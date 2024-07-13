https://sarabic.ae/20240713/تايوان-تعلن-تأهب-دفاعاتها-الجوية-بعد-رصد-تجارب-صاروخية-في-الصين-1090748185.html
تايوان تعلن تأهب دفاعاتها الجوية بعد رصد تجارب صاروخية في الصين
تايوان تعلن تأهب دفاعاتها الجوية بعد رصد تجارب صاروخية في الصين
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم السبت، أنها تراقب موجات من التجارب الصاروخية التي تجرى في منطقة منغوليا في أقصى شمالي الصين. 13.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-13T08:11+0000
2024-07-13T08:11+0000
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وقالت الوزارة في بيان إنها رصدت اعتبارا من الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي (20:00 بتوقيت غرينتش أمس الجمعة) موجات متعددة من تجارب الإطلاق تجريها قوة الصواريخ الصينية في منطقة منغوليا.وأضافت أن القوات التايوانية تراقب التطورات بشكل مستمر، وأن قوات الدفاع الجوي في حالة تأهب.وكانت الصين قد أجرت، في مايو/ أيار الماضي، مناورات تحاكي تطويق تايوان والسيطرة عليها في أعقاب تنصيب الرئيس التايواني الجديد لاي تشينغ تي، الذي تعتبره بكين "انفصاليًا خطرا".وقال الجيش الصيني، حينها، إن "المناورات تهدف لاختبار قدرات الجيش على السيطرة بشكل مشترك على ساحة المعركة وشن ضربات مشتركة والسيطرة على المناطق الحيوية".وأكد أن "التدريبات بمثابة عقاب قوي على الأعمال الانفصالية لسلطات تايوان، وتحذيرًا شديدًا من التدخل والاستفزاز من قبل قوى خارجية".يشار إلى أن تايوان تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين، منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرا لا جدال فيه.
https://sarabic.ae/20240602/وزير-الدفاع-الصيني-محذرا-أي-شخص-يجرؤ-على-فصل-تايوان-عن-بكين-لا-بد-من-تحطيمه-إربا-فيديو-1089425516.html
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أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
تايوان تعلن تأهب دفاعاتها الجوية بعد رصد تجارب صاروخية في الصين
أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم السبت، أنها تراقب موجات من التجارب الصاروخية التي تجرى في منطقة منغوليا في أقصى شمالي الصين.
وقالت الوزارة في بيان إنها رصدت اعتبارا من الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي (20:00 بتوقيت غرينتش أمس الجمعة) موجات متعددة من تجارب الإطلاق تجريها قوة الصواريخ الصينية في منطقة منغوليا.
وأضافت أن القوات التايوانية تراقب التطورات بشكل مستمر، وأن قوات الدفاع الجوي في حالة تأهب.
وكانت الصين قد أجرت، في مايو/ أيار الماضي، مناورات تحاكي تطويق تايوان والسيطرة عليها
في أعقاب تنصيب الرئيس التايواني الجديد لاي تشينغ تي، الذي تعتبره بكين "انفصاليًا خطرا".
وقال الجيش الصيني، حينها، إن "المناورات تهدف لاختبار قدرات الجيش على السيطرة بشكل مشترك على ساحة المعركة وشن ضربات مشتركة والسيطرة على المناطق الحيوية".
وأكد أن "التدريبات بمثابة عقاب قوي على الأعمال الانفصالية لسلطات تايوان، وتحذيرًا شديدًا من التدخل والاستفزاز من قبل قوى خارجية".
يشار إلى أن تايوان
تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين، منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.
وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرا لا جدال فيه.