic.ae/20230527/الصين-تحذر-من-خطوة-خطيرة-معلومات-عن-صواريخ-ستينغر-الأمريكية-1077483018.html
https://sarabic.ae/20220804/بعد-إعلان-إطلاقه-بالقرب-من-تايوان-معلومات-عن-الصاروخ-الصيني-الخارق-دي-إف---17-1065983022.html
https://sarabic.ae/20240704/لتدمير-حاملات-الطائرات-تزويد-قاذفة-استراتيجية-صينية-بـ4-صواريخ-باليستية-1090462814.html
https://sarabic.ae/20240713/تايوان-تعلن-تأهب-دفاعاتها-الجوية-بعد-رصد-تجارب-صاروخية-في-الصين-1090748185.html
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رصد عسكري, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان, أخبار العالم الآن

إعلان تأهب وتجارب صاروخية.. مقارنة بين القدرات الصاروخية للصين وتايوان

14:39 GMT 13.07.2024
© AFP 2023 / -صاروخ صيني بعيد المدى
صاروخ صيني بعيد المدى - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2024
© AFP 2023 / -
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شهدت السنوات الأخيرة زيادة مستويات التصعيد بين الصين، صاحبة ثالث أضخم جيش في العالم، وتايوان (الصين)، التي تصنف قوتها العسكرية في المرتبة رقم 24 عالميا، وتعتبرها الصين جزءا من أراضيها.
وتحاول تايوان، بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، امتلاك قدرات صاروخية قوية تضم صواريخ دفاعية وهجومية لمواجهة أي هجوم صيني محتمل، بينما تمتلك الصين ترسانة صاروخية ضخمة تشمل جميع أنواع الصواريخ الهجومية والدفاعية سواء كانت باليستية أو مجنحة.
جندي أمريكي يحمل قاذف صواريخ ستينغر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
الصين تحذر من "خطوة خطيرة"... معلومات عن صواريخ "ستينغر" الأمريكية
27 مايو 2023, 14:32 GMT

قدرات تايوان الصاروخية

تضم قوة تايوان الصاروخية 7 أنواع من الصواريخ بينها 5 طرازات في الخدمة وصاروخ متقادم وآخر في مرحلة التطوير.
ومن حيث الأنواع تضم قوة تايوان الصاروخية 3 أنواع من الصواريخ المجنحة المضادة للسفن، ونوعين من الصواريخ المجنحة المضادة للسفن التي يمكن إطلاقها من منصات أرضية، إضافة إلى نوع من الصواريخ المجنحة التي يمكن إطلاقها من الجو، ونوع من الصواريخ الباليستية القصيرة المدى.
هسيونغ فنغ "آي/ آي إيه": صاروخ مجنح مضاد للسفن مداه 40 كلم... خارج الخدمة.
هسيونغ فنغ - 2: صاروخ مجنح مضاد للسفن يتراوح مداه بين 100 و120 كلم... في الخدمة.
هسيونغ فنغ "آي آي إي": صاروخ مجنح للهجوم الأرضي مداه 600 كلم... في الخدمة.
هسيونغ - 3: صاروخ مجنح مضاد للسفن يتراوح مداه بين 120 و150 كلم... في الخدمة.
تين شي: صاروخ باليستي قصير المدى مداه 120 كلم... في الخدمة.
وان شين: صاروخ مجنح يتم إطلاقه من الجو مداه 240 كلم... في الخدمة.
يون فنغ: صاروخ مجنح للهجوم الأرضي مداه يتراوح بين 1200 و2000 كلم... في مرحلة التطوير.
صاروخ دونغ فنغ - دي إف 17 الصيني الأسرع من الصوت - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
بعد إعلان إطلاقه بالقرب من تايوان… معلومات عن الصاروخ الصيني الخارق "دي إف - 17"
4 أغسطس 2022, 10:38 GMT

قدرات الصين الصاروخية

تمتلك الصين واحدة من أضخم الترسانات الصاروخية في العالم، حسبما تشير إحصاءات موقع "ميسيل ثريت" الأمريكي، الذي أورد 16 طرازا من الصواريخ الصينية الموجودة في الخدمة، وتضم صواريخ مجنحة وباليستية وصواريخ فرط صوتية.
ومن حيث المدى، تضم الترسانة الصاروخية الصينية صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى وعابرة للقارات يمكنها الوصول إلى أي مكان في العالم خلال دقائق معدودة.
قاذفة قنابل صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
لتدمير حاملات الطائرات.. تزويد قاذفة استراتيجية صينية بـ4 صواريخ باليستية
4 يوليو, 14:34 GMT
وإضافة إلى قدراتها من أنواع الصواريخ الباليستية التي تستخدمها الدول الأخرى، فإن الصين طورت أنواعا من الصواريخ الباليستية التي يمكن إطلاقها من الطائرات وهو ما يمثل تفوقا هائلا في هذا المجال وقدرة أكبر على قصف الخصم في زمن قياسي.
وبحسب الموقع، فإن الترسانة الصينية تضم 4 أنواع من الصواريخ الباليستية القصيرة المدى ونوع متوسط المدى، ونوع من الصواريخ الانزلاقية و4 أنواع من الصواريخ العابرة للقارات و7 أنواع من الصواريخ المجنحة، ونوع من الصواريخ الباليستية التي يمكن إطلاقها من الغواصات.
وبحسب الموقع، فإن مدى الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي تملكها الصين يبدأ من 4 آلاف و500 كيلومترا كما هو الحال في الصاروخ "دي إف - 4"، ويصل إلى 13 ألف كيلومتر للصاروخ "دي إف - 5".

إعلان تأهب

وقالت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم السبت، إنها تراقب موجات من التجارب الصاروخية التي تجريها بكين في منطقة منغوليا في أقصى شمالي الصين، مشيرة إلى أنها وضعت قوات دفاعها الجوي في حالة تأهب.
الجيش التايواني... جنود تايوانيون بجوار صواريخ هوك الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2024
تايوان تعلن تأهب دفاعاتها الجوية بعد رصد تجارب صاروخية في الصين
08:11 GMT
وفي مايو/ أيار الماضي، أجرت الصين مناورات تحاكي تطويق تايوان والسيطرة عليها في أعقاب تنصيب الرئيس التايواني الجديد لاي تشينغ تي، الذي تعتبره بكين "انفصاليا خطرا".
يشار إلى أن تايوان تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين، منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.
وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرا لا جدال فيه، وأنه يمكن أن تستخدم القوة العسكرية ضدها إذا لزم الأمر.
© Sputnikما هي أقوى 5 صواريخ صينية مضادة للسفن؟
ما هي أقوى 5 صواريخ صينية مضادة للسفن؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2024
ما هي أقوى 5 صواريخ صينية مضادة للسفن؟
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