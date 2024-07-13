https://sarabic.ae/20240713/إعلان-تأهب-وتجارب-صاروخية-مقارنة-بين-القدرات-الصاروخية-للصين-وتايوان-1090760570.html

إعلان تأهب وتجارب صاروخية.. مقارنة بين القدرات الصاروخية للصين وتايوان

إعلان تأهب وتجارب صاروخية.. مقارنة بين القدرات الصاروخية للصين وتايوان

سبوتنيك عربي

شهدت السنوات الأخيرة زيادة مستويات التصعيد بين الصين، صاحبة ثالث أضخم جيش في العالم، وتايوان (الصين)، التي تصنف قوتها العسكرية في المرتبة رقم 24 عالميا،... 13.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-13T14:39+0000

2024-07-13T14:39+0000

2024-07-13T14:39+0000

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وتحاول تايوان، بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، امتلاك قدرات صاروخية قوية تضم صواريخ دفاعية وهجومية لمواجهة أي هجوم صيني محتمل، بينما تمتلك الصين ترسانة صاروخية ضخمة تشمل جميع أنواع الصواريخ الهجومية والدفاعية سواء كانت باليستية أو مجنحة.قدرات تايوان الصاروخيةتضم قوة تايوان الصاروخية 7 أنواع من الصواريخ بينها 5 طرازات في الخدمة وصاروخ متقادم وآخر في مرحلة التطوير.ومن حيث الأنواع تضم قوة تايوان الصاروخية 3 أنواع من الصواريخ المجنحة المضادة للسفن، ونوعين من الصواريخ المجنحة المضادة للسفن التي يمكن إطلاقها من منصات أرضية، إضافة إلى نوع من الصواريخ المجنحة التي يمكن إطلاقها من الجو، ونوع من الصواريخ الباليستية القصيرة المدى.قدرات الصين الصاروخيةتمتلك الصين واحدة من أضخم الترسانات الصاروخية في العالم، حسبما تشير إحصاءات موقع "ميسيل ثريت" الأمريكي، الذي أورد 16 طرازا من الصواريخ الصينية الموجودة في الخدمة، وتضم صواريخ مجنحة وباليستية وصواريخ فرط صوتية.ومن حيث المدى، تضم الترسانة الصاروخية الصينية صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى وعابرة للقارات يمكنها الوصول إلى أي مكان في العالم خلال دقائق معدودة.وإضافة إلى قدراتها من أنواع الصواريخ الباليستية التي تستخدمها الدول الأخرى، فإن الصين طورت أنواعا من الصواريخ الباليستية التي يمكن إطلاقها من الطائرات وهو ما يمثل تفوقا هائلا في هذا المجال وقدرة أكبر على قصف الخصم في زمن قياسي.وبحسب الموقع، فإن الترسانة الصينية تضم 4 أنواع من الصواريخ الباليستية القصيرة المدى ونوع متوسط المدى، ونوع من الصواريخ الانزلاقية و4 أنواع من الصواريخ العابرة للقارات و7 أنواع من الصواريخ المجنحة، ونوع من الصواريخ الباليستية التي يمكن إطلاقها من الغواصات.وبحسب الموقع، فإن مدى الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي تملكها الصين يبدأ من 4 آلاف و500 كيلومترا كما هو الحال في الصاروخ "دي إف - 4"، ويصل إلى 13 ألف كيلومتر للصاروخ "دي إف - 5".إعلان تأهبوقالت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم السبت، إنها تراقب موجات من التجارب الصاروخية التي تجريها بكين في منطقة منغوليا في أقصى شمالي الصين، مشيرة إلى أنها وضعت قوات دفاعها الجوي في حالة تأهب.وفي مايو/ أيار الماضي، أجرت الصين مناورات تحاكي تطويق تايوان والسيطرة عليها في أعقاب تنصيب الرئيس التايواني الجديد لاي تشينغ تي، الذي تعتبره بكين "انفصاليا خطرا".يشار إلى أن تايوان تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين، منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرا لا جدال فيه، وأنه يمكن أن تستخدم القوة العسكرية ضدها إذا لزم الأمر.

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رصد عسكري, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان, أخبار العالم الآن