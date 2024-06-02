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وزير الدفاع الصيني محذرا: أي شخص يجرؤ على فصل تايوان عن بكين لا بد من تحطيمه إربا.. فيديو
وزير الدفاع الصيني محذرا: أي شخص يجرؤ على فصل تايوان عن بكين لا بد من تحطيمه إربا.. فيديو
سبوتنيك عربي
حذر وزير الدفاع الصيني، دونغ جون، اليوم الأحد، من أن "أي شخص يجرؤ على فصل تايوان عن الصين يشارك في تدمير ذاته، ولا بد من تحطيمه إربا". 02.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-02T06:51+0000
2024-06-02T06:51+0000
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وأكد في خطاب ألقاه حوار شانغريلا 2024، المقام في سنغافورة، على موقف الصين الثابت بشأن مسألة تايوان، مشددا على أن مسألة تايوان تقع في صميم المصالح الأساسية للصين، وأن مبدأ "الصين الواحدة" أصبح منذ فترة طويلة معيارا معترفا به عالميا للعلاقات الدولية.وتابع دونغ: "لكن ما نشهده الآن هو أن سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي في تايوان تسعى إلى تحقيق "استقلال تايوان" بطريقة تدريجية، إذ إنها عازمة على إزالة الطابع الأخلاقي في تايوان وقطع الروابط الاجتماعية والتاريخية والثقافية عبر مضيق تايوان"، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.واعتبر دونغ إن "تلك التصريحات الانفصالية المتعصبة كشفت خيانتهم للأمة الصينية وأسلافهم، وسيتم تثبيتها في عمود العار في التاريخ"، وفق قوله.وأكد وزير الدفاع الصيني، دونغ جون في خطابه مجددا أن تعامل الصين مع مسألة تايوان وفقا للقانون، هو بالكامل مسألة من شؤون الصين الداخلية، التي لا تحتمل أي تدخل أجنبي.وأشار إلى أنه بينما تظل الصين ملتزمة بإعادة التوحيد السلمي، فإن هذا الاحتمال يتآكل بشكل متزايد بسبب القوى الانفصالية "لاستقلال تايوان" والقوى الخارجية، وذلك لأن خطر الانفصال الوطني قائم دائما.وأكد وزير الدفاع الصيني أن جيش بلاده سيظل قوة قوية وساحقة في حماية الوحدة الوطنية، وسيتخذ إجراءات حازمة وقوية في الوقت المناسب للحد من "استقلال تايوان"، والتأكد من عدم نجاح مثل هذه المؤامرة أبدا.يشار إلى أن تايوان تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين، منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.
https://sarabic.ae/20240527/أمريكا-تؤجج-التوتر-بين-الصين-وتايوان-عبر-إرسال-أسلحة-جديدة-إلى-تايبيه---1089237912.html
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الصين, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, العالم, أخبار العالم الآن

وزير الدفاع الصيني محذرا: أي شخص يجرؤ على فصل تايوان عن بكين لا بد من تحطيمه إربا.. فيديو

06:51 GMT 02.06.2024
© AFP 2023 / ROSLAN RAHMANوزير الدفاع الصيني، دونغ جون
وزير الدفاع الصيني، دونغ جون - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
وزير الدفاع الصيني، دونغ جون
© AFP 2023 / ROSLAN RAHMAN
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حذر وزير الدفاع الصيني، دونغ جون، اليوم الأحد، من أن "أي شخص يجرؤ على فصل تايوان عن الصين يشارك في تدمير ذاته، ولا بد من تحطيمه إربا".
وأكد في خطاب ألقاه حوار شانغريلا 2024، المقام في سنغافورة، على موقف الصين الثابت بشأن مسألة تايوان، مشددا على أن مسألة تايوان تقع في صميم المصالح الأساسية للصين، وأن مبدأ "الصين الواحدة" أصبح منذ فترة طويلة معيارا معترفا به عالميا للعلاقات الدولية.
وتابع دونغ: "لكن ما نشهده الآن هو أن سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي في تايوان تسعى إلى تحقيق "استقلال تايوان" بطريقة تدريجية، إذ إنها عازمة على إزالة الطابع الأخلاقي في تايوان وقطع الروابط الاجتماعية والتاريخية والثقافية عبر مضيق تايوان"، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.
واعتبر دونغ إن "تلك التصريحات الانفصالية المتعصبة كشفت خيانتهم للأمة الصينية وأسلافهم، وسيتم تثبيتها في عمود العار في التاريخ"، وفق قوله.
وأكد وزير الدفاع الصيني، دونغ جون في خطابه مجددا أن تعامل الصين مع مسألة تايوان وفقا للقانون، هو بالكامل مسألة من شؤون الصين الداخلية، التي لا تحتمل أي تدخل أجنبي.
وأشار إلى أنه بينما تظل الصين ملتزمة بإعادة التوحيد السلمي، فإن هذا الاحتمال يتآكل بشكل متزايد بسبب القوى الانفصالية "لاستقلال تايوان" والقوى الخارجية، وذلك لأن خطر الانفصال الوطني قائم دائما.
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وأكد وزير الدفاع الصيني أن جيش بلاده سيظل قوة قوية وساحقة في حماية الوحدة الوطنية، وسيتخذ إجراءات حازمة وقوية في الوقت المناسب للحد من "استقلال تايوان"، والتأكد من عدم نجاح مثل هذه المؤامرة أبدا.
يشار إلى أن تايوان تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين، منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.
وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.
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